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42,4% от българите не могат да покрият неочакван разход
  Тема: Икономика

42,4% от българите не могат да покрият неочакван разход

12 Ноември, 2026 06:58 582 17

  • евростат-
  • непредвидени разходи-
  • икономическа сигурност-
  • домакинства

България е трета в ЕС по този показател след Гърция и Латвия, въпреки че делът у нас намалява спрямо 2024 г

42,4% от българите не могат да покрият неочакван разход - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

42,4 процента от хората в България не са могли да покрият непредвидени финансови разходи през 2025 г. Така страната заема трето място в Европейския съюз по този показател след Гърция с 50,5 процента и Латвия с 43,7 процента, показват данни на Евростат. През предходните две години България е била на първо място в класацията.

Въпреки високия дял в България е отчетено намаление спрямо 2024 г., когато показателят е бил 45,6 процента, и спрямо 2023 г. - 46,7 процента. Средното равнище за Европейския съюз също се понижава - от 30 процента през 2024 г. до 29,2 процента през 2025 г.

Разликата между държавите остава значителна

Най-нисък е делът на хората, които не могат да покрият неочакван разход, в Нидерландия - 15,3 процента. Малта и Чехия следват с по 18,7 процента. В другия край на класацията са Гърция, Латвия и България, като над 40 процента са и в Литва - 41,1 процента.

Показателят за България се е променял значително през последното десетилетие. През 2016 г. той е бил 54,2 процента, а през 2017 г. - 53,2 процента. През 2018 г. е спаднал до 32,1 процента, след което се е повишил до 36,5 процента през 2019 г. и до 43,5 процента през 2020 г. През 2021 г. е отчетено понижение до 36,4 процента, последвано от нов ръст през 2022 и 2023 г. Стойността за 2016 г. е отбелязана от Евростат като прекъсване на времевия ред.

Самотно живеещите жени са най-засегнати

Разбивката по състав на домакинствата показва най-висок дял сред самотно живеещите жени - 63,1 процента. При самотно живеещите мъже показателят е 48,7 процента. При домакинствата с един възрастен делът достига 57,1 процента, а при тези с един възрастен и деца на издръжка - 60 процента.

„Способността за справяне с неочаквани разходи може да допринася за усещането за сигурност и така да влияе върху качеството на живот“, посочва Евростат. Статистическата служба включва този показател в оценката на икономическата сигурност, наред с възможността домакинствата да покриват редовните си плащания.

Източници: dariknews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Генералът ще ги оправи

    3 4 Отговор
    Не само тях и голяма част от тези които засега се справят.

    07:02 12.11.2026

  • 2 мда

    7 2 Отговор
    Така е в клуба на богатите

    07:04 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гоосе

    6 3 Отговор
    Изобщо не се притеснявайте, и Април, и Октомври сами решихме да окупираме еднолично върха в тази класация следващата година :) Рейгън е бил много прав - бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ.

    07:11 12.11.2026

  • 7 Емил от Льоня беря

    5 0 Отговор
    Никакви извънредни разходи!
    Пари за сватби и деца, нямаме в България!

    07:12 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    8 0 Отговор
    Лъжат! Откато ни нахлузиха еврото, вече всички сме богати. Не ли?

    07:12 12.11.2026

  • 10 ЩО ТАКА

    6 0 Отговор
    Нали сме у клуба на богатите.

    07:13 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нексус

    3 1 Отговор
    Не могат да го покрият и паразитират на гърба на мама и тате, хем са на пом40 години, но в същото време всеки ден пукат кафета, цигари, алкохоли, дюнери и висят по кръчмите.
    Това като го сумираш, е вноската за кола на 2-3 години (общо около 30 000 лева).
    Не е луд, който яде баницата, а който я дава - в случая дъртите са научили дебилчетата си да паразитират и да живеят с чужд стандарт.

    07:20 12.11.2026

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    1 1 Отговор
    И какво значение има това , при положение , че ББ от Б си има чекмеджета с кюлчета и пачки ? Пука ли му ?

    Коментиран от #14

    07:20 12.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор
    така е в клуба на богатите! За да светне повече при едни, треа да изгасне при други. Китайците имат една поговорка-бедния, който дружи с богати, накрая ще остане и без гащи.

    Коментиран от #17

    07:23 12.11.2026

  • 16 ПЛЕВНЯТЯ ОБЕЩА

    1 0 Отговор
    Златен дъжд

    07:28 12.11.2026

  • 17 Лицемер

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Интересно на кой са хотелите в България? Кой с по десетки и стотина имота? И на кой децата му са на държавната хранилка? Вие лицемерите постоянно се опитвате да отклоните вниманието на хората от вътрешните проблеми към външни. Дс, едно и също богатите загубиха страха да връщат обратно при хората капитала, който те лично създсватуи произвеждат. Но хората ще си го вземат самиз както винаги с революции. За разлика от България, където хората са овце и винаги гласуват да корумпираната клептокрация.

    07:33 12.11.2026

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