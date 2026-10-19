Две условия решават избора на президент на първи тур

Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат избрани още на първия тур, но само ако са изпълнени едновременно две конституционни условия. Първото е кандидатската двойка да получи повече от половината действителни гласове. Второто е в гласуването да са участвали повече от половината избиратели.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а при необходимост балотажът ще бъде на 1 ноември. В бюлетината са включени 27 кандидатпрезидентски двойки.

Двете изисквания важат едновременно

Конституционният съд изрично е посочил, че двете условия са равнопоставени и трябва да бъдат изпълнени заедно.

„Двете условия са дадени кумулативно и са равнозначни.“

Това означава, че дори кандидат да получи повече от половината действителни гласове, той няма да бъде избран на първи тур, ако до урните не са отишли повече от половината избиратели. Обратното също важи: висока активност сама по себе си не е достатъчна, ако никоя кандидатска двойка не събере над 50 процента от действителните гласове.

Точно 50 процента също не са достатъчни, защото Конституцията изисква резултатът да е „повече от половината“. При изчисляването се вземат предвид действителните гласове, подадени за кандидатски двойки, както и действителните бюлетини с отбелязване „Не подкрепям никого“.

Какво следва при липса на едно условие

Ако нито една двойка не изпълни и двете изисквания, първият тур не се обявява за недействителен. Провежда се нов избор между двамата кандидати, получили най-много гласове. Вторият тур е в седемдневен срок от първия.

На балотажа правилото е различно. За избран се обявява кандидатът, получил повече гласове от другия, без да се изисква участие на повече от половината избиратели. Така ниската активност може да попречи на победа още на 25 октомври, но не блокира избора на втория тур.

Гласовете „Не подкрепям никого“ са действителни и увеличават броя на гласовете, спрямо които се изчислява необходимото мнозинство. Те обаче не се прибавят към резултата на нито една кандидатска двойка, което допълнително затруднява избора на президент още на първи тур.

Източници: bntnews.bg