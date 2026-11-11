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НЦТХ призова за кръводаряване през следващата седмица

НЦТХ призова за кръводаряване през следващата седмица

11 Ноември, 2026 20:41 525 1

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Центърът временно е достигнал капацитета си за прием на кръв след вълната от желаещи да помогнат на пострадалите при трагедията на „Тракия“

НЦТХ призова за кръводаряване през следващата седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният център по трансфузионна хематология временно е достигнал капацитета си за прием на кръв след вълната от желаещи да помогнат на пострадалите при трагедията на магистрала „Тракия“. От центъра призоваха хората, които искат да дарят, да го направят през следващата седмица.

На много места в страната се образуваха опашки от граждани, които се включиха в инициативата. От НЦТХ благодариха за готовността и съпричастността, но уточниха, че всяка кръвна единица трябва да премине през няколко задължителни етапа.

„Всяка кръвна единица трябва да премине през необходимите проверки. Следват лабораторни изследвания и последваща преработка. Едва след това кръвта може да бъде съхранявана при необходимите условия“, съобщиха от НЦТХ.

От центъра обясниха, че осигуряването на достатъчно време за обработка и съхранение е необходимо, за да се избегне натрупването на количества, които могат да доведат до бракуване.

Дарителите ще са нужни и през следващите дни

Българският Червен кръст също призова гражданите да мислят за нуждите на пострадалите не само в първите часове след инцидента. Заместник-генералният директор на организацията д-р Надежда Тодоровска посочи, че според нея повече от 51 ранени ще се нуждаят от допълнителни медицински манипулации.

„Ако в момента има достатъчно налична кръв, утре тези над 51 души, които са ранени, ще трябва да получават допълнително медицински манипулации. Така че ние трябва да мислим с няколко крачки напред“, каза д-р Тодоровска.

Сред дарителите е Андрей Чолаков, който заяви, че страхът от иглата не може да се сравнява с опасността човек да загуби живота си.

„Не е страшно. И смятам, че много по-страшно е, ако тези животи приключат. Наш дълг е да бъдем добри“, каза той.

Доброволката Александра разказа, че трагедията е накарала много хора да преодолеят колебанията си.

„Има доста хора, които даряват за първи път специално заради тази трагедия“, обясни тя.


София / България
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