Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Властта иска плащането в брой да се запише в Конституцията: Популизъм или правилна стъпка?

Властта иска плащането в брой да се запише в Конституцията: Популизъм или правилна стъпка?

19 Август, 2026 08:39 1 441 63

  • кев-
  • евро-
  • пари в брой-
  • конституция

Все едно да вкараме в Конституцията, че Слънцето изгрява от изток, толкова е безполезен този дебат. Кеш е имало, има и ще има

Властта иска плащането в брой да се запише в Конституцията: Популизъм или правилна стъпка? - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички институции в Европа – ЕЦБ, ЕК, продължават да заявяват, че нямат намерение да прекратяват плащането в брой. То е гарантирано в Договора за ЕС. Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората, които не започват от управляващите, а от по-националистически организации. Това заяви пред Нова ТВ журналистът Николай Стоянов по повод идеята на управляващите да запишат в Конституцията разплащането в кеш като право на всеки човек.

„Неясното е, че ще трябва всички да ни приемат парите в брой, тоест в магазина не могат да ни кажат, че приемат само плащане с карта“, обърна внимание той.

Финансовият анализатор Деян Василев допълни: „Когато научих за това предложение, бях шокиран, че Конституцията трябва да урежда платежни инструменти. Все едно да вкараме в Конституцията, че Слънцето изгрява от изток, толкова е безполезен този дебат. Кеш е имало, има и ще има.“

Той предупреди: „Ако европейците не вървим към въвеждане на дигитално евро, Европа ще е стратегически уязвима. Повече европейци ще използват вместо това дигиталния долар.”


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    61 6 Отговор
    Пращането с карта е необходимо за ГЛОБАЛНОТО СЛЕДЕНЕ на всеки...

    08:42 19.08.2026

  • 2 докато мърда еврея

    45 2 Отговор
    бял ден няма да видим

    08:43 19.08.2026

  • 3 Българин

    8 64 Отговор
    В най-развитите държави в света няма "плащане в брой"!! В Китай, Корея, Япония и сега не можеш да плащаш в брой, от 2029-та година парите в брой стават забранение и в Русия.
    Така че, това е бъдещето и неизбежно ще се простим с хартийките!

    Коментиран от #29, #30, #32, #35

    08:43 19.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    70 5 Отговор
    Ако имах за 5 минути власт, на тези двамата бих им издал смъртна присъда и то чрез разстрел!
    Значи може Швейцария да го запише в Конституцията си!
    Може Швеция да го запише в Конституцията си!
    Може още 7 или 8 държави да го запишат!

    Ние не можело?!!! Що за нещастен отпадък трябва да си, за да си с такова робско мислене като тези?!!!

    Коментиран от #13, #63

    08:45 19.08.2026

  • 5 Възраждане

    39 6 Отговор
    Румен Радев, ако иска да остане на власт трябва да впише лева в конституцията, както са направили Чехия, Полша и Унгария

    08:50 19.08.2026

  • 6 Стъпка

    7 56 Отговор
    Всяка стъпка на власта на Радев ни бута към русията и старите мутри.

    Коментиран от #11

    08:51 19.08.2026

  • 7 !!!?

    8 43 Отговор
    Кеша в Конституцията...това е то Прогрес за Мистър Кеш !!!?

    08:52 19.08.2026

  • 8 То и йеврото нямаше да вдигне цените

    46 2 Отговор
    България на дигиталното йевро не вярва. Слагайте кеша в конституцията, а и други права, че както върви, съвсем ще се върнем в робовладелския строй.

    08:53 19.08.2026

  • 9 Клоуни

    38 2 Отговор
    Абе много духовити тез "специалисти", ама на всички е ясно, че глобалистите искат да следят и контролират всички и премахването на парите в блой в глобален мащаб е цел, която бива налагана безпардонно по целия свят. Добра идея на управляващите е да заложат в закон, че българинът има право да плаща с пари в брой, браво

    08:53 19.08.2026

  • 10 Разплащането

    29 1 Отговор
    по електронен път е безспорно удобство, но не бих посегнал на хартиите и "железата". Колкото и даце безсмислен дебата според тези корифеи, тогава защо Швеция го записа в конституцията, като ъам се опитаха дамахнат кешовите разплащания?
    Само тоза паеадокс, би трябвало да сеетне като лампа, но явно хората с нещо нежду ушите на територията са на привършване

    08:54 19.08.2026

  • 11 Напротив, само

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стъпка":

    В най правилната, народната !

