Иво Инджев: Властта пази Кремъл, потапя България

Липсата на ясна държавна позиция и априорното изключване на руска съпричастност по актуални инциденти с дронове създават усещане за мълчаливо обслужване на чужди интереси. В предаването „Нюзрум“ по Радио „Фокус“ журналистът Иво Инджев коментира остро действията на институциите у нас след инцидента с дрон в Лайпциг. Според него първоначалната предпазливост на София напомня за поредица от пасивни позиции в миналото.

Анализаторът определи поведението на служебния премиер Румен Радев като парадоксален „вот на недоверие“ към най-близкия партньор на България. Радев посети първо Германия при встъпването си в длъжност, определяйки я за ключов съюзник, но днес институциите на практика заявяват, че не вярват на германските констатации. Инджев направи паралел и с визитата на министър-председателя в Париж, където той присъства на приема в Елисейския дворец, но отказа участие във френската инициатива за подкрепа на Украйна.

Изолация на България на европейската сцена

Отказът на държавния глава да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) по искане на опозицията и пасивността при предишни случаи с дронове на българска територия показват опасна тенденция. „Нашите управници правят всичко възможно, за да пазят реномето на Русия, а съответно потапят реномето на България пред нашите съюзници“, категоричен бе журналистът пред Радио „Фокус“.

Европейските партньори вече открито забелязват това разминаване. По време на посещението си у нас председателят на Европейския съвет Антониу Коща ярко се разграничи от мълчанието на България по отношение на критиките срещу Москва.

Предизборната битка за „Дондуков“ 2: Опитите за баланс и Аристотел

В контекста на наближаващия президентски вот на 25 октомври 2026 г., геополитическият избор се превръща в централна тема. Инджев разкритикува опитите на кандидат-президентските тандеми да балансират между всички политически течения, за да се харесат на всяка цена.

Цитирайки Аристотел с мисълта „Който е приятел с всички, не е приятел с никого“, журналистът прогнозира, че включването на фигури като директора на БТА Кирил Вълчев в надпреварата няма да привлече хората с принципни позиции, а по-скоро ще има обратен ефект.

Относно силата на действащия вицепрезидент Илияна Йотова, Инджев посочи, че тя разчита основно на институционален ресурс, докато опозиционните кандидати стават жертва на повърхностни атаки от жълти медии. Анализаторът завърши с предупреждението, че в кампанията трябва да доминират идеите, а не личностните нападки: „Дребните умове атакуват личности, не се занимават с идеи, за разлика от големите умове.“