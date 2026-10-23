Два завода на „Терем“ се вливат в холдинга

Военните заводи „Терем-Хан Крум“ в Търговище и „Терем-Ивайло“ във Велико Търново ще се влеят изцяло в компанията майка „Терем-Холдинг“. Решението е взето от Съвета на директорите на холдинга, съобщи пред Радио Шумен управителят на търговищкото предприятие Костадин Добрев.

Вливането означава прекратяване на дейността на двете предприятия като самостоятелни търговски дружества. Те ще продължат работа като подразделения на „Терем-Холдинг“, под неговия пряк административен и юридически контрол.

Производствените бази, машините и работниците няма да бъдат местени. Заводът в Търговище и предприятието във Велико Търново ще останат на досегашните си места и се очаква да изпълняват същата дейност, но вече в рамките на холдинга.

Промяната идва на фона на проблеми в Търговище

По думите на Добрев преструктурирането вероятно е свързано с оздравяване и реконструкция на двата военни завода. В „Терем-Хан Крум“ заплатите са забавени с четири месеца, като управителят заявява, че не знае кога ще бъдат изплатени.

„Аз нямам информация колко и дали изобщо е имало някакви кандидати“, каза Добрев за конкурсите за нов управител.

Добрев е подал оставка, която е била приета. Тя е поискана от синдикални представители по време на среща с министъра на отбраната на 5 юни. След това са проведени четири конкурса за управител на „Терем-Хан Крум“, но нов ръководител не е назначен.

Все още няма срок за приключване на вливането

Според Добрев при вливането ще отпадне необходимостта от самостоятелен управител на двете подразделения. Не е обявен срок за юридическото приключване на процедурата.

Идеята за обединяване на заводите беше обсъждана още през юни от Министерството на отбраната и синдикатите. Тогава не бяха посочени конкретни действия по промяната, докато сега ръководството на „Терем-Холдинг“ вече е взело решение за вливането.

Източници: bnrnews.bg