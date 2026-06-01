Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Признаха акушерка за виновна за смъртта на новородено в Търговище

Признаха акушерка за виновна за смъртта на новородено в Търговище

1 Юни, 2026 16:18 853 4

  • акушерка-
  • новородено-
  • търговище

Тя не казала на никого, че бебето е получило тежка телесна повреда

Признаха акушерка за виновна за смъртта на новородено в Търговище - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерката С. И. (на 35 години, неосъждана), че е причинила смъртта на новородено поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, съобщиха от пресслужбата на съда.

При ежедневното обслужване на детето е настъпил удар в областта на главата, при който е получена тежка черепно-мозъчна травма. По този начин обвиняемата е нарушила основната дейност: при установена най-малка промяна в състоянието на новороденото не е информирала веднага дежурния лекар и не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на новороденото и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия, бебето е починало, пише БТА.

В качеството ѝ на акушерка на С. И. през 2024 г. беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г. Тричленен състав на окръжния съд тогава призна С. И. за невинна по повдигнатите ѝ обвинения. След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд – Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд – Търговище.

В хода на настоящото производство бяха изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години с изпитателен срок от 5 години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалък съд

    4 1 Отговор
    Срамна присъда !!

    16:20 01.06.2026

  • 2 Винкело

    8 0 Отговор
    А сега де? Как при "ежедневно обслужване" настъпва удар в главата?

    Коментиран от #4

    16:22 01.06.2026

  • 3 Кресна

    2 0 Отговор
    Тежка е тази професия и работят на 2-3 места.Заплатите са минимални колкото на братовчедите от чистотата.Вие се радвате но ще дойдевреме да ви обслужват онези от югоизток т.е. децата ви щото вие сте трости и дърти.

    16:54 01.06.2026

  • 4 именно

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    вуобще не е ясно дали удара е осъществен от акушерката (по някаква безумна небрежност) или нещо друго се е случило (счупено креватче, бутнато или някакъв друг чисто технически проблем, довел до удара), а жената просто не е уведомила овреме докторите.
    След като са били прилагани реанимационни действия, значи все пак, жената е съобщила, но е било просто късно. Каквото и да е било, явно не е имало умисъл след като я осъждат условно (а първия път въобще са я оправдали). Обаче, някак ситуацията намирисва и тая женица изглежда опира пешкира.
    Жалко за родителите, вместо най-голямата радост - ужасна скръб, но да го отнася акушерката (еле ако не е баш виновна) също не е много коректно.

    16:58 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове