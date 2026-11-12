Kaufland България отчита 13,7 млрд. евро принос за 20 години

Участието на изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров във форум на Сдружението за модерна търговия постави във фокуса данните за мащаба на компанията и ролята ѝ във веригата от производители, доставчици и работодатели. Според икономически доклад, представен от дружеството, за 20 години дейност в България Kaufland е генерирал обща добавена стойност от 13,7 млрд. евро.

В сумата са включени преките и косвените ефекти от дейността на компанията, включително работата с български производители и местни дистрибутори. Отчетеният принос към държавния бюджет чрез данъци и такси по цялата верига е близо 1,9 млрд. евро, а изплатените заплати и осигуровки за служители и доставчици възлизат на около 2,7 млрд. евро. БТА уточнява, че от тях 1,055 млрд. евро са платени директно от Kaufland, а 829 млн. евро са внесени от компании по веригата на доставки.

Мрежа от 71 магазина и около 8800 служители

Kaufland България развива 71 магазина и два склада в 35 града. Посочената складова площ е около 112 000 кв. м. Компанията отчита около 8800 преки служители и близо 50 000 работни места, поддържани чрез дейността ѝ при доставчици, производители и партньори.

Според представените данни една директна позиция в Kaufland поддържа над шест други работни места в българската икономика. БТА съобщава за 8801 преки служители към 2026 г. и за приблизително 50 000 души, заети във фирми, свързани с дейността на веригата.

По време на форума Михаил Петров защити значението на големите търговски вериги за производителите и потребителите. „Не разбирам защо атаката започна срещу онези, които осигуряват храната за населението“, заяви изпълнителният директор на Kaufland България. Компанията обяви, че ще оспори по съдебен път санкцията, наложена от Комисията за защита на конкуренцията.

87% български доставчици

Българските компании представляват около 87% от доставчиците на артикули в магазинната мрежа на Kaufland. Над 120 земеделски предприятия доставят плодове и зеленчуци за продажба през цялата година.

Програмата за договорено изкупуване на земеделска продукция е започнала през 2019 г. По данни на компанията през 2025 г. чрез нея са реализирани 24 млн. кг българска продукция. Kaufland отчита и приблизителен годишен ръст от 20% в доставките на българска селскостопанска продукция.

В представения анализ се посочва 66% ръст на заетостта при земеделските производители, свързани с компанията. БТА цитира отделно изчисление за 30% ръст на реализираната местна селскостопанска продукция между 2019 и 2025 г., което е различен показател от посочения годишен ръст в доставките.

Източници: bta.bg, investor.bg, economy.bg