    08:56 19.08.2026

  • 12 Абсолютно….

    7 18 Отговор
    ….всяко едно кешово плащане на частни физически лица за храна, данъци, абсолютно всякакъв тип здравни услуги и комунални нужди не трябва, а е въпрос на осъзнат дълг и чест да се ГАРАНТИРА от Държавните институции!!! Всичко останало обаче задължително да се плаща с дигитално цифрово евро на всички други юридически лица и политици в Държавата и строго да се наблюдава за корупция по всякакъв ЗАКОНЕН начин!!!!

    Коментиран от #15

    08:57 19.08.2026

  • 13 ЛЮУЗЪЪР

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    ПЕЧАТНИЦАТА НА ИВРЕИТЕ КАТО НЕ ВИ НАПЕЧАТА КЕШОВИ ЕВРА. ВИЙ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПЕЧАТАТЕ СЪОТВЕТНО И ДЕСЕТ ПЪТИ ДА НАПИШЕТЕ В КОСТОТУЦИЯТА И НА ЧЕЛОТО СИ ДОРИ СЛЕД КАТИ НЕ ВИ ДАВАТ ФИЗИЧЕСКИ ПАРИ ВИЙ НЯМА КАК ДА ИМАТЕ КЕШ.......ПРЕЦАКАНИ СТЕ.АКО ИМАХТЕ БЕГЕ ПЕЧАТНИЦА И ИМАХТЕ ВАШ ЛЕВ ТОГАВА НАИСТИНА ЩЯХТЕ ДА СТЕ НЕЗАВИСИМИ НОООО ВИЕ ПРОДАДОХТЕ ОЕЧАТНИЦАТА СИ НА ФРЕНСКИЯ МОНЕТЕН ДВОР....КАТО ЗА СКРАБ......

    Коментиран от #17, #20

    08:58 19.08.2026

  • 14 тиририрам

    11 3 Отговор
    Правилна стъпка.

    08:59 19.08.2026

  • 15 Трол

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абсолютно….":

    Ще го направят точно обратното.

    08:59 19.08.2026

  • 16 прав е . то за 2-3 години се видяха в

    3 7 Отговор
    магазините много своеволия . но явно има причини . нямат да развалят едра банкнота . а са длъжни да развалят и да връщат ресто . отказаха пост терминали поради спадане на печалбите заради такси и фалити . торбите се плащат . връщат банкноти с надраскано и скоч . пререждат се напред приятелите на продавача . едни кат крадат и продавача гледа лошо всички . много вдигат цените .

    09:00 19.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 факуса

    5 3 Отговор
    някой беше писал,че тъй като еврото не е наша валута а на ецб,и ако ецб я спре нема как да се плаща кеш,а правото да се плаща ще си стои

    Коментиран от #51

    09:01 19.08.2026

  • 19 Дзак

    18 1 Отговор
    Когато в един град има един банкомат, трябва да почнем да се замисляме.

    09:02 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 КАЗВАМ ГО ОЩЕ ВЕДНЪЖ!

    3 7 Отговор
    НЯМА НУЖДА ДА ПЕЧАТАМЕ ПАРИ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВЕЧЕ НАПЕЧАТАНИТЕ!

    09:04 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пич

    19 1 Отговор
    Айде без врели некипели на сор осн ята!!!
    Заплащането в брой трябва да се запише в конституцията!!! Това поне временно ще ни даде защита срещу цифровото робство!!!

    09:08 19.08.2026

  • 24 Анонимен

    5 3 Отговор
    хахахахаха поредната измамна лъжа за голтаците защо наложихте с диктат счупените мадуровки вън оставка

    09:12 19.08.2026

  • 25 хахаха

    18 3 Отговор
    Жалко, че Швейцария и още 9 държави от ЕС си нямат такъв мега компетентен финансов анализатор като Деян Василев /който и да е той/, иначе никога няма да запишат плащането в брой в конституциите си:) Затова и швейцарската икономика е много по изостанала от българската:)))

    09:12 19.08.2026

  • 26 Паскал

    6 5 Отговор
    Подсигуряват си пътя на копринката и кристалите. Умно и преспективно.

    09:15 19.08.2026

  • 27 !!!?

    5 8 Отговор
    Гълъбарника на Мистър Кеш може да запише и "Пътя на Копринката" в Конституцията...Шиши ще го подкрепи с две ръце !!!?

    09:18 19.08.2026

  • 28 Българин

    1 2 Отговор
    Какво си мислите?!? Че Китай ще остави някой, който да не е под контрол?!?
    Много се лъжете! Света принадлижи на Китай и те ще си вземат своето на всяка цена!

    Коментиран от #37

    09:20 19.08.2026

  • 29 Малката Мута

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Отивай там

    09:20 19.08.2026

  • 30 тц тц

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Големи глупости си написал!!! В Китай масово се плаща в кеш, бил съм там и знам, а ето какво казва AI за Япония - В Япония е силно препоръчително да носите пари в брой (японски йени), тъй като страната разчита сериозно на кеша за ежедневни плащания...в Южна Корея пък малките търговски обекти приемат само кеш.

    09:21 19.08.2026

  • 31 Мутата

    12 0 Отговор
    От къде ги вадите тия ненормалници и ги пускате по ТВ-то

    09:23 19.08.2026

  • 32 Съгласен

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Защо плащането в брой е в кавички? Така се казва на български. А тия, които използват английската дума нямат представа колко просташки звучат. Каролката, лека му пръст, пръв започна по този начин. Държеше всички да разберат, че говори английски. Възпитаните хора, които наистина познават езика ( не комуникативния ) никога не говорят така.

    09:24 19.08.2026

  • 33 Хо хо

    3 5 Отговор
    Мистър Кеш с торбетата каше какво друго да измисли. Дебилите още ли вярват че Мун Чо ще бори олигарсите?

    09:24 19.08.2026

  • 34 миме

    3 0 Отговор
    ми кво кат казват ецебето и екъто- днеска рекът едно утре друго , а и квот като се пише у Конституцията, иде си един ден ицката бойкикиев от брюксел на гости и зима та маха , члена ли параграфа ли или точката, къв е проблема

    09:27 19.08.2026

  • 35 Почти позна

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    В Китай ако ти откажат плащане в кеш ги глобяват от 5000 до 10000 юана.

    09:27 19.08.2026

  • 36 Специалист

    9 2 Отговор
    Геният на финансовия анализ Василев да си върне дипломата.Не я заслужава.Швейцария която е световен депозитар го записа в конституцията си.Не давайте думата на некомпетентни финансисти-има и по лоша дума ама ще ме изтрият

    09:28 19.08.2026

  • 37 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    и ся кво егейския съюз и тръмпета се оказаха п0.логи на товаришч си?

    09:31 19.08.2026

  • 38 Хи хи

    4 3 Отговор
    А Швейцария що си го записа в конституцията, аааа ??!! Те по прости ли са от нас ??!!

    09:40 19.08.2026

  • 39 Черепа

    1 0 Отговор
    И да вдигнат прага на разплащане на един милион евро .

    09:44 19.08.2026

  • 40 Еврогениите в Евробрюксел

    1 0 Отговор
    На пазарите ще е трудничко с карта. А там на запад в днешно време пазари да искаш. Също като в Африка. И пълно с африканци. Или пък Азия. Но не Корея, Япония, Китай и Сингапур.

    09:45 19.08.2026

  • 41 Хи хи

    4 0 Отговор
    При дигиталното евро и липса на кеш, урсуля като каже тоя или оня му блокирайте сметките, и ще наложи тотален терор ! Ако утре каже -всички стават гейове, значи че всички стават гейове, по заповед на урсуля !!

    09:46 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Има и нещо рационално обаче

    3 1 Отговор
    За разлика от стотинките, евроцентовете са нечетливи, цифрите едва се виждат, някакви глупави декорации по тях, размерите им не са логични. Личи си, че проектът навремето е одобрен от някакви европаразити без грам разум.

    09:50 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПП / ДБ / ГЕРБ

    2 3 Отговор
    Това е много правилен ход на правителството,
    но щом е от правителството на Радев е Грешен ход и популизъм!

