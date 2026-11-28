Затворът в Бобов дол е официално закрит от 20 ноември 2026 г., а около 200 лишени от свобода и служители се преместват поетапно в новия комплекс в село Самораново. Преместването трябва да приключи до средата на декември. Закриването е мотивирано от силно амортизираната сграда и липсата на икономическа целесъобразност от бъдещи инвестиции в нея, съобщи Министерството на правосъдието.

За служителите промяната не означава съкращения. Те ще продължат работа в Самораново, което се намира на около 20 километра от Бобов дол. За града обаче преместването прекъсва дейност, която в продължение на десетилетия е носела постоянен поток от хора, включително посетители на лишените от свобода.

„Събота и неделя градът така се оживяваше с хора, тия, които идват на свиждане. Все пак това са хора, които пазаруват в Бобов дол“, казва кметът Елза Величкова. По думите ѝ намаляването на работните места е поредният удар за общината. „И общината да я закрият, то друго не остана“, заявява тя пред БНТ.

Градът губи още един източник на заетост

Бобов дол е свързан със затвора от април 1956 г. Първоначално в него са били настанени 200 затворници, преместени от трудово-възпитателно общежитие в Перник. През годините институцията е била сред постоянните работодатели и е поддържала допълнителен поток към местните магазини и услуги.

„Едно предприятие имахме тук, казано и него го взеха. Това е истината. Закриха Бобовдол. Тук гъмжеше от хора. Аз съм 40 години банков служител на първия етаж и банката я закриха вече“, казва жителката Роза Стоилкова. Думите ѝ описват натрупаното усещане за свиване на икономическия живот в града, където закриването на затвора се случва след други загубени работни места.

Какво се мести в Самораново

Новият комплекс в Самораново има капацитет за 400 лишени от свобода. Освен затворническа сграда там са изградени административна сграда, учебен център за подготовка на служители, преходно отделение, училище, промишлени цехове, спортно игрище и параклис. Училището „Д-р Петър Берон“ също се премества поетапно, като през новата учебна година в него трябва да се обучават 68 лишени от свобода от първи до дванадесети клас.

В Бобов дол засега няма решение за бъдещото предназначение на освободения сграден фонд. Сред местните жители са се разпространявали слухове, че бившият затвор може да бъде използван като център за настаняване на мигранти. Кметът Елза Величкова посочва, че е изпратила писмо до Министерството на правосъдието и е получила уверение от 10 август 2026 г., че подобен вариант не се предвижда към момента.

Така след преместването в Самораново остава открит не само въпросът как ще се промени ежедневието на служителите, но и какво ще замени затвора като икономически фактор за Бобов дол.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg