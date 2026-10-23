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Два завода на „Терем“ се вливат в холдинга

Два завода на „Терем“ се вливат в холдинга

23 Октомври, 2026 11:04 842 6

  • терем-холдинг-
  • терем-хан крум-
  • терем-ивайло-
  • военни заводи-
  • търговище

„Терем-Хан Крум“ и „Терем-Ивайло“ ще продължат работа като подразделения, а базите и служителите им ще останат по места

Два завода на „Терем“ се вливат в холдинга - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военните заводи „Терем-Хан Крум“ в Търговище и „Терем-Ивайло“ във Велико Търново ще се влеят изцяло в компанията майка „Терем-Холдинг“. Решението е взето от Съвета на директорите на холдинга, съобщи пред Радио Шумен управителят на търговищкото предприятие Костадин Добрев.

Вливането означава прекратяване на дейността на двете предприятия като самостоятелни търговски дружества. Те ще продължат работа като подразделения на „Терем-Холдинг“, под неговия пряк административен и юридически контрол.

Производствените бази, машините и работниците няма да бъдат местени. Заводът в Търговище и предприятието във Велико Търново ще останат на досегашните си места и се очаква да изпълняват същата дейност, но вече в рамките на холдинга.

Промяната идва на фона на проблеми в Търговище

По думите на Добрев преструктурирането вероятно е свързано с оздравяване и реконструкция на двата военни завода. В „Терем-Хан Крум“ заплатите са забавени с четири месеца, като управителят заявява, че не знае кога ще бъдат изплатени.

„Аз нямам информация колко и дали изобщо е имало някакви кандидати“, каза Добрев за конкурсите за нов управител.

Добрев е подал оставка, която е била приета. Тя е поискана от синдикални представители по време на среща с министъра на отбраната на 5 юни. След това са проведени четири конкурса за управител на „Терем-Хан Крум“, но нов ръководител не е назначен.

Все още няма срок за приключване на вливането

Според Добрев при вливането ще отпадне необходимостта от самостоятелен управител на двете подразделения. Не е обявен срок за юридическото приключване на процедурата.

Идеята за обединяване на заводите беше обсъждана още през юни от Министерството на отбраната и синдикатите. Тогава не бяха посочени конкретни действия по промяната, докато сега ръководството на „Терем-Холдинг“ вече е взело решение за вливането.

Източници: bnrnews.bg


България
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    заплатите са забавени с четири месеца, като управителят заявява, че не знае кога ще бъдат изплатени...

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    11:14 23.10.2026

  • 3 Никакви синдикати реално

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    В заводите на „Терем“ НЯМА! Всичко е само на хартия .. Ако имаше синдикати нямаше да сме свидетели на подобна бутафория а на стачки, протести и блокажи пред министерството

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