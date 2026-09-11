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СЕМ изслушва Милотинова заради Георги Ангелов, готви се и протест

СЕМ изслушва Милотинова заради Георги Ангелов, готви се и протест

11 Септември, 2026 08:41, обновена 11 Септември, 2026 08:51 2 174 87

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  • сем-
  • милена милутинова

Хронология, политически реакции, официални позиции и мащабни програмни промени след отстраняването на известния водещ от обществения ефир

СЕМ изслушва Милотинова заради Георги Ангелов, готви се и протест - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението около Българската национална телевизия и отстраняването на дългогодишния журналист Георги Ангелов продължава да расте. Случаят бързо напусна рамките на обикновена програмна промяна и се превърна в централна тема за медийния регулатор и политическите сили в страната. Към 11 септември скандалът вече официално влезе в дневния ред на парламента и Съвета за електронни медии (СЕМ).

Хронология на събитията: Как се стигна дотук?

Всичко започна на 9 септември, когато Георги Ангелов сам съобщи в личния си профил в социалната мрежа Facebook, че е свален от ефир като водещ и редактор на популярното предаване „История.БГ“. Той обяви, че пада и другото му предаване по БНТ 2 – „От Европа и напред“. Решението му е било съобщено от новия директор на дирекция „Програмно съдържание“ на обществената медия Светлозара Лазарова.

Самият Ангелов определи случилото се като "опит да бъда накаран да млъкна“, свързвайки го с назидателно остракиране на неудобните заради неговите позиции.

По-късно същия ден от БНТ разпространиха официална позиция на своя уебсайт, в която отрекоха твърденията за чистка. Според ръководството в новия телевизионен сезон се въвежда стратегическа промяна, при която предаванията преминават към концепция с един постоянен водещ вместо досегашния ротационен принцип.

От медията уточниха, че за „История.БГ“ единствената представена и одобрена нова концепция е била на Андрей Захариев. На Георги Ангелов е била предложена възможност да разработи и представи изцяло нови идеи за културно-образователно съдържание.

Остри политически и обществени реакции

Случаят веднага предизвика сериозен политически отзвук. От коалициите „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократи за силна България“ (ДСБ) реагираха остро, като определиха действията като опит за цензура и „рекомунизация“ на страната. Лидерът на ПП Асен Василев обяви във Facebook, че формацията вече е поискала документите по случая и стартира онлайн петиция, събрала бързо стотици подписи. Атанас Атанасов от ДСБ заяви, че партията ще сезира СЕМ, Европейската комисия и Европейския съвет за медийни услуги за нарушаване на редакционната независимост. Над 40 писатели, учени и общественици изпратиха отворено писмо до генералния директор Милена Милотинова с искане решението да бъде отменено.

Казусът влезе за обсъждане и в парламентарната комисия по култура и медии на 10 септември. Председателят на комисията Антон Кутев призова политическите среди да се въздържат от намеса в редакционната политика на обществените медии. Министърът на културата Евтим Милошев също коментира темата, като подчерта, че всеки журналист има право на собствено мнение, но институционално няма да заема страна в спора.

Падат още Диана Любенова и водещи формати

Случаят с Георги Ангелов се оказа част от по-широка реформа в програмната схема на БНТ, управлявана от Светлозара Лазарова под ръководството на генералния директор Милена Милотинова.

  • Казусът с Диана Любенова: На 10 септември популярната актриса и телевизионна водеща също обяви в социалните мрежи, че нейното уикенд шоу „Имате среща… с Диана Любенова“ излиза от ефира на БНТ 1. Любенова благодари публично на бившия директор Емил Кошлуков за гласуваното доверие, но не посочи конкретни мотиви за спирането на формата.
  • Други слизащи предавания: Промените засягат и предаването за международна политика „Светът и ние“ с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър, както и документалния слот „Малки истории“, който се преструктурира.
  • Новите формати: За да запълни празнотите, БНТ вече подготвя два изцяло нови формата. Първият ще бъде посветен на бизнеса и икономиката, анализиращ отражението на глобалните процеси върху бюджета на домакинствата. Вторият ще постави фокус върху дълголетието, психологията и родителството.

Какво реши СЕМ и какво предстои?

