Знамената на ЕС са свалени наполовина в памет на жертвите от катастрофата на АМ "Тракия"

Знамената на Европейския съюз и България са свалени наполовина пред европейските институции в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност с България. Жестът е направен в обявения от страната ден на траур заради жертвите от катастрофата на автомагистрала „Тракия“.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува видео със свалените знамена пред сградите на институцията в Брюксел. В него се виждат флаговете на ЕС и България.

„Европа споделя мъката на нашата страна“, написа Мецола.

Тя вече изрази съболезнования на близките на загиналите. Очаква се председателят на Европейския парламент да отбележи трагедията при откриването на двудневната пленарна сесия в Брюксел.

Съпричастност към България изрази и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че е дълбоко натъжен от новината и поднесе съболезнования.

Председателят на Европейската комисия също изрази подкрепа към България при посещението си във Варна.

Източници: bta.bg