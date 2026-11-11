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Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове

Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове

11 Ноември, 2026 18:19 433 3

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В рамките на следващите седем дни ръководителите на дежурните центрове към АПИ, МВР и ТОЛ управлението ще изяснят какви данни притежават, както и да синхронизират каналите за връзка помежду си, да разпределят ясни отговорности и задължения, както и да създадат протоколи за действие

Институциите обсъдиха конкретни действия за координирана реакция при пътни рискове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подобряването на обмена на информация между Ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“, ТОЛ управлението и Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата към МВР, както и за създаването на протоколи за действие, беше тема на среща на представители на министерствата на вътрешните работи, регионалното развитие и благоустройството, здравеопазването, правосъдието и на образованието и науката, ДА „Безопасност на движението по пътищата“, Комисията за финансов надзор, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и ТОЛ управлението.

По време на обсъждането в Министерството на транспорта и съобщенията беше отчетен сериозен дефицит в досегашното взаимодействие и липсата на автоматизирани механизми за реакция преди възникването на критични ситуации. Министър Георги Пеев подчерта, че институциите повече не трябва да действат поотделно или индивидуално, а да изградят работещ и ефективен процес.

„Системата за безопасност си има правила. Най-опасното в случая е да имаш информация и да не знаеш какво да правиш с нея. Това е по-лошо, отколкото да нямаш информация“, отбеляза министър Пеев по време на срещата.

В рамките на следващите седем дни ръководителите на дежурните центрове към АПИ, МВР и ТОЛ управлението ще изяснят какви данни притежават, както и да синхронизират каналите за връзка помежду си, да разпределят ясни отговорности и задължения, както и да създадат протоколи за действие. Целта е при влошени метеорологични условия, като мъгла, снеговалежи, силен вятър или при възникването на други затруднения за движението по пътищата, да има предварителна и навременна реакция, а не чак след като постъпят сигнали на тел. 112.

За постигането на тези цели предстои преглед на нормативната база и разписване на заповеди за делегиране на повече оперативни правомощия на дежурните екипи.

„Необходимо е максимално опростяване на съгласувателната верига за вземане на решения. Дежурните екипи трябва да разполагат с необходимите оперативни правомощия, за да реагират своевременно на терен, без излишни административни процедури“, допълни министърът.

Обмисля се и засилване на контрола спрямо областните пътни управления и фирмите, поддържащи пътищата. В рамките на следващата седмица отговорните институции трябва да излязат с конкретни предложения за подобрени интерфейси за обмяна на данни, стандартизирани протоколи за действие и ясна институционална отговорност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Някоя партия няма ли да вземе мерки да пита какво става тука след скандала новия с точния с парите? или сега всички са заети с тази катастрофа дето според прогресивните малоумни всички други са виновни но не и те! като ясно е доказано че е виновен финансовия министър и пътя на копринката които са брутално алчни крадливи. Радев нещо да е коментирал за криминално проявения си министър на мвр за новото което излезе за рекета над бизнесмен? или колко дела има право да има съдебни точния с парите? Някой ще пита ли точния с парите за веле трейд и рекета над този бизнесмен от пловдив? които е бил подложен? и в момента се крие това че има досъдебно където самата прокуратура в пловдив се прави на сляпа? има и аудио записи!
    Някоя партия ще направи ли на въпрост този факт? Бизнесмена публично излезе с името си да каже под какво е подложен от точния с парите. Държаха хората над 8 часа за да може точния с парите и радев да отидат там да дават брифинг пред мисирки! че не загинали в катастрофата ама сега повече от половината ще са с бронхид или плеомония до седмица на дали ще има! И ако имат късмет няма да умрат.! След като радев се наплюска снима се с нея докато писаха че всички срещи отменил реално пак излъга нищо не отмени.

    18:26 11.11.2026

  • 2 Докато обсъждаха

    2 0 Отговор
    на Хемус,верижна катастрофа....

    18:36 11.11.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Цирковете продължават!
    Междувременно и днес на тунел топли дол патрулката стоеше от горната страна - по посока софия, на изхода на тунела, след задръстването, за да хване някой излязъл с 60-70 (ограничението в тръбата е 50) вместо да стои от долната страна преди тунела, за да регулира движението, да се престрояват по-рано и да не се създава тапа!

    18:43 11.11.2026

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