Народното събрание се очаква да започне първото четене на проектобюджета за 2027 г. В дневния ред днес са бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, а утре депутатите трябва да обсъдят държавния бюджет.

Разглеждането започва на фона на предупреждение от Европейската комисия, че България може да понесе глоба заради свръхдефицит. От Министерството на финансите обвиниха предишните управляващи за потенциалното наказание.

Общините предупреждават за недостиг на средства

От 2027 г. минималната работна заплата се предвижда да бъде 660 евро месечно. Според Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в бюджета не са предвидени средства, с които местната власт да покрие увеличението от 40 евро за служителите в общинските дейности.

„Ако искаме да продължим да предоставяме публични услуги и благоустрояване в същия обем, или ще вдигнем цените на услугите и таксите, или ще съкратим половината персонал в местните дейности. Това са двата възможни пътя пред кметовете през 2027 година“, заяви Георгиева.

Проектът предвижда максималният осигурителен доход да достигне 2400 евро месечно. Пенсиите се очаква да бъдат осъвременени със 7 или 8 процента от 1 юли 2027 г.

Спор за данъците и разходите

Социалният министър Наталия Ефремова посочи подкрепата за младите семейства като един от акцентите в проекта. По думите ѝ семейство, в което двамата родители работят на доход, близък до минималната заплата, и имат едно или две деца, на практика ще достига до нулев данък в края на годината, когато се възстановяват разходите за предварително внесените данъци.

Проектобюджетът беше критикуван от представители на опозицията. Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ го определи като „грабене с щипки от страна на държавата и връщане с капкомера“.

Мартин Димитров от „Демократична България“ заяви, че средствата за Министерството на регионалното развитие и благоустройството нарастват необосновано с 1 милиард евро. Той определи сумата като „най-скандалния празен чек“. Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС нарече план-сметката „съмнителна и безсмислена числова комбинация, която разпределя нашите ресурси“.

Вицепремиерът Гълъб Донев защити проекта. Според него бюджетът ще постави началото на изпълнението на приоритети, насочени към подкрепа за икономическия растеж.

Източници: bnrnews.bg