Темата влезе извънредно на заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ) на 10 септември 2026 г. По предложение на Пролет Велкова, медийният регулатор взе решение с четири гласа „за“ да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет на телевизията относно кадровите рокади и планираните промени. Искането на Велкова за изпращане на официално писмо за незабавни писмени обяснения от БНТ обаче беше отхвърлено.

Изслушването няма да бъде свикано на извънредно заседание, а ще се проведе в рамките на предстоящия редовен шестмесечен отчет на ръководството на БНТ пред СЕМ. Членовете на съвета Къдринка Къдринова и Симона Велева призоваха регулаторът да запази неутралност и казусът да не се превръща в политическа истерия в навечерието на предстоящата предизборна кампания. Междувременно, в защита на журналиста Георги Ангелов вече се организира и граждански протест, насрочен за 14 септември пред сградата на БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    65 6 Отговор
    Медийна ОТВРАТ..! Кой нормален гледа телевизия още..?

    Коментиран от #37

    08:53 11.09.2026

  • 2 Хохо Бохо

    113 21 Отговор
    Ангелов да си показва позицията в частна телевизия!!! Не му плащам заплата да му гледам и слушам атлантическите глупости

    Коментиран от #28

    08:55 11.09.2026

  • 3 Трол

    33 10 Отговор
    Най-засегнати от отстраняването на г-н Ангелов са децата.

    08:56 11.09.2026

  • 4 бушприт

    17 3 Отговор
    СЕМ ЩЕ изслушва Милотинова .....

    08:59 11.09.2026

  • 5 Перо

    100 14 Отговор
    Г.Ангелов никога не е канил непартийни събеседници! Това си е едно изцяло партийно, пропагандно предаване /ДСБ/ на джендърията и няма нищо с историческата наука! Не съм фен на Милотинова, но я поздравявам за този случай! БНТ не трябва да се превръща в ТВ за определени партии и политики!

    08:59 11.09.2026

  • 6 Как можаха?!

    20 69 Отговор
    Как можаха от СЕМ да изберат за директор на БНТ тази долна, нечистоплътна, некадърна и нагла кобургска слугиня, дето й викат Милена Милотинова?! След онази чудовищна простащина, пълна липса на професионализъм и чиста проба липса на мозък,, кобургската слугиня Милотинова беше показала по БНТ отрязването на човешка глаав и тогава цяла България настръхна! Наглата царедворка обаче се покри известно време, за да изпълзи от дупката си и да заеме този висок и отговорен пост, на който не отговаря като визия, като кадърност и като морал! Така че, софиянци, всички на митинга пред БНТ, за да изметем кобургската слугиня от БНТ,, нищо, че сега пълзи като червей в краката на "прогресивните" измамници и лъжци!

    Коментиран от #41, #72, #79

    08:59 11.09.2026

  • 7 име

    86 11 Отговор
    Тоя сoрoсoид неприятен нама да липсва на никой нормален човек.

    09:02 11.09.2026

  • 8 Мурджо

    71 6 Отговор
    Дветосептемврийски преврат, а!? Трета национална катастрофа, а!? Евроатлантически морафети.

    09:03 11.09.2026

  • 9 Деций

    81 9 Отговор
    Чрез Отстраняването му въпреки ,че е много късно се поправя едно тежко нарушение.Този индивид няма ценз за да води историческо предаване, отделно прокарва лични схващания и поглед и лично настроения което е е разрез с журналистическата професия.Ангелиов не е историк,предполагам ,че никой няма да иска да бъде опериран от зидаромазач или заварчик?

    09:03 11.09.2026

  • 10 Робот

    32 1 Отговор
    Светът вече няма нужда от измамни телевизии..

