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Важните новини във ФАКТИ на 11.11.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 11.11.2026 г.

11 Ноември, 2026 23:30 328 1

  • институции-
  • кръводаряване-
  • българия-
  • иван шишков

В рамките на следващите седем дни ръководителите на дежурните центрове към АПИ, МВР и ТОЛ управлението ще изяснят какви данни притежават, както и да синхронизират каналите за връзка помежду си, да разпределят ясни отговорности и задължения, както и да създадат протоколи за действие

Важните новини във ФАКТИ на 11.11.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове

Подобряването на обмена на информация между Ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“, ТОЛ управлението и Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към МВР, както и за създаването на протоколи за действие, беше тема на среща на представители на министерствата на вътрешните работи, регионалното развитие и благоустройството, здравеопазването, правосъдието и на образованието и науката, ДА „Безопасност на движението по пътищата“, Комисията за финансов надзор, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и ТОЛ управлението.

НЦТХ призова за кръводаряване през следващата седмица

Националният център по трансфузионна хематология временно е достигнал капацитета си за прием на кръв след вълната от желаещи да помогнат на пострадалите при трагедията на магистрала „Тракия“. От центъра призоваха хората, които искат да дарят, да го направят през следващата седмица.

България ще договаря 155-мм боеприпаси с Франция

България ще договаря с Франция съвместно придобиване на 155-мм боеприпаси за самоходни гаубици. Правителството одобри подписването на рамково споразумение между двете министерства на отбраната и упълномощи министъра на отбраната да проведе преговорите и да подпише документа, съобщи правителствената пресслужба.

Шишков: Проекти за светещи табели на магистралите е имало, но не са изградени

Проекти за светещи табели по магистралите, които да предупреждават шофьорите да намалят скоростта при мъгла, са останали неизградени. Това заяви пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.


България
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