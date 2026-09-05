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Почина журналистката Бояна Шандуркова

Почина журналистката Бояна Шандуркова

5 Септември, 2026 18:45, обновена 5 Септември, 2026 18:48 712 1

  • бояна шандуркова-
  • журналист-
  • починала

На 77-годишна възраст си отиде емблематичното лице на русенската телевизионна журналистика и документалистика

Почина журналистката Бояна Шандуркова - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 5 септември 2026 г., Русе и българската медийна общност загубиха едно от най-уважаваните си имена. На 77-годишна възраст почина дългогодишният журналист, репортер и документалист Бояна Шандуркова. Новината за нейната кончина бе официално потвърдена от нейни близки и от Община Русе в късния следобед.

Бояна Шандуркова е родена в Силистра, където започва професионалния си път в местния Радиоцентър. По-голямата част от десетилетната си кариера обаче тя посвещава на Българската национална телевизия и по-конкретно на Регионалния телевизионен център (РТВЦ) в Русе. Името ѝ остава като синоним на висок професионализъм, класа, ерудиция и безкомпромисна журналистическа етика.

Като автор на десетки документални продукции и репортажи, Шандуркова оставя трайна следа в културната памет на Русе. Сред нейните значими филми са „Наричаха ги Русенската школа“, „Следа към себе си – Никола Терзиев-Желязото“, „Панайот Хитов – между легендата и истината“ и „Тя беше родена свободна“. През 2011 г. получава награда „Русе“ в категория „Публицистика в медиите“.

Поклонението ще се състои в понеделник, 7 септември, от 10:00 часа във фоайето на Доходното здание, опелото е от 12:30 часа в храм „Всех Святих“, а погребението ще е в гробищен парк „Басарбово“.

Поклон пред паметта ѝ!


Русе / България
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  • 1 Е, колко да е емблематична

    0 0 Отговор
    За Мишето с половин уста, пък тази изобщо не я и знаем коя е.

    19:19 05.09.2026

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