    Channel 21 (Германия) — фалирала, закрита през май 2026 г., телевизия за пазаруване, причината е спад в гледаемостта и засилена конкуренция от електронна търговия, съкратени са 166 служители. C8 (Франция) — спира излъчване на 28 февруари 2025 г., каналът на Canal+, известен с предаването на Сирил Хануна, лицензът му не бе подновен от френския регулатор Arcom, заради спирането на C8 Canal+ обяви съкращаването на 250 позиции. NRJ12 (Франция) — спира излъчване на 28 февруари 2025 г., подобно на C8 лицензът на NRJ12 не бе подновен от Arcom. BFM Paris Île-de-France (Франция) — закрита на 13 март 2025 г., регионален новинарски канал, причината е продължителна финансова загуба между 2 и 3 милиона евро годишно и ниска аудитория въпреки смяната на собственика през 2024 г. MCM (Франция) — спира излъчване на 30 юни 2026 г., музикален канал стартирал през 1989 г., жертва на трансформацията на сектора и стрийминг платформите, излъчването е спряно от всички мрежи на Canal+. Olympia TV (Франция) — спира излъчване на 30 юни 2026 г., канал на Canal+ който излъчваше концерти и спектакли от зала „Олимпия“, спирането му е част от промените в програмната схема на Canal+. MTV (музикални канали) — спират излъчване на 31 декември 2025 г. в множество европейски държави, става въпрос за каналите MTV Music, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, засегнати са страни като Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, П

    09:06 11.09.2026

  • 11 ТОА ЦЕНТАДЖИЯ ША РАЗБЕРЕ ЧЕ 09.09

    59 7 Отговор
    НЕ Е ПРОСТО ЕДНАКВИ ЧИСЛА

    09:07 11.09.2026

  • 12 реално

    67 7 Отговор
    Всъщност той е навършил години за пенсия /1960 г./ така че не виждам проблем!

    Коментиран от #24

    09:10 11.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зеления

    3 4 Отговор
    проба

    09:12 11.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мдааа

    46 6 Отговор
    На никого не му пука за тоя, за какво да му плащаме заплата от данъците на българския народ! Чиба!

    09:19 11.09.2026

  • 23 БНТ

    30 4 Отговор

    До коментар #18 от "Властта":

    Я приключи един друг, дето го бяха провъзгласили за дисидент, а този е от неговата шайка.

    Коментиран от #26

    09:20 11.09.2026

  • 24 Това

    5 25 Отговор

    До коментар #12 от "реално":

    не е товя работа. (Копейчо).

    09:20 11.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Днес

    5 33 Отговор

    До коментар #23 от "БНТ":

    шайките са откровенни руски мутри, които се опитват да ни командват, но робският ни ген все още работи и го използват до край.

    09:23 11.09.2026

  • 27 Плд

    46 4 Отговор
    За пръв път виждам работодател на който му се оказва обществен натиск да не освобождава свой служител! Карбовски го навряха по мазетата,но този Ангелов е свещената крава!

    Коментиран от #42, #70

    09:24 11.09.2026

  • 28 "Атлантическите глупости" са истината...

    8 44 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    премълчана от комунистите диктатори за последните 45 години за Българската история!
    А теб, са те насадили на "червени яйца" като политическа кокошка ,
    да драскаш и "кодкудякащ" ,
    белкем заличим и последната капка истина за България срам и позор за един българин!!
    От такива като историка -журналист Ангелов и предаванията му и гостите му знаем ,
    че :
    Истината не може да БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА от политически РЕЖИМ, или случайни слуги на Путин
    всички знаем, кой е Генерала "Кимон Георгиев"!!!
    България бавно , но сигурно потъва в мрачен журналистически "Хадес"!

    Коментиран от #47

    09:24 11.09.2026

  • 29 Зрител

    27 5 Отговор
    Я колко много знаел да пише и гововри. Хората са му предложили да си направи концепция и да си я защити. Захариев си е защитил неговата. Гледам БНТ и много правилно са подхванали предаванията някъде се дублират едни и същи безмислени предавания. История БГ е интересно по още няколко телевизии има подобни. Това по скоро е натиск към телевизията. В демократична капиталистичрска България който плаща той опредяля музиката. Ангелов е просто един служител от който се чака резултат. А според мен е и на пенсионна възраст. БНТ имат най добрите водещи на сутрешен Блок и балансирана програма. Новините им са по обрктивни и репортажите.

    09:26 11.09.2026

  • 30 Намесени ли са

    38 5 Отговор
    националните предатели ПП и ДБ, значи този е вреден за България и променящ историята!

    09:28 11.09.2026

  • 31 ДЪРТ ДАСКАЛ

    38 3 Отговор
    Историческата истина, като всяка една истина е въпрос на гледна точка. Добрият историк при оценката на дадено събитие трябва да го коментира от възможно най-много гледни точки. А Георги Ангелов е от тези пишман-историци, чийто девиз е: "Ще говоря и насаждам това за което ми плащат!"

    09:28 11.09.2026

  • 32 Ххаха

    36 6 Отговор
    На бас, че след като го изхвърлят финално от БНТ, тоя охлюв веднага ще отиде при безродниците от ппдб, ххахаха

    09:30 11.09.2026

  • 33 Госあ

    32 5 Отговор
    Тая Милотинова ше излезе малко по безпристрастен директор. Евала! Историята не трябва да се политизира по толкова лумпенски начин, както петроханци правят

    Коментиран от #36

    09:32 11.09.2026

  • 34 Хари Потър

    13 2 Отговор
    Сега лелките от СЕМ като си починат от летните отпуски и като запалят метлите, ще видите вие.

    09:33 11.09.2026

  • 35 Гошо

    24 2 Отговор
    И я кажете ,кои са тия дето ще протестират заради тоя мухльо

    09:34 11.09.2026

  • 36 Само бангаранга тв

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Един нов директор, за да има авторитет, трябва да изрита някого, няма друг начин. Няма Милена, няма Милостиня, това е положението.

    09:36 11.09.2026

  • 37 "Кой гледа телевизия"...

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    ами гледат я тези , които не са в ХАЗАРТНИТЕ ЗАЛИ, не смъркат наркотици
    и профукват пари, които не са спечелени с работа( а с престъпност)!!

    Не са с промити мозъци от "ИИ", и ценят живота си повече от виното и ракията!

    Не си пилеят времето и ходят на работа редовно!

    И не ползват " ИИ " да разделят" на 2 магарета сяно"!!!

    09:36 11.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мръсни путинисти

    7 19 Отговор
    Заради критика към Фашиста путин свалят Професора от ефир....

    Коментиран от #51

    09:39 11.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гост

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Как можаха?!":

    Напред с банкянския идиот и Гюндев!Отстраненото човече ръсеше пропаганда на дребно.Показателен е факта кой го защитава - файтона с призраци!

    09:40 11.09.2026

  • 42 Карбовски Волгин руска Гнус

    7 19 Отговор

    До коментар #27 от "Плд":

    кой беше карбовски?!?!

    Коментиран от #48, #80

    09:40 11.09.2026

  • 43 волгин в Сибир

    8 15 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    И що волгин да взема Евро от Европарламента?

    Коментиран от #81

    09:42 11.09.2026

  • 44 Жожи

    18 4 Отговор
    Ама тоя що не си направи предаване в юнуб, както много други стойностни историци, анализатори , журналисти и да докаже, че е добър. Но тоя с интриги иска да работи на държавната хранилка. Държавен служител щом придобие право на пенсия го оволняват

    Коментиран от #78

    09:42 11.09.2026

  • 45 Чума

    4 5 Отговор
    Мисля, че в БНТ е нужно да остане единствено Владимира Илиева - най питомното дете на ефира! Всичко друго да ходи да се изявява в свободния свят! Мира Добрев остаря превантивно, а заместничката и се провали с тази злопоучна Евровизия! Изпратихме ги с Дарина да представят България, те взеха, че докараха конкурса тук и то в Бургас! Недопустимо!

    09:43 11.09.2026

  • 46 Всички в БНТ да бъдат уволнени

    9 3 Отговор
    За нищо не стават тези паразити

    09:45 11.09.2026

  • 47 Българин

    23 4 Отговор

    До коментар #28 от ""Атлантическите глупости" са истината...":

    Да ходи по частните телевизии да дава мнения като е толко важен.Този тип отдавна никой не го гледа.Като му видя очилцата веднага превключвам.Една тъпа пропаганда с полуистини.

    Коментиран от #60

    09:45 11.09.2026

  • 48 Гожи

    21 5 Отговор

    До коментар #42 от "Карбовски Волгин руска Гнус":

    За разлика от тоя пор Карбовски, въпреки натиска на жълтопаветниците, прави стойностни предавания в ютуб и интернет въобще. Нека и тоя пор си направи предаване м интернет и докаже, че струва дори един цент.

    09:45 11.09.2026

  • 49 Защо

    1 11 Отговор
    Ами който говори истините срещу партизаните,за България преди 9 ти и нейните водачи че не били толкова лоши,който кани артисти и музиканти не говорещи добре за съвременната власт от ДС Комунисти това му се случва.Вече от нищо не ги е страх.Така разтуриха и Дарик радио и сега никой не го слуша.Пълзяща нова к. диктатура.Тези нефелници от Европа го позволиха.Самите те се наглесиха лошо с тия бежанци и про руски артии и руски фирми .

