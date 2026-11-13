Белчев обеща защита за майките и личните асистенти

Промените в Закона за личната помощ трябва да бъдат прецизирани така, че да не ощетят майките, които се грижат за децата си, както и личните асистенти. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев от „Прогресивна България“.

Предложенията са предизвикали притеснения сред близки на хора с увреждания и лични асистенти. По думите на Белчев те са били поканени на среща при министър Ефремова, но са отказали да участват.

„Ще ми се между първо и второ четене тези текстове да бъдат прецизирани“, каза Белчев.

Той заяви, че законопроектът ще бъде разгледан подробно във всички парламентарни комисии, преди да се стигне до окончателно решение. Депутатът изрази надежда да бъде проведен диалог с близките на хората с увреждания.

Обсъждат промяна в заплащането на асистентите

Една от обсъжданите промени предвижда заплащането на личните асистенти да бъде отвързано от минималната работна заплата. Белчев обясни, че автоматичните механизми за обвързване по принцип отпадат, като свърза това с изискванията на Европейската комисия в рамките на процедурата по свръхдефицит.

По думите му конкретният случай ще бъде обсъден, преди да бъде взето решение. Той не посочи какъв ще бъде окончателният модел на заплащане или дали ще бъде предложен друг механизъм за неговото определяне.

Белчев настоя за контрол при решенията на ТЕЛК

В разговора депутатът коментира и необходимостта от промени при решенията на ТЕЛК. Той заяви, че има ръст на решенията и случаи на злоупотреби, като определи засилването на контрола като един от основните елементи на реформата.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени в парламента между първо и второ четене. До окончателното приемане на промените не е ясно как ще изглеждат конкретните правила за личната помощ и заплащането на асистентите.

Източници: novini.bg