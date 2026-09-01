Трима ранени след катастрофа в Търговище

Трима ранени са били приети в болницата в Търговище след катастрофа, станала тази вечер на околовръстния път на града при разклона за село Лиляк.

Това съобщава БТА, като цитира говорителя на Областната дирекция на вътрешните работи (ОД МВР) Ани Кръстева.

Сигналът за инцидента е получен около 20:40 ч

В катастрофата са участвали три коли.

Движението в участъка не е преустановявано, като се регулира от екипи на сектор "Пътна полиция" и Районното управление в Търговище.

От полицията призовават водачите да се движат със съобразена скорост, докато се извършва оглед на местопроизшествието.