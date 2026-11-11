Знамената на ЕС са свалени наполовина в памет на жертвите от катастрофата на АМ "Тракия"

Знамената на Европейския съюз и България са свалени наполовина пред европейските институции в Брюксел и Страсбург в знак на съпричастност с България. Жестът е направен в обявения от страната ден на траур заради жертвите от катастрофата на автомагистрала „Тракия“.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола публикува видео със свалените знамена пред сградите на институцията в Брюксел. В него се виждат флаговете на ЕС и България.„Европа споделя мъката на нашата страна“, написа Мецола.
Тя вече изрази съболезнования на близките на загиналите. Очаква се председателят на Европейския парламент да отбележи трагедията при откриването на двудневната пленарна сесия в Брюксел.
Съпричастност към България изрази и председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че е дълбоко натъжен от новината и поднесе съболезнования.
Председателят на Европейската комисия също изрази подкрепа към България при посещението си във Варна.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А в Кремъл
Зеленски изрази съболезнования.
Радев, Путин обади ли ти се?
Коментиран от #4, #9
12:08 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А50
12:11 11.11.2026
4 А50
До коментар #1 от "А в Кремъл":Зеленски въобще за други магистролки е разброл и въобще не му пука, той гледа дэри на украйнците като пушечно месо. По добре трайте че сте много омазани. Пътищата ни разбити а оная дощла пъри за Украйна да проси, тя дори събжлезнования не изказа. Друго интересува ли те
12:15 11.11.2026
5 Ъъъъ
Коментиран от #7
12:18 11.11.2026
6 ти си
До коментар #2 от "Последния Софиянец":2 мелеона и 1
12:21 11.11.2026
7 нцъ
До коментар #5 от "Ъъъъ":отвориха водката и черен хайвер
12:23 11.11.2026
8 Да, така е
Но какво е това чудо днес тук? Която и публикация да отвориш, отвсякъде напират съобщения, че пенсиите са били увеличени от 9 ноември?! После се оказва, че там реклмират Бог знае какво! Подиграват ли се с възрастните хора?
12:24 11.11.2026
9 И от Кремъл
До коментар #1 от "А в Кремъл":са изказали съболезнования, нооо
нали слугуваме на урсуляци и темата за Русия е табу.
Сега удовлетворен ли си?
Коментиран от #11, #12, #13, #14
12:24 11.11.2026
10 Гост
12:28 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ако е истина
До коментар #9 от "И от Кремъл":съм дори много доволен.
Но не и ако е от някой говорител в Кремъл, или от Митрофанова, нали!
12:37 11.11.2026
13 Проверих.
До коментар #9 от "И от Кремъл":Съболезнованията са публикувани на страницата на руското посолство от "дипломатическата мисия на Русия"
Невероятно!
Как не те досрамя да ги защитаваш!
12:40 11.11.2026
14 хахаха
До коментар #9 от "И от Кремъл":Защо лъжеш?.... Още преди години ни обявиха за вражеска страна
12:41 11.11.2026