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Отец Славчо Проданов: Човешката душа има своите две най-важни направления

Отец Славчо Проданов: Човешката душа има своите две най-важни направления

15 Ноември, 2026 11:03 811 13

  • рождественски пости-
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  • добър самарянин-
  • милосърдие

В храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище отец Славчо Проданов говори за добрия самарянин и отговорността към хората в нужда

Отец Славчо Проданов: Човешката душа има своите две най-важни направления - 1
Снимка: БГНЕС архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рождественските пости започнаха с призив към любов, милосърдие и готовност да се помага на хората в нужда. Посланието отправи архиерейският наместник на Търговищката духовна околия отец Славчо Проданов по време на неделната света литургия в храм „Св. Йоан Рилски“ в Търговище.

Рождественският пост е 40-дневен. Той започва на 15 ноември и продължава до 24 декември – Бъдни вечер, като подготвя православните християни за посрещането на Рождество Христово.

В основата на проповедта на отец Проданов беше евангелската притча за добрия самарянин и въпросът кой е нашият ближен. Свещеникът припомни разговора между Иисус Христос и законник, който попитал какво трябва да направи човек, за да наследи вечен живот.

Отговорът е свързан с двете основни заповеди – да обичаме Бога с цялото си сърце и душа и да обичаме ближния като себе си. На въпроса „А кой е моят ближен?“ Христос разказал за човек, нападнат и пребит от разбойници по пътя от Йерусалим към Йерихон.

Свещеник и служител в храма видели пострадалия, но го подминали. Самарянинът обаче спрял, превързал раните му с елей и вино, качил го на добичето си и го откарал в страноприемница, като поел грижата за него. Когато Христос попитал кой е ближен на изпадналия в беда, законникът отговорил: „Който му стори милост“. Тогава Спасителят казал: „Иди и ти прави същото“.

„Човешката душа е по природа християнка. Затова тя има своите две най-важни направления – вертикално и хоризонтално. Вертикалното направление е издигането на тази душа нагоре към Бога, в общение с Бога, в любов към Бога, в търсене на Бога. Хоризонталната е любовта към ближния“, каза отец Проданов, цитиран от Българската телеграфна агенция.

„Братя и сестри, кой е нашият ближен – всеки, който е изпаднал в нужда, в беда“, подчерта свещеникът.

По думите му притчата остава послание и към съвременния човек, защото истинската любов не се изчерпва с думи. Тя се проявява в състрадание, подкрепа и готовност да бъде подадена ръка на страдащия.

Отец Проданов свърза човешката взаимопомощ с Божията любов към хората и припомни, че Христос доброволно е отишъл на кръста и е пролял кръвта си от любов към всички човеци.

В края на богослужението архиерейският наместник пожела на миряните леки и спасителни Рождественски пости.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, utroruse.com


Търговище / България
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