    Коментиран от #47

    09:54 19.08.2026

  • 46 Весел Патиланчо

    4 0 Отговор
    Европейския съюз се управлява от неадекватни лумпени. Преди години бяха два пола, а сега са много повече, никой не знае колко. И с атомноие електроцентрали то бяха чисти, после станаха мръсни, сега пак са зелени. Кой още вярва не тези ненормалници? Софиянци, и то не всички.

    09:54 19.08.2026

  • 47 @@@

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "ПП / ДБ / ГЕРБ":

    Швейцария вписа запазването на парите в брой във конституцията си
    след национално гласуване!

    09:55 19.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Само в Диктатурите

    1 0 Отговор
    Референдумите са забранени.
    ОСТАВКА!

    10:00 19.08.2026

  • 50 Лъжльооо

    1 3 Отговор
    Цитат: Всички институции в Европа – ЕЦБ, ЕК, продължават да заявяват, че нямат намерение да прекратяват плащането в брой. То е гарантирано в Договора за ЕС. Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората, които не започват от управляващите, а от по-националистически организации. Това заяви пред Нова ТВ журналистът Николай Стоянов..:


    Началото е факт - На 10 юли 2027 г. в Европейския съюз ще влезе в сила пълна забрана за плащания в брой в размер на €10 000 или повече. Съответната разпоредба е залегнала в Регламент (ЕС) 2024/1624, приет от Европейския парламент..

    Коментиран от #57

    10:00 19.08.2026

  • 51 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "факуса":

    Ами като няма кеш евро, ще си върнем лева.

    10:00 19.08.2026

  • 52 Само

    0 0 Отговор
    Не разбрах за какво повечето европейци ще използват дигиталния долар или евро??!аз и сега ползвам електронно банкиране. Единствено което трябва да се направи е европейска система заместваща виза и мастеркард

    Коментиран от #62

    10:04 19.08.2026

  • 53 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    1 0 Отговор
    Радев обещава право на кеш - но кой вече контролира парите ни?

    Да запишеш в Конституцията право на плащане в брой, след като вече си се отказал от собствената си валута, е все едно да гарантираш водоснабдяване, без да контролираш главния кран. България може да обещае, че няма да забранява кеша, но не може да гарантира, че евро в брой винаги ще съществува. Ако дигиталното евро стане реалност и Европейският съюз действително тръгне към премахване на банкнотите и монетите, текстът в българската Конституция би останал практически неизпълним.

    Кешът щеше да има съвсем различна тежест, докато България разполагаше със собствена валута, която можеше сама да емитира и поддържа в обръщение. След влизането в еврозоната страната вече няма едностранен контрол върху парите, които използва.

    10:05 19.08.2026

  • 54 Джон Наш

    1 0 Отговор
    Всичко незаконно се извършва със или заради каше. Ясен сигнал от прогресистите че всички обещания преди изборите са ала-бала. Май всички криминали ще карат поршета за по 1500лв. като катамарана и демерджията.

    10:05 19.08.2026

  • 55 Бончо М.

    0 1 Отговор
    Ей, големи скръндзи тези глобалисти. Не щат да плащат за хартия, боя, метал, за заплати на хората, които режат монети и печатат банкнотите. А на компютъра му трябва само програма и ел. ток. И какво правим когато спре тока като в Испания или Куба?

    10:06 19.08.2026

  • 56 !!!?

    2 0 Отговор
    Кеша в Конституцията - пълно узаконяване на Корупцията !!!
    Магнитски да черпи...!!!?

    10:06 19.08.2026

  • 57 Аз няма

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Лъжльооо":

    Проблем да плащам с банков превод....доходите ми да доказано и с платен данък. Ти ако имаш необложени доходи си е твой проблема

    10:07 19.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Обективен

    0 0 Отговор
    Пращането в брой,като задължително,неоходимо и достатъчно условие,точка!

    10:17 19.08.2026

  • 60 Мръсен руски чорап

    1 0 Отговор
    Купейките на израждане ликуват..

    10:22 19.08.2026

  • 61 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Какво лошо има да гарантираме плащането в брой и у нас? Просто една двойна гаранция защото на Европа не трябва да се вярва a priori.

    10:24 19.08.2026

  • 62 Самостоятелен ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Само":

    Плащането с карта сега минава през САЩ. Дигиталното евро ще минава само през европейски банки!

    10:25 19.08.2026

  • 63 Павел Пенев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Идеята ти е много добра, но не са само тези за разстрел.

    10:26 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове