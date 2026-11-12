Новини
България »
София »
Kaufland България отчита 13,7 млрд. евро принос за 20 години

Kaufland България отчита 13,7 млрд. евро принос за 20 години

12 Ноември, 2026 18:01 360 39

  • kaufland българия-
  • мхаил петров-
  • търговски вериги-
  • български производители-
  • работни места

Компанията посочва около 50 000 поддържани работни места и 8800 служители. Българските доставчици са 87% от партньорите в магазинната мрежа

Kaufland България отчита 13,7 млрд. евро принос за 20 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Участието на изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров във форум на Сдружението за модерна търговия постави във фокуса данните за мащаба на компанията и ролята ѝ във веригата от производители, доставчици и работодатели. Според икономически доклад, представен от дружеството, за 20 години дейност в България Kaufland е генерирал обща добавена стойност от 13,7 млрд. евро.

В сумата са включени преките и косвените ефекти от дейността на компанията, включително работата с български производители и местни дистрибутори. Отчетеният принос към държавния бюджет чрез данъци и такси по цялата верига е близо 1,9 млрд. евро, а изплатените заплати и осигуровки за служители и доставчици възлизат на около 2,7 млрд. евро. БТА уточнява, че от тях 1,055 млрд. евро са платени директно от Kaufland, а 829 млн. евро са внесени от компании по веригата на доставки.

Мрежа от 71 магазина и около 8800 служители

Kaufland България развива 71 магазина и два склада в 35 града. Посочената складова площ е около 112 000 кв. м. Компанията отчита около 8800 преки служители и близо 50 000 работни места, поддържани чрез дейността ѝ при доставчици, производители и партньори.

Според представените данни една директна позиция в Kaufland поддържа над шест други работни места в българската икономика. БТА съобщава за 8801 преки служители към 2026 г. и за приблизително 50 000 души, заети във фирми, свързани с дейността на веригата.

По време на форума Михаил Петров защити значението на големите търговски вериги за производителите и потребителите. „Не разбирам защо атаката започна срещу онези, които осигуряват храната за населението“, заяви изпълнителният директор на Kaufland България. Компанията обяви, че ще оспори по съдебен път санкцията, наложена от Комисията за защита на конкуренцията.

87% български доставчици

Българските компании представляват около 87% от доставчиците на артикули в магазинната мрежа на Kaufland. Над 120 земеделски предприятия доставят плодове и зеленчуци за продажба през цялата година.

Програмата за договорено изкупуване на земеделска продукция е започнала през 2019 г. По данни на компанията през 2025 г. чрез нея са реализирани 24 млн. кг българска продукция. Kaufland отчита и приблизителен годишен ръст от 20% в доставките на българска селскостопанска продукция.

В представения анализ се посочва 66% ръст на заетостта при земеделските производители, свързани с компанията. БТА цитира отделно изчисление за 30% ръст на реализираната местна селскостопанска продукция между 2019 и 2025 г., което е различен показател от посочения годишен ръст в доставките.

Източници: bta.bg, investor.bg, economy.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове