Властта иска плащането в брой да се запише в Конституцията: Популизъм или правилна стъпка?

Всички институции в Европа – ЕЦБ, ЕК, продължават да заявяват, че нямат намерение да прекратяват плащането в брой. То е гарантирано в Договора за ЕС. Това са чисто популистки заигравания със страховете на хората, които не започват от управляващите, а от по-националистически организации. Това заяви пред Нова ТВ журналистът Николай Стоянов по повод идеята на управляващите да запишат в Конституцията разплащането в кеш като право на всеки човек.
„Неясното е, че ще трябва всички да ни приемат парите в брой, тоест в магазина не могат да ни кажат, че приемат само плащане с карта“, обърна внимание той.
Финансовият анализатор Деян Василев допълни: „Когато научих за това предложение, бях шокиран, че Конституцията трябва да урежда платежни инструменти. Все едно да вкараме в Конституцията, че Слънцето изгрява от изток, толкова е безполезен този дебат. Кеш е имало, има и ще има.“
Той предупреди: „Ако европейците не вървим към въвеждане на дигитално евро, Европа ще е стратегически уязвима. Повече европейци ще използват вместо това дигиталния долар.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:42 19.08.2026
2 докато мърда еврея
08:43 19.08.2026
3 Българин
Така че, това е бъдещето и неизбежно ще се простим с хартийките!
Коментиран от #29, #30, #32, #35
08:43 19.08.2026
4 ДрайвингПлежър
Значи може Швейцария да го запише в Конституцията си!
Може Швеция да го запише в Конституцията си!
Може още 7 или 8 държави да го запишат!
Ние не можело?!!! Що за нещастен отпадък трябва да си, за да си с такова робско мислене като тези?!!!
Коментиран от #13, #63
08:45 19.08.2026
5 Възраждане
08:50 19.08.2026
6 Стъпка
Коментиран от #11
08:51 19.08.2026
7 !!!?
08:52 19.08.2026
8 То и йеврото нямаше да вдигне цените
08:53 19.08.2026
9 Клоуни
08:53 19.08.2026
10 Разплащането
Само тоза паеадокс, би трябвало да сеетне като лампа, но явно хората с нещо нежду ушите на територията са на привършване
08:54 19.08.2026
11 Напротив, само
До коментар #6 от "Стъпка":В най правилната, народната !
08:56 19.08.2026
12 Абсолютно….
Коментиран от #15
08:57 19.08.2026
13 ЛЮУЗЪЪР
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":ПЕЧАТНИЦАТА НА ИВРЕИТЕ КАТО НЕ ВИ НАПЕЧАТА КЕШОВИ ЕВРА. ВИЙ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПЕЧАТАТЕ СЪОТВЕТНО И ДЕСЕТ ПЪТИ ДА НАПИШЕТЕ В КОСТОТУЦИЯТА И НА ЧЕЛОТО СИ ДОРИ СЛЕД КАТИ НЕ ВИ ДАВАТ ФИЗИЧЕСКИ ПАРИ ВИЙ НЯМА КАК ДА ИМАТЕ КЕШ.......ПРЕЦАКАНИ СТЕ.АКО ИМАХТЕ БЕГЕ ПЕЧАТНИЦА И ИМАХТЕ ВАШ ЛЕВ ТОГАВА НАИСТИНА ЩЯХТЕ ДА СТЕ НЕЗАВИСИМИ НОООО ВИЕ ПРОДАДОХТЕ ОЕЧАТНИЦАТА СИ НА ФРЕНСКИЯ МОНЕТЕН ДВОР....КАТО ЗА СКРАБ......
Коментиран от #17, #20
08:58 19.08.2026
14 тиририрам
08:59 19.08.2026
15 Трол
До коментар #12 от "Абсолютно….":Ще го направят точно обратното.
08:59 19.08.2026
16 прав е . то за 2-3 години се видяха в
09:00 19.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 факуса
Коментиран от #51
09:01 19.08.2026
19 Дзак
09:02 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 КАЗВАМ ГО ОЩЕ ВЕДНЪЖ!
09:04 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пич
Заплащането в брой трябва да се запише в конституцията!!! Това поне временно ще ни даде защита срещу цифровото робство!!!
09:08 19.08.2026
24 Анонимен
09:12 19.08.2026
25 хахаха
09:12 19.08.2026
26 Паскал
09:15 19.08.2026
27 !!!?
