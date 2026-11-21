„Приемането на България и Румъния в Европейския съюз беше в правилния момент.“ Това заявява проф. Ханс Герт Пьотеринг в интервю за bTV, проведено в Берлин.

Разговорът е посветен на развитието на България в навечерието на 20-годишнината от присъединяването ѝ към Европейския съюз. Страната стана пълноправен член на 1 януари 2007 г., а годишнината ще бъде отбелязана на 1 януари 2027 г.

Пьотеринг е председател на Европейския парламент при присъединяването

Проф. Ханс Герт Пьотеринг е германски християндемократ и дългогодишен участник в европейската политика. Той оглавява Европейския парламент от 2007 до 2009 г., включително в периода, когато България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз.

В интервюто той разглежда мястото на България две десетилетия след членството и важните задачи пред страната. Публикуваният материал не посочва конкретните направления, които Пьотеринг обсъжда, но представя оценката му за момента на приемането на България и Румъния като положителен.

Разговора в Берлин води журналистката Кристина Баксанова, а оператор е Борислав Мавров. Пълното интервю е излъчено в предаването „БТВ Светът“.