    09:45 11.09.2026

  • 50 Фон дер Гаген

    22 3 Отговор
    БНТ не е хранилка и пристан за партийни назначения.
    Този индивид от години е гъбка на ПП-ДБ и прави пропаганда по телевизията в тяхна полза.
    Те и затова го защитават така пламенно.
    Вън!

    09:46 11.09.2026

  • 51 Доротея

    17 3 Отговор

    До коментар #39 от "мръсни путинисти":

    Само с критика на Путин не става! Нужни са още цял космос качества! Но, сте права! Стотици хиляди аналлизатори вече десетилетя се препитават с бълвоч срещу Русия и нормалността изобщо!

    09:46 11.09.2026

  • 52 микрофон

    15 2 Отговор
    Този ,че е партийно назначен е ясно по сегашния рев и вой.
    По образование е филолог,френският език не го прави незаменим.
    Дали не е редно и да даде път на млади и необременени хора?

    09:47 11.09.2026

  • 53 Младежа

    11 0 Отговор
    История беге е промиване на мозъци, Флора е промиване на мозъци, Иво Никодимов е промиване на мозъци.

    09:50 11.09.2026

  • 54 ПолиткорЕктник

    16 1 Отговор
    Предаването на Росен Петров е много по-популярно. Тоя брадат ш.оро.шки коз.Еел пренаписва, манипулира и премълчава фактите от историята - това не е позиция , а политкоректност бетЕр дружеството за разпространение на знания "Георги Кирков".

    09:50 11.09.2026

  • 55 СВД

    16 1 Отговор
    Добре, де! Какъв ще е този директор, който няма право да изгони всички, които му пречите!? За какво стои там - да носи отговорност!? Вички ще првят каквото си искат, Директора ще отговаря за безобразията им, без да ги е поставил сам той!? Прекалената либерастия води до края на света!

    09:51 11.09.2026

  • 56 Звездоброец

    2 7 Отговор
    Милотинова май не е по-различна от Кошлуков и "вярно служи на "Дондуков"" ! С "дълголетие,психология и родителство" само ще "услужи" на сегашното правителство !

    Коментиран от #59

    09:52 11.09.2026

  • 57 Доротея

    2 10 Отговор
    Но трябва да признаем, че още повече 4хилядници хвалят калния бункер по заръка на мутрофани, това се случва по националните тв!

    09:52 11.09.2026

  • 58 ХиХи

    11 1 Отговор
    У БиТиВи или Нова нема ли место за тоя велик журналист?

    09:53 11.09.2026

  • 59 Хмм

    11 2 Отговор

    До коментар #56 от "Звездоброец":

    Георги Ангелов е в пенсионна възраст, до дълбока старост ли ще стои там, а протестиращите да не се надяват, че Гюров ще стане президент, и Асен Василев бленуваше за 121 депутати след протестите, но ядец, а бяха и със свое МВР, и със свое правителство

    09:57 11.09.2026

  • 60 Еми на това са ни научили комунистите!

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Моето виждане е че:
    "Полуистините" в съкратен вид , са по- добри от натрапените политически лъжи!

    Както казахме ,... зависи от "коя камбанария гледаш"???
    Да не забравяме , че съвсем от скоро ни управлявя кликата на Генерал "Кимон Георгиев"!

    09:58 11.09.2026

  • 61 Никой

    6 2 Отговор
    Само мрънка нещо, изживява се интелектуалец, разбираш ли.

    Единственото е - че няма какво да се гледа.

    Понякога отваря дума за социализма, късат се ризи, защо не отиде в Китай или Виетнам.

    Не че са цъфнали, ама са напред.

    10:00 11.09.2026

  • 62 Интересно,

    8 1 Отговор
    защо само пп и дб скачат?!? Не е ли заради факта, че той прокарва техни политики?!?

    Коментиран от #69

    10:01 11.09.2026

  • 63 Анализ

    4 2 Отговор
    От БНТ всички да ги изгониш начело с Милотинова, няма да е грешка!

