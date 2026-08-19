Властта иска плащането в брой да се запише в Конституцията: Популизъм или правилна стъпка?

Всички институции в Европа – ЕЦБ, ЕК, продължават да заявяват, че нямат намерение да прекратяват плащането в брой. То е гарантирано в Договора за ЕС. Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората, които не започват от управляващите, а от по-националистически организации. Това заяви пред Нова ТВ журналистът Николай Стоянов по повод идеята на управляващите да запишат в Конституцията разплащането в кеш като право на всеки човек.

„Неясното е, че ще трябва всички да ни приемат парите в брой, тоест в магазина не могат да ни кажат, че приемат само плащане с карта“, обърна внимание той.

Финансовият анализатор Деян Василев допълни: „Когато научих за това предложение, бях шокиран, че Конституцията трябва да урежда платежни инструменти. Все едно да вкараме в Конституцията, че Слънцето изгрява от изток, толкова е безполезен този дебат. Кеш е имало, има и ще има.“

Той предупреди: „Ако европейците не вървим към въвеждане на дигитално евро, Европа ще е стратегически уязвима. Повече европейци ще използват вместо това дигиталния долар.”