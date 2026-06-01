Признаха акушерка за виновна за смъртта на новородено в Търговище

Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерката С. И. (на 35 години, неосъждана), че е причинила смъртта на новородено поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, съобщиха от пресслужбата на съда.

При ежедневното обслужване на детето е настъпил удар в областта на главата, при който е получена тежка черепно-мозъчна травма. По този начин обвиняемата е нарушила основната дейност: при установена най-малка промяна в състоянието на новороденото не е информирала веднага дежурния лекар и не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на новороденото и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия, бебето е починало, пише БТА.

В качеството ѝ на акушерка на С. И. през 2024 г. беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г. Тричленен състав на окръжния съд тогава призна С. И. за невинна по повдигнатите ѝ обвинения. След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд – Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд – Търговище.

В хода на настоящото производство бяха изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години с изпитателен срок от 5 години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.