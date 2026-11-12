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Петър Волгин: САЩ и Русия разговарят, Европа скимти пред вратата

Петър Волгин: САЩ и Русия разговарят, Европа скимти пред вратата

12 Ноември, 2026 18:17 199 35

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Ако Европа иска да участва в разговорите за бъдещето, тя трябва да бъде представлявана от лидери, които са пълна противоположност на сегашните „На преговорите в Абу Даби, където Съединените

Петър Волгин: САЩ и Русия разговарят, Европа скимти пред вратата - 1
Петър Волгин Петър Волгин журналист

Ако Европа иска да участва в разговорите за бъдещето, тя трябва да бъде представлявана от лидери, които са пълна противоположност на сегашните

„На преговорите в Абу Даби, където Съединените щати и Русия разговаряха за бъдещата глобална сигурност, представителите на Европейския съюз обикаляха немили-недраги по коридорите, надявайки се, че някой от големите ще им обърне внимание или поне ще ги удостои със служебно кимване“, обясни българският евродепутат Петър Волгин от трибуната на европарламента.

Според него никога преди европейските политици не са били толкова безпомощни и не са предизвиквали такова съжаление. И никога преди европейските ръководители не са били олицетворение на тоталната интелектуална безпомощност.

„Единственото, което тези хора могат да измислят, е поредният санкционен пакет срещу Русия. С неподвластен на здравия разум инат, шефовете на ЕС продължават да ни убеждават, че точно тези действия ще нанесат съкрушителен удар на Руската федерация.

И това при положение, че досегашните хиляди санкции не успяха да направят това. Никоя сериозна геополитическа сила няма да преговаря с такива политици. С политици, лишени от здрав разум. Ако Европа иска да участва в разговорите за бъдещето, тя трябва да бъде представлявана от лидери, които са пълна противоположност на сегашните.“

Тези думи на Петър Волгин, представител на „Европа на суверенните нации“, предизвикаха реакция и реплика от друг евродепутат, който заяви, че в България проруски кандидати са получили подкрепа на изборите и че се обмисля приемането на закон за чуждестранните агенти, както било в Русия. Волгин отговори следното: „Да обявяваш, че всеки човек със здрав разум е свързан с Русия, не е признак на високо интелектуално развитие. Това, което ние с моята партия „Възраждане“ и с други политически сили в този парламент правим, е да направим така, че Европа да се представя достойно, и да бъде представена на масата на преговорите, а не като едно подплашено кученце да скимти пред вратата. Ако искаме да ни възприемат сериозно, трябва да се държим и да действаме сериозно.“

Източник: trud.bg


България
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