    10:02 11.09.2026

  • 64 Цвете

    3 4 Отговор
    ДА ЗАПОЧНЕМ С КЪДРИНКА ОТ БКП. ДРУГО НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ КОМЕНТИРА. ЧЕРВЕНИТЕ ВЛАСТВАТ И МАЧКАТ ТАКА, КАКТО ВРЕМЕТО ПРЕДИ 1990 ГОДИНА.

    10:02 11.09.2026

  • 65 1111

    3 0 Отговор
    Трябва тотална чистка в БНТ,то няма кво да гледаш там ,само едни и същи глупости,онзи простотия панорама е още от комунистическия режим

    10:06 11.09.2026

  • 66 1234

    5 0 Отговор
    Този не е журналист в обществена медия, а е като пропагандатор в частна медия. Част е от жълтопаветния планктон. Колкото хора му харесват предаванията, три пъти повече не му ги харесват. Не може всяка година около 3 март да излива тонове помия върху Русия, как искала да завладява разни проливи и как ние сме се освободили сами. Все пак десетки хиляди руски войни са си оставили костите тук. Поне на 3 март заслужават малко уважение. Да го махат, замръзнал е на 1990 г, чугунен демократ.

    10:08 11.09.2026

  • 67 ужас и безумие

    4 0 Отговор
    Този смешник, като иска да се показва в кутията, да си направи телевизия или да го вземат в битивито или новата тв. Да няма доживотен договор, предаванията му бяха тъпи. А и заради такива като него само някоя и друга баба гледат бенетето.

    10:08 11.09.2026

  • 68 Григор

    6 0 Отговор
    Значи свалянето на Георги Ангелов било цензура и "рекомунизация"? А какво е "История БГ"?
    Ами какво е? Ами "Мозъци промиваме всякакви БГ", защото се подменят и изопачават факти и събития. На това ли ще учим младите? Предаване, което е силно политизирано с определена политическа насоченост. То е останало от времето на Кошлуков, който превърна националната телевизия в партийна централа.

    10:09 11.09.2026

  • 69 Манчо

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Интересно,":

    Кажи какви политики прокарва Ангелов , разкажи ! Истината ни е мила , но комунистическата истина , това документи , факти за какво са ни ? Невежи индивиди по тази българска земя колкото искаш , но и не искат да чуят историческата истина . За справка , виж по горе !

    10:09 11.09.2026

  • 70 много моля

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Плд":

    Не обиждайте кравите, те са полезни за хората, за разлика от тази псевдо-историко-журналюга.

    10:11 11.09.2026

  • 71 Личи си

    4 0 Отговор
    Бил завършил френска филология? Ами личи си. Много е категория във френската любов,касаеща политиката.

    10:12 11.09.2026

  • 72 кажи бе пич

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Как можаха?!":

    Точно тези, които режеха глави, вие ги наричахте борци за демокрация и ги защитавахте. Кое не беше истина в това, което милотинова показа.

    10:12 11.09.2026

  • 73 Перо

    4 0 Отговор
    Джендърията от ПП/ДБ може да искат от Съвета на Европа да активират чичко Шорош, който да сезира Тръмп. А Тръмп ще си го премести и с това ще реши протеста на унтерменшите от ПП/ДБ! Има много предавания на БНТ с политическа насоченост и пристрастия, които трябва да отпаднат! Крайно време е да се вкара в НС закона за чуждестранните агенти /по американски образец/ и да се закрият стотиците НПО, чрез които чичко Шорош финансира медиите, образователната система и културните институции, чрез които налага разлагаща идеология и политика!

    10:12 11.09.2026

  • 74 Да живее 9-ти септември

    2 0 Отговор
    На тази дата винаги са се случвали добри неща за България.

    10:13 11.09.2026

  • 75 Кочо

    2 0 Отговор
    Не знам коя петилетка изпълнявахме, някъде между 8 и 9 конгрес ли беше, в бригадата дойде лектор на тема -,,Критика на буржазните теории за обществото" Слушах, слушах, някои неща ми харесаха, някои още получават утвърждение и до сега се питам, кога паса стадото, защ тази прилична лекция не са казваше само ,,Теории за обществото", а всеки сам да преценя кое е добро и кое не толкова! И по темата - дай фактите по историята и ме остави сам да си преценя, а не да ми натякваш собствените си фрустрации и неудоветвореност! Един пухал все реве, че комунистите му попречили да се изучи и останал прост, само с техникум по електротехника! На брат ти защо не попречиха, бе - математик, доцент, преподавател - учен! Друг, още по загубен, комунистите го вкарали в затвора, затова не ги обича!!! Но, не казва защо беше в затвора, само година и половина...!? Защото не е за казване!