09:18 19.08.2026
28 Българин
Много се лъжете! Света принадлижи на Китай и те ще си вземат своето на всяка цена!
Коментиран от #37
09:20 19.08.2026
29 Малката Мута
До коментар #3 от "Българин":Отивай там
09:20 19.08.2026
30 тц тц
До коментар #3 от "Българин":Големи глупости си написал!!! В Китай масово се плаща в кеш, бил съм там и знам, а ето какво казва AI за Япония - В Япония е силно препоръчително да носите пари в брой (японски йени), тъй като страната разчита сериозно на кеша за ежедневни плащания...в Южна Корея пък малките търговски обекти приемат само кеш.
09:21 19.08.2026
31 Мутата
09:23 19.08.2026
32 Съгласен
До коментар #3 от "Българин":Защо плащането в брой е в кавички? Така се казва на български. А тия, които използват английската дума нямат представа колко просташки звучат. Каролката, лека му пръст, пръв започна по този начин. Държеше всички да разберат, че говори английски. Възпитаните хора, които наистина познават езика ( не комуникативния ) никога не говорят така.
09:24 19.08.2026
33 Хо хо
09:24 19.08.2026
34 миме
09:27 19.08.2026
35 Почти позна
До коментар #3 от "Българин":В Китай ако ти откажат плащане в кеш ги глобяват от 5000 до 10000 юана.
09:27 19.08.2026
36 Специалист
09:28 19.08.2026
37 миме
До коментар #28 от "Българин":и ся кво егейския съюз и тръмпета се оказаха п0.логи на товаришч си?
09:31 19.08.2026
38 Хи хи
09:40 19.08.2026
39 Черепа
09:44 19.08.2026
40 Еврогениите в Евробрюксел
09:45 19.08.2026
41 Хи хи
09:46 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Има и нещо рационално обаче
09:50 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ПП / ДБ / ГЕРБ
но щом е от правителството на Радев е Грешен ход и популизъм!
Коментиран от #47
09:54 19.08.2026
46 Весел Патиланчо
09:54 19.08.2026
47 @@@
До коментар #45 от "ПП / ДБ / ГЕРБ":Швейцария вписа запазването на парите в брой във конституцията си
след национално гласуване!
09:55 19.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Само в Диктатурите
ОСТАВКА!
10:00 19.08.2026
50 Лъжльооо
Началото е факт - На 10 юли 2027 г. в Европейския съюз ще влезе в сила пълна забрана за плащания в брой в размер на €10 000 или повече. Съответната разпоредба е залегнала в Регламент (ЕС) 2024/1624, приет от Европейския парламент..
Коментиран от #57
10:00 19.08.2026
51 Отговор
До коментар #18 от "факуса":Ами като няма кеш евро, ще си върнем лева.
10:00 19.08.2026
52 Само
Коментиран от #62
10:04 19.08.2026
53 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Да запишеш в Конституцията право на плащане в брой, след като вече си се отказал от собствената си валута, е все едно да гарантираш водоснабдяване, без да контролираш главния кран. България може да обещае, че няма да забранява кеша, но не може да гарантира, че евро в брой винаги ще съществува. Ако дигиталното евро стане реалност и Европейският съюз действително тръгне към премахване на банкнотите и монетите, текстът в българската Конституция би останал практически неизпълним.
Кешът щеше да има съвсем различна тежест, докато България разполагаше със собствена валута, която можеше сама да емитира и поддържа в обръщение. След влизането в еврозоната страната вече няма едностранен контрол върху парите, които използва.
10:05 19.08.2026
54 Джон Наш
10:05 19.08.2026
55 Бончо М.
10:06 19.08.2026
56 !!!?
Магнитски да черпи...!!!?
10:06 19.08.2026
57 Аз няма
До коментар #50 от "Лъжльооо":Проблем да плащам с банков превод....доходите ми да доказано и с платен данък. Ти ако имаш необложени доходи си е твой проблема
10:07 19.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Обективен
10:17 19.08.2026
60 Мръсен руски чорап
10:22 19.08.2026
61 Павел Пенев
10:24 19.08.2026
62 Самостоятелен ЕС
До коментар #52 от "Само":Плащането с карта сега минава през САЩ. Дигиталното евро ще минава само през европейски банки!
10:25 19.08.2026
63 Павел Пенев
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Идеята ти е много добра, но не са само тези за разстрел.
10:26 19.08.2026