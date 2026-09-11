СЕМ изслушва Милотинова заради Георги Ангелов, готви се и протест

Напрежението около Българската национална телевизия и отстраняването на дългогодишния журналист Георги Ангелов продължава да расте. Случаят бързо напусна рамките на обикновена програмна промяна и се превърна в централна тема за медийния регулатор и политическите сили в страната. Към 11 септември скандалът вече официално влезе в дневния ред на парламента и Съвета за електронни медии (СЕМ).
Хронология на събитията: Как се стигна дотук?
Всичко започна на 9 септември, когато Георги Ангелов сам съобщи в личния си профил в социалната мрежа Facebook, че е свален от ефир като водещ и редактор на популярното предаване „История.БГ“. Той обяви, че пада и другото му предаване по БНТ 2 – „От Европа и напред“. Решението му е било съобщено от новия директор на дирекция „Програмно съдържание“ на обществената медия Светлозара Лазарова.
Самият Ангелов определи случилото се като "опит да бъда накаран да млъкна“, свързвайки го с назидателно остракиране на неудобните заради неговите позиции.
По-късно същия ден от БНТ разпространиха официална позиция на своя уебсайт, в която отрекоха твърденията за чистка. Според ръководството в новия телевизионен сезон се въвежда стратегическа промяна, при която предаванията преминават към концепция с един постоянен водещ вместо досегашния ротационен принцип.
От медията уточниха, че за „История.БГ“ единствената представена и одобрена нова концепция е била на Андрей Захариев. На Георги Ангелов е била предложена възможност да разработи и представи изцяло нови идеи за културно-образователно съдържание.
Остри политически и обществени реакции
Случаят веднага предизвика сериозен политически отзвук. От коалициите „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократи за силна България“ (ДСБ) реагираха остро, като определиха действията като опит за цензура и „рекомунизация“ на страната. Лидерът на ПП Асен Василев обяви във Facebook, че формацията вече е поискала документите по случая и стартира онлайн петиция, събрала бързо стотици подписи. Атанас Атанасов от ДСБ заяви, че партията ще сезира СЕМ, Европейската комисия и Европейския съвет за медийни услуги за нарушаване на редакционната независимост. Над 40 писатели, учени и общественици изпратиха отворено писмо до генералния директор Милена Милотинова с искане решението да бъде отменено.
Казусът влезе за обсъждане и в парламентарната комисия по култура и медии на 10 септември. Председателят на комисията Антон Кутев призова политическите среди да се въздържат от намеса в редакционната политика на обществените медии. Министърът на културата Евтим Милошев също коментира темата, като подчерта, че всеки журналист има право на собствено мнение, но институционално няма да заема страна в спора.
Падат още Диана Любенова и водещи формати
Случаят с Георги Ангелов се оказа част от по-широка реформа в програмната схема на БНТ, управлявана от Светлозара Лазарова под ръководството на генералния директор Милена Милотинова.
- Казусът с Диана Любенова: На 10 септември популярната актриса и телевизионна водеща също обяви в социалните мрежи, че нейното уикенд шоу „Имате среща… с Диана Любенова“ излиза от ефира на БНТ 1. Любенова благодари публично на бившия директор Емил Кошлуков за гласуваното доверие, но не посочи конкретни мотиви за спирането на формата.
- Други слизащи предавания: Промените засягат и предаването за международна политика „Светът и ние“ с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър, както и документалния слот „Малки истории“, който се преструктурира.
- Новите формати: За да запълни празнотите, БНТ вече подготвя два изцяло нови формата. Първият ще бъде посветен на бизнеса и икономиката, анализиращ отражението на глобалните процеси върху бюджета на домакинствата. Вторият ще постави фокус върху дълголетието, психологията и родителството.
Какво реши СЕМ и какво предстои?
Темата влезе извънредно на заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ) на 10 септември 2026 г. По предложение на Пролет Велкова, медийният регулатор взе решение с четири гласа „за“ да изслуша генералния директор на БНТ Милена Милотинова и Управителния съвет на телевизията относно кадровите рокади и планираните промени. Искането на Велкова за изпращане на официално писмо за незабавни писмени обяснения от БНТ обаче беше отхвърлено.
Изслушването няма да бъде свикано на извънредно заседание, а ще се проведе в рамките на предстоящия редовен шестмесечен отчет на ръководството на БНТ пред СЕМ. Членовете на съвета Къдринка Къдринова и Симона Велева призоваха регулаторът да запази неутралност и казусът да не се превръща в политическа истерия в навечерието на предстоящата предизборна кампания. Междувременно, в защита на журналиста Георги Ангелов вече се организира и граждански протест, насрочен за 14 септември пред сградата на БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #37
08:53 11.09.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #28
08:55 11.09.2026
3 Трол
08:56 11.09.2026
4 бушприт
08:59 11.09.2026
5 Перо
08:59 11.09.2026
6 Как можаха?!
Коментиран от #41, #72, #79
08:59 11.09.2026
7 име
09:02 11.09.2026
8 Мурджо
09:03 11.09.2026
9 Деций
09:03 11.09.2026
10 Робот
Channel 21 (Германия) — фалирала, закрита през май 2026 г., телевизия за пазаруване, причината е спад в гледаемостта и засилена конкуренция от електронна търговия, съкратени са 166 служители. C8 (Франция) — спира излъчване на 28 февруари 2025 г., каналът на Canal+, известен с предаването на Сирил Хануна, лицензът му не бе подновен от френския регулатор Arcom, заради спирането на C8 Canal+ обяви съкращаването на 250 позиции. NRJ12 (Франция) — спира излъчване на 28 февруари 2025 г., подобно на C8 лицензът на NRJ12 не бе подновен от Arcom. BFM Paris Île-de-France (Франция) — закрита на 13 март 2025 г., регионален новинарски канал, причината е продължителна финансова загуба между 2 и 3 милиона евро годишно и ниска аудитория въпреки смяната на собственика през 2024 г. MCM (Франция) — спира излъчване на 30 юни 2026 г., музикален канал стартирал през 1989 г., жертва на трансформацията на сектора и стрийминг платформите, излъчването е спряно от всички мрежи на Canal+. Olympia TV (Франция) — спира излъчване на 30 юни 2026 г., канал на Canal+ който излъчваше концерти и спектакли от зала „Олимпия“, спирането му е част от промените в програмната схема на Canal+. MTV (музикални канали) — спират излъчване на 31 декември 2025 г. в множество европейски държави, става въпрос за каналите MTV Music, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, засегнати са страни като Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Австрия, П
09:06 11.09.2026
11 ТОА ЦЕНТАДЖИЯ ША РАЗБЕРЕ ЧЕ 09.09
09:07 11.09.2026
12 реално
Коментиран от #24
09:10 11.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зеления
09:12 11.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мдааа
09:19 11.09.2026
23 БНТ
До коментар #18 от "Властта":Я приключи един друг, дето го бяха провъзгласили за дисидент, а този е от неговата шайка.
Коментиран от #26
09:20 11.09.2026
24 Това
До коментар #12 от "реално":не е товя работа. (Копейчо).
09:20 11.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Днес
До коментар #23 от "БНТ":шайките са откровенни руски мутри, които се опитват да ни командват, но робският ни ген все още работи и го използват до край.
09:23 11.09.2026
27 Плд
Коментиран от #42, #70
09:24 11.09.2026
28 "Атлантическите глупости" са истината...
До коментар #2 от "Хохо Бохо":премълчана от комунистите диктатори за последните 45 години за Българската история!
А теб, са те насадили на "червени яйца" като политическа кокошка ,
да драскаш и "кодкудякащ" ,
белкем заличим и последната капка истина за България срам и позор за един българин!!
От такива като историка -журналист Ангелов и предаванията му и гостите му знаем ,
че :
Истината не може да БЪДЕ ЗАЛИЧЕНА от политически РЕЖИМ, или случайни слуги на Путин
всички знаем, кой е Генерала "Кимон Георгиев"!!!
България бавно , но сигурно потъва в мрачен журналистически "Хадес"!
Коментиран от #47
09:24 11.09.2026
29 Зрител
09:26 11.09.2026
30 Намесени ли са
09:28 11.09.2026
31 ДЪРТ ДАСКАЛ
09:28 11.09.2026
32 Ххаха
09:30 11.09.2026
33 Госあ
Коментиран от #36
09:32 11.09.2026
34 Хари Потър
09:33 11.09.2026
35 Гошо
09:34 11.09.2026
36 Само бангаранга тв
До коментар #33 от "Госあ":Един нов директор, за да има авторитет, трябва да изрита някого, няма друг начин. Няма Милена, няма Милостиня, това е положението.
09:36 11.09.2026
37 "Кой гледа телевизия"...
До коментар #1 от "Овчар":ами гледат я тези , които не са в ХАЗАРТНИТЕ ЗАЛИ, не смъркат наркотици
и профукват пари, които не са спечелени с работа( а с престъпност)!!
Не са с промити мозъци от "ИИ", и ценят живота си повече от виното и ракията!
Не си пилеят времето и ходят на работа редовно!
И не ползват " ИИ " да разделят" на 2 магарета сяно"!!!
09:36 11.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 мръсни путинисти
Коментиран от #51
09:39 11.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гост
До коментар #6 от "Как можаха?!":Напред с банкянския идиот и Гюндев!Отстраненото човече ръсеше пропаганда на дребно.Показателен е факта кой го защитава - файтона с призраци!
09:40 11.09.2026
42 Карбовски Волгин руска Гнус
До коментар #27 от "Плд":кой беше карбовски?!?!
Коментиран от #48, #80
09:40 11.09.2026
43 волгин в Сибир
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":И що волгин да взема Евро от Европарламента?
Коментиран от #81
09:42 11.09.2026
44 Жожи
Коментиран от #78
09:42 11.09.2026
45 Чума
09:43 11.09.2026
46 Всички в БНТ да бъдат уволнени
09:45 11.09.2026
47 Българин
До коментар #28 от ""Атлантическите глупости" са истината...":Да ходи по частните телевизии да дава мнения като е толко важен.Този тип отдавна никой не го гледа.Като му видя очилцата веднага превключвам.Една тъпа пропаганда с полуистини.
Коментиран от #60
09:45 11.09.2026
48 Гожи
До коментар #42 от "Карбовски Волгин руска Гнус":За разлика от тоя пор Карбовски, въпреки натиска на жълтопаветниците, прави стойностни предавания в ютуб и интернет въобще. Нека и тоя пор си направи предаване м интернет и докаже, че струва дори един цент.
09:45 11.09.2026
49 Защо
09:45 11.09.2026
50 Фон дер Гаген
Този индивид от години е гъбка на ПП-ДБ и прави пропаганда по телевизията в тяхна полза.
Те и затова го защитават така пламенно.
Вън!
09:46 11.09.2026
51 Доротея
До коментар #39 от "мръсни путинисти":Само с критика на Путин не става! Нужни са още цял космос качества! Но, сте права! Стотици хиляди аналлизатори вече десетилетя се препитават с бълвоч срещу Русия и нормалността изобщо!
09:46 11.09.2026
52 микрофон
По образование е филолог,френският език не го прави незаменим.
Дали не е редно и да даде път на млади и необременени хора?
09:47 11.09.2026
53 Младежа
09:50 11.09.2026
54 ПолиткорЕктник
09:50 11.09.2026
55 СВД
09:51 11.09.2026
56 Звездоброец
Коментиран от #59
09:52 11.09.2026
57 Доротея
09:52 11.09.2026
58 ХиХи
09:53 11.09.2026
59 Хмм
До коментар #56 от "Звездоброец":Георги Ангелов е в пенсионна възраст, до дълбока старост ли ще стои там, а протестиращите да не се надяват, че Гюров ще стане президент, и Асен Василев бленуваше за 121 депутати след протестите, но ядец, а бяха и със свое МВР, и със свое правителство
09:57 11.09.2026
60 Еми на това са ни научили комунистите!
До коментар #47 от "Българин":Моето виждане е че:
"Полуистините" в съкратен вид , са по- добри от натрапените политически лъжи!
Както казахме ,... зависи от "коя камбанария гледаш"???
Да не забравяме , че съвсем от скоро ни управлявя кликата на Генерал "Кимон Георгиев"!
09:58 11.09.2026
61 Никой
Единственото е - че няма какво да се гледа.
Понякога отваря дума за социализма, късат се ризи, защо не отиде в Китай или Виетнам.
Не че са цъфнали, ама са напред.
10:00 11.09.2026
62 Интересно,
Коментиран от #69
10:01 11.09.2026
63 Анализ
10:02 11.09.2026
64 Цвете
10:02 11.09.2026
65 1111
10:06 11.09.2026
66 1234
10:08 11.09.2026
67 ужас и безумие
10:08 11.09.2026
68 Григор
Ами какво е? Ами "Мозъци промиваме всякакви БГ", защото се подменят и изопачават факти и събития. На това ли ще учим младите? Предаване, което е силно политизирано с определена политическа насоченост. То е останало от времето на Кошлуков, който превърна националната телевизия в партийна централа.
10:09 11.09.2026
69 Манчо
До коментар #62 от "Интересно,":Кажи какви политики прокарва Ангелов , разкажи ! Истината ни е мила , но комунистическата истина , това документи , факти за какво са ни ? Невежи индивиди по тази българска земя колкото искаш , но и не искат да чуят историческата истина . За справка , виж по горе !
10:09 11.09.2026
70 много моля
До коментар #27 от "Плд":Не обиждайте кравите, те са полезни за хората, за разлика от тази псевдо-историко-журналюга.
10:11 11.09.2026
71 Личи си
10:12 11.09.2026
72 кажи бе пич
До коментар #6 от "Как можаха?!":Точно тези, които режеха глави, вие ги наричахте борци за демокрация и ги защитавахте. Кое не беше истина в това, което милотинова показа.
10:12 11.09.2026
73 Перо
10:12 11.09.2026
74 Да живее 9-ти септември
10:13 11.09.2026
75 Кочо
10:15 11.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Метресата от Барселона
Коментиран от #82
10:21 11.09.2026
78 Поради
До коментар #44 от "Жожи":това, че си неграмотен, не би трявало избщо да ти дават работа. Но всяка копейка, вероятно може да се излага тук.
10:23 11.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Един достоен журналист е Карбовски
До коментар #42 от "Карбовски Волгин руска Гнус":Имащ достойнството да казва истината и не изглеждащ толкова жалко като теб!
10:31 11.09.2026
81 Щото е
До коментар #43 от "волгин в Сибир":евро депутат! И то отп полза зз Европа, за разлика от подлогите, продавниците и национални предатели на ПП и ДБ занимаващи се с лъжи и унищожението на Европа!
10:36 11.09.2026
82 БНР има нужда от голямо прочистване
До коментар #77 от "Метресата от Барселона":Абсолютно вярно! Едни паразитни тетки, които славославят шорошоидните, а някои като Великова не можат едно изречение да кажат без да сбъркат и да се запънат, много са и за пенсия! Има също така една особено дразнеща Веселина Миланова, която има говорен дефект и мек акцент и просто ми се драйфа като я слушам. Крайно време е да се спре кранчето и на вечните кореспондентите бабичките Елена Шаханова /25 години и повече кореспондент/, която ни чете новини от интернет за итарианското първенство, все едно ние не можем, Катя Пеева която едвам говори горката от старост, безсмислената Бранислава Бобанац от Кипър с нейните измислени новини, никому ненужни, Капка Тодорова, която ръка като а последно и оня от Лондон с неговите също кре ттенски новини за салмонелата, от която се натровили десет антлийски граждани...Да не говорим, че през лятото цялата им програма Летен хоризонт беше пускане на музика и нищо друго. Яко мързел, безхаберие, пълен кеннефф.
Коментиран от #85
10:39 11.09.2026
83 аааа
10:41 11.09.2026
84 Стеф
10:45 11.09.2026
85 Кочо
До коментар #82 от "БНР има нужда от голямо прочистване":Ба! Стават още! Добре се боядисват и при лунно затъмнение са си направо барут...! Имат мярка и професионално поведение! Не са като този Ангел!
10:45 11.09.2026
86 пак ли паветен вой
10:46 11.09.2026
87 правилно
10:49 11.09.2026