    10:15 11.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Метресата от Барселона

    4 0 Отговор
    Време е за здравословна чистка и в Националното радио - програма "Хоризонт",където върлите служители на Сорос - двамата братя Добрин и Деян Йотови, съпругата на последния Силвия Великова, Диана Янкулова, Явор Стаматов, Ирина Недева, Весела Владкова, Людмила Железова, по цял ден се занимават само с изпълнение на евроатлантически директиви и промиват мозъците на слушателите,като бдят ревниво те да не се отклоняват от "генералната линия".

    Коментиран от #82

    10:21 11.09.2026

  • 78 Поради

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Жожи":

    това, че си неграмотен, не би трявало избщо да ти дават работа. Но всяка копейка, вероятно може да се излага тук.

    10:23 11.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Един достоен журналист е Карбовски

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Карбовски Волгин руска Гнус":

    Имащ достойнството да казва истината и не изглеждащ толкова жалко като теб!

    10:31 11.09.2026

  • 81 Щото е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "волгин в Сибир":

    евро депутат! И то отп полза зз Европа, за разлика от подлогите, продавниците и национални предатели на ПП и ДБ занимаващи се с лъжи и унищожението на Европа!

    10:36 11.09.2026

  • 82 БНР има нужда от голямо прочистване

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Метресата от Барселона":

    Абсолютно вярно! Едни паразитни тетки, които славославят шорошоидните, а някои като Великова не можат едно изречение да кажат без да сбъркат и да се запънат, много са и за пенсия! Има също така една особено дразнеща Веселина Миланова, която има говорен дефект и мек акцент и просто ми се драйфа като я слушам. Крайно време е да се спре кранчето и на вечните кореспондентите бабичките Елена Шаханова /25 години и повече кореспондент/, която ни чете новини от интернет за итарианското първенство, все едно ние не можем, Катя Пеева която едвам говори горката от старост, безсмислената Бранислава Бобанац от Кипър с нейните измислени новини, никому ненужни, Капка Тодорова, която ръка като а последно и оня от Лондон с неговите също кре ттенски новини за салмонелата, от която се натровили десет антлийски граждани...Да не говорим, че през лятото цялата им програма Летен хоризонт беше пускане на музика и нищо друго. Яко мързел, безхаберие, пълен кеннефф.

    Коментиран от #85

    10:39 11.09.2026

  • 83 аааа

    2 0 Отговор
    Дедо Герги, пенсионирай се и си трай. Време ти е! Имаш три дъщери от различните си бракове: Десислава, Алиса и Неда - значи имаш и внуци.

    10:41 11.09.2026

  • 84 Стеф

    0 0 Отговор
    А в БНР кога? Ирина Недева прави същото в радио вариант!

    10:45 11.09.2026

  • 85 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "БНР има нужда от голямо прочистване":

    Ба! Стават още! Добре се боядисват и при лунно затъмнение са си направо барут...! Имат мярка и професионално поведение! Не са като този Ангел!

    10:45 11.09.2026

  • 86 пак ли паветен вой

    1 0 Отговор
    Айде стига бе! Този не е никакъв журналист, а украинска подлога. В БНТ трябва да работят български журналисти, а не разни откачалки, закичили се с украински знамена. Да ходи в украинската телевизия. Не стига, че не направиха колония на Урсула, ами сега и роби на украинците искат да ни направят. Такива като него да ги съдят за национално предателство, а не разни жълтопаветници да протестират.

    10:46 11.09.2026

  • 87 правилно

    0 0 Отговор
    Този не е никакъв историк, камо ли български. Сложили някакъв продажник срещу грантове да манипулира и фалшифицира българската история в полза на господарите си, и той си защитава парите. Той е подходящ да води пропагандно украинско предаване. Много правилно, че го отстраниха. Така трябва да стане с всички, които веят чужди парцали и знамена по телевизиите.

    10:49 11.09.2026

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