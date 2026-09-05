Иво Инджев: Властта пази Кремъл, потапя България

Липсата на ясна държавна позиция и априорното изключване на руска съпричастност по актуални инциденти с дронове създават усещане за мълчаливо обслужване на чужди интереси. В предаването „Нюзрум“ по Радио „Фокус“ журналистът Иво Инджев коментира остро действията на институциите у нас след инцидента с дрон в Лайпциг. Според него първоначалната предпазливост на София напомня за поредица от пасивни позиции в миналото.
Анализаторът определи поведението на служебния премиер Румен Радев като парадоксален „вот на недоверие“ към най-близкия партньор на България. Радев посети първо Германия при встъпването си в длъжност, определяйки я за ключов съюзник, но днес институциите на практика заявяват, че не вярват на германските констатации. Инджев направи паралел и с визитата на министър-председателя в Париж, където той присъства на приема в Елисейския дворец, но отказа участие във френската инициатива за подкрепа на Украйна.
Изолация на България на европейската сцена
Отказът на държавния глава да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) по искане на опозицията и пасивността при предишни случаи с дронове на българска територия показват опасна тенденция. „Нашите управници правят всичко възможно, за да пазят реномето на Русия, а съответно потапят реномето на България пред нашите съюзници“, категоричен бе журналистът пред Радио „Фокус“.
Европейските партньори вече открито забелязват това разминаване. По време на посещението си у нас председателят на Европейския съвет Антониу Коща ярко се разграничи от мълчанието на България по отношение на критиките срещу Москва.
Предизборната битка за „Дондуков“ 2: Опитите за баланс и Аристотел
В контекста на наближаващия президентски вот на 25 октомври 2026 г., геополитическият избор се превръща в централна тема. Инджев разкритикува опитите на кандидат-президентските тандеми да балансират между всички политически течения, за да се харесат на всяка цена.
Цитирайки Аристотел с мисълта „Който е приятел с всички, не е приятел с никого“, журналистът прогнозира, че включването на фигури като директора на БТА Кирил Вълчев в надпреварата няма да привлече хората с принципни позиции, а по-скоро ще има обратен ефект.
Относно силата на действащия вицепрезидент Илияна Йотова, Инджев посочи, че тя разчита основно на институционален ресурс, докато опозиционните кандидати стават жертва на повърхностни атаки от жълти медии. Анализаторът завърши с предупреждението, че в кампанията трябва да доминират идеите, а не личностните нападки: „Дребните умове атакуват личности, не се занимават с идеи, за разлика от големите умове.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Още един
Коментиран от #49, #67
20:14 05.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #42
20:14 05.09.2026
4 Българин
20:14 05.09.2026
5 Мнение
Платено му е да бръщолеви едни спуснати глупости, за да се хареса на началниците си (докато предава и продава народа си)!
Всички тия (инжевци, пасита, плевнелиевци, цънци, герб, дпс, ппдб и останалите като тях купени марионетки) един ден ще п-каят "сребърниците" които с охота прибраха, за да предадат народа си на чуждестранните си господари!!!
Коментиран от #52
20:15 05.09.2026
6 Еееее ,
20:16 05.09.2026
7 КАЗВАМ
20:16 05.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сълзи и смЕх
20:17 05.09.2026
10 минджулинка
20:18 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
20:20 05.09.2026
14 Сандо
20:20 05.09.2026
15 ?????
Що изпълзя бре?
НПО-тата ли те забравиха и не подхвърлят сребърници?
20:21 05.09.2026
16 Мда
20:21 05.09.2026
17 И този боклук на амбразурата
Смърт на евроатлантизма и пълзящия фашизъм в ЕС! Свобода за народите!
20:21 05.09.2026
18 Здрасти
20:22 05.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Розовото пони зеля
20:22 05.09.2026
21 Тапигьозлук
20:23 05.09.2026
22 Гост
Радой Ралин: "От както свят светува мазното все отгоре плува"!
Всичко това се отнася за нагляра Инджев!
20:23 05.09.2026
23 батСали
20:24 05.09.2026
24 този е рядка форма на фецес
20:25 05.09.2026
25 1234
20:25 05.09.2026
26 Фройд
По времето на соца, не знам как , но им се даваше ефирно време. Бяха , как да кажа- отдушник с новини извън политкотектното говорене . Тогава спрямо СССР, а сега срещу Русия.
За Тома Белев, не зная, но Инджев, добре знае как да се приспособи към групата на лещите.
За него няма значение срещу кой ще вие. Важното е пари да падат.
Просто хамелеон, като много други "демократи" , дето бяха първи комсомолци.
Та така деца. Даже демокрацията ни е фалшива...
20:26 05.09.2026
27 фройдист
20:27 05.09.2026
28 Деду
20:27 05.09.2026
29 Тодор
20:28 05.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ТИР
за всичко което направихме- забрана за телевизии , подпомагане с оръжие , въведохме санкции ,гонехме дипломати и какво ли още ,,, как ли не са ни запукали,,,
20:32 05.09.2026
33 Да, да
20:33 05.09.2026
34 НЕВМЕНЯЕМ ПОЛУИДИОТ
20:35 05.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Изкукуригал и злобен дядка
20:36 05.09.2026
37 Колко А?
20:36 05.09.2026
38 Изкопаемо
20:36 05.09.2026
39 Анонимен
20:37 05.09.2026
40 Преди много години
20:39 05.09.2026
41 И тоя е луднал
Коментиран от #51
20:39 05.09.2026
42 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Овчар":Този път Инджев се изложи. Говори неща, които всички ги знаят.
20:40 05.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Деду
20:42 05.09.2026
45 ужас
Коментиран от #50
20:44 05.09.2026
46 Баце
20:46 05.09.2026
47 Защо рипахте
20:48 05.09.2026
48 токмак
20:48 05.09.2026
49 Мериленд
До коментар #2 от "Още един":Човек има право да се променя, а ти едва ли знаеш какъв си
Коментиран от #55
20:48 05.09.2026
50 Това
До коментар #45 от "ужас":кокво отношение има,към действията на власта?
Коментиран от #58
20:49 05.09.2026
51 Кой ти е брат
До коментар #41 от "И тоя е луднал":Митя,или Вова ?
20:50 05.09.2026
52 Мериленд
До коментар #5 от "Мнение":А ти искаш пак руски ботуш ли