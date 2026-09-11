СЕМ изслушва Милотинова заради Георги Ангелов, готви се и протест

Напрежението около Българската национална телевизия и отстраняването на дългогодишния журналист Георги Ангелов продължава да расте. Случаят бързо напусна рамките на обикновена програмна промяна и се превърна в централна тема за медийния регулатор и политическите сили в страната. Към 11 септември скандалът вече официално влезе в дневния ред на парламента и Съвета за електронни медии (СЕМ).

Хронология на събитията: Как се стигна дотук?

Всичко започна на 9 септември, когато Георги Ангелов сам съобщи в личния си профил в социалната мрежа Facebook, че е свален от ефир като водещ и редактор на популярното предаване „История.БГ“. Той обяви, че пада и другото му предаване по БНТ 2 – „От Европа и напред“. Решението му е било съобщено от новия директор на дирекция „Програмно съдържание“ на обществената медия Светлозара Лазарова.

Самият Ангелов определи случилото се като "опит да бъда накаран да млъкна“, свързвайки го с назидателно остракиране на неудобните заради неговите позиции.

По-късно същия ден от БНТ разпространиха официална позиция на своя уебсайт, в която отрекоха твърденията за чистка. Според ръководството в новия телевизионен сезон се въвежда стратегическа промяна, при която предаванията преминават към концепция с един постоянен водещ вместо досегашния ротационен принцип.

От медията уточниха, че за „История.БГ“ единствената представена и одобрена нова концепция е била на Андрей Захариев. На Георги Ангелов е била предложена възможност да разработи и представи изцяло нови идеи за културно-образователно съдържание.

Остри политически и обществени реакции

Случаят веднага предизвика сериозен политически отзвук. От коалициите „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократи за силна България“ (ДСБ) реагираха остро, като определиха действията като опит за цензура и „рекомунизация“ на страната. Лидерът на ПП Асен Василев обяви във Facebook, че формацията вече е поискала документите по случая и стартира онлайн петиция, събрала бързо стотици подписи. Атанас Атанасов от ДСБ заяви, че партията ще сезира СЕМ, Европейската комисия и Европейския съвет за медийни услуги за нарушаване на редакционната независимост. Над 40 писатели, учени и общественици изпратиха отворено писмо до генералния директор Милена Милотинова с искане решението да бъде отменено.

Казусът влезе за обсъждане и в парламентарната комисия по култура и медии на 10 септември. Председателят на комисията Антон Кутев призова политическите среди да се въздържат от намеса в редакционната политика на обществените медии. Министърът на културата Евтим Милошев също коментира темата, като подчерта, че всеки журналист има право на собствено мнение, но институционално няма да заема страна в спора.

Падат още Диана Любенова и водещи формати

Случаят с Георги Ангелов се оказа част от по-широка реформа в програмната схема на БНТ, управлявана от Светлозара Лазарова под ръководството на генералния директор Милена Милотинова.

Казусът с Диана Любенова: На 10 септември популярната актриса и телевизионна водеща също обяви в социалните мрежи, че нейното уикенд шоу „Имате среща… с Диана Любенова“ излиза от ефира на БНТ 1. Любенова благодари публично на бившия директор Емил Кошлуков за гласуваното доверие, но не посочи конкретни мотиви за спирането на формата.

На популярната актриса и телевизионна водеща също обяви в социалните мрежи, че нейното уикенд шоу на БНТ 1. Любенова благодари публично на бившия директор Емил Кошлуков за гласуваното доверие, но не посочи конкретни мотиви за спирането на формата. Други слизащи предавания: Промените засягат и предаването за международна политика „Светът и ние“ с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър, както и документалния слот „Малки истории“, който се преструктурира.

Промените засягат и предаването за международна политика с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър, както и документалния слот „Малки истории“, който се преструктурира. Новите формати: За да запълни празнотите, БНТ вече подготвя два изцяло нови формата. Първият ще бъде посветен на бизнеса и икономиката, анализиращ отражението на глобалните процеси върху бюджета на домакинствата. Вторият ще постави фокус върху дълголетието, психологията и родителството.

Какво реши СЕМ и какво предстои?

Темата влезе извънредно на заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ) на 10 септември 2026 г. По предложение на Пролет Велкова, медийният регулатор взе решение с четири гласа „за“ да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет на телевизията относно кадровите рокади и планираните промени. Искането на Велкова за изпращане на официално писмо за незабавни писмени обяснения от БНТ обаче беше отхвърлено.

Изслушването няма да бъде свикано на извънредно заседание, а ще се проведе в рамките на предстоящия редовен шестмесечен отчет на ръководството на БНТ пред СЕМ. Членовете на съвета Къдринка Къдринова и Симона Велева призоваха регулаторът да запази неутралност и казусът да не се превръща в политическа истерия в навечерието на предстоящата предизборна кампания. Междувременно, в защита на журналиста Георги Ангелов вече се организира и граждански протест, насрочен за 14 септември пред сградата на БНТ.