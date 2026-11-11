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Знамената на ЕС са свалени наполовина в памет на жертвите от катастрофата на АМ "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Знамената на ЕС са свалени наполовина в памет на жертвите от катастрофата на АМ "Тракия"

11 Ноември, 2026 12:06 534 14

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  • ден на траур

Европейските институции в Брюксел и Страсбург изразиха съпричастност с България след катастрофата на магистрала „Тракия“. Роберта Мецола се очаква да почете жертвите при откриването на сесията на Европейския парламент

Знамената на ЕС са свалени наполовина в памет на жертвите от катастрофата на АМ "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Знамената на Европейския съюз и България са свалени наполовина пред европейските институции в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност с България. Жестът е направен в обявения от страната ден на траур заради жертвите от катастрофата на автомагистрала „Тракия“.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува видео със свалените знамена пред сградите на институцията в Брюксел. В него се виждат флаговете на ЕС и България.

„Европа споделя мъката на нашата страна“, написа Мецола.

Тя вече изрази съболезнования на близките на загиналите. Очаква се председателят на Европейския парламент да отбележи трагедията при откриването на двудневната пленарна сесия в Брюксел.

Съпричастност към България изрази и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че е дълбоко натъжен от новината и поднесе съболезнования.

Председателят на Европейската комисия също изрази подкрепа към България при посещението си във Варна.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в Кремъл

    7 1 Отговор
    как са?
    Зеленски изрази съболезнования.
    Радев, Путин обади ли ти се?

    Коментиран от #4, #9

    12:08 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А50

    1 5 Отговор
    Надеждата на хората в ЕС беше, че ще има контрол и нама да има кражби и корупция. Е останаха излъгани стана и по-зле, така че знамената и позите няма да оправят нещата

    12:11 11.11.2026

  • 4 А50

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "А в Кремъл":

    Зеленски въобще за други магистролки е разброл и въобще не му пука, той гледа дэри на украйнците като пушечно месо. По добре трайте че сте много омазани. Пътищата ни разбити а оная дощла пъри за Украйна да проси, тя дори събжлезнования не изказа. Друго интересува ли те

    12:15 11.11.2026

  • 5 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    В раша не са ли свалени заради жертвите?

    Коментиран от #7

    12:18 11.11.2026

  • 6 ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    2 мелеона и 1

    12:21 11.11.2026

  • 7 нцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    отвориха водката и черен хайвер

    12:23 11.11.2026

  • 8 Да, така е

    1 0 Отговор
    Знамената са свалени наполовина. Бог да прсти загиналите.
    Но какво е това чудо днес тук? Която и публикация да отвориш, отвсякъде напират съобщения, че пенсиите са били увеличени от 9 ноември?! После се оказва, че там реклмират Бог знае какво! Подиграват ли се с възрастните хора?

    12:24 11.11.2026

  • 9 И от Кремъл

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "А в Кремъл":

    са изказали съболезнования, нооо
    нали слугуваме на урсуляци и темата за Русия е табу.
    Сега удовлетворен ли си?

    Коментиран от #11, #12, #13, #14

    12:24 11.11.2026

  • 10 Гост

    1 1 Отговор
    Разпределена вина между Държава и Участниците в катастрофата...няма тбели,няма съобщения по радиото или по друг начин че там има гъста мъгла,да бъдат информирани...на тези скапани магистрали 140км.ч...болен мозък го е измислил.Лично гледах по ТВ един пишман началник казаше че такава е скоростта ,защото шофьорите с толкова карали.Ами утре може и разрешената скорост да е 170,защото така карали водачите...сбъркана работа...Винаги трябва да караш автомобила според пътя и метеорологичната обстановка...белята веднъж става и за някой няма шанс за втора грешка..

    12:28 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ако е истина

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И от Кремъл":

    съм дори много доволен.
    Но не и ако е от някой говорител в Кремъл, или от Митрофанова, нали!

    12:37 11.11.2026

  • 13 Проверих.

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "И от Кремъл":

    Съболезнованията са публикувани на страницата на руското посолство от "дипломатическата мисия на Русия"
    Невероятно!
    Как не те досрамя да ги защитаваш!

    12:40 11.11.2026

  • 14 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "И от Кремъл":

    Защо лъжеш?.... Още преди години ни обявиха за вражеска страна

    12:41 11.11.2026

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