42,4% от българите не могат да покрият неочакван разход

42,4 процента от хората в България не са могли да покрият непредвидени финансови разходи през 2025 г. Така страната заема трето място в Европейския съюз по този показател след Гърция с 50,5 процента и Латвия с 43,7 процента, показват данни на Евростат. През предходните две години България е била на първо място в класацията.

Въпреки високия дял в България е отчетено намаление спрямо 2024 г., когато показателят е бил 45,6 процента, и спрямо 2023 г. - 46,7 процента. Средното равнище за Европейския съюз също се понижава - от 30 процента през 2024 г. до 29,2 процента през 2025 г.

Разликата между държавите остава значителна

Най-нисък е делът на хората, които не могат да покрият неочакван разход, в Нидерландия - 15,3 процента. Малта и Чехия следват с по 18,7 процента. В другия край на класацията са Гърция, Латвия и България, като над 40 процента са и в Литва - 41,1 процента.

Показателят за България се е променял значително през последното десетилетие. През 2016 г. той е бил 54,2 процента, а през 2017 г. - 53,2 процента. През 2018 г. е спаднал до 32,1 процента, след което се е повишил до 36,5 процента през 2019 г. и до 43,5 процента през 2020 г. През 2021 г. е отчетено понижение до 36,4 процента, последвано от нов ръст през 2022 и 2023 г. Стойността за 2016 г. е отбелязана от Евростат като прекъсване на времевия ред.

Самотно живеещите жени са най-засегнати

Разбивката по състав на домакинствата показва най-висок дял сред самотно живеещите жени - 63,1 процента. При самотно живеещите мъже показателят е 48,7 процента. При домакинствата с един възрастен делът достига 57,1 процента, а при тези с един възрастен и деца на издръжка - 60 процента.

„Способността за справяне с неочаквани разходи може да допринася за усещането за сигурност и така да влияе върху качеството на живот“, посочва Евростат. Статистическата служба включва този показател в оценката на икономическата сигурност, наред с възможността домакинствата да покриват редовните си плащания.

Източници: dariknews.bg