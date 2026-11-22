„Ще направим всичко възможно общините и кметовете да не бъдат рекетирани“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Монтана. Той участва в среща с млади симпатизанти на партията от инициативата „Новите умове“.

Борисов беше придружен от лидерите на „Синя България“ и СДС, както и от кмета на Монтана Златко Живков.

Повод за коментара му стана въпрос за ситуацията в общините и слуховете, че кметове на ГЕРБ могат да преминат към „Прогресивна България“ преди местните избори през есента на 2027 година. Борисов заяви, че кметовете на партията участват в регионалните срещи и споделят проблемите си, но никой не е заявил желание да напуска.

„Това насажда страх“, заяви Бойко Борисов.

Той твърди, че срещу кметове се изпращат полиция, следователи и служители на ГДБОП, след което те били извеждани с белезници и заснемани. Борисов не посочи конкретни имена или случаи.

Лидерът на ГЕРБ свърза темата с политическата обстановка и заяви, че според него доверието към управляващите намалява. Той каза, че по места се назначават хора на ДПС на ръководни длъжности и прогнозира победа на ГЕРБ на следващите местни избори.

Коментар за новия Висш съдебен съвет

Борисов коментира и избора на нов Висш съдебен съвет. По думите му гласуването е показало ново политическо сближаване между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Той заяви, че ГЕРБ и партньорите му от десницата вече са се дистанцирали от тези формации. Според Борисов изборът на съвета показва, че ГЕРБ не трябва да бъде свързван с коалицията „ПП-ДБ“.

Критики към бюджета и предупреждение за кризи

В Монтана Борисов заяви още, че по време на няколко последователни управления на ГЕРБ брутният вътрешен продукт на България е нараснал над четири пъти, а след изваждане на инфлацията ръстът е 2,5 пъти. Той свърза икономическите данни с потреблението на домакинствата и каза, че при новото правителство и новия бюджет това няма да се повтори.

Лидерът на ГЕРБ призова симпатизантите си да следят рисковете, свързани със сривове в разплащателни системи, прекъсвания на електрозахранването и пробиви в киберсигурността. Той каза, че в Германия, Франция, Нидерландия, Австрия и Швеция се провеждат учения и се отправят препоръки за готовност при подобни ситуации.

Млади участници във форума критикуваха приетия на първо четене в Народното събрание бюджет. Според тях държавната хазна се попълва чрез по-високи данъци и нов заем, без достатъчна подкрепа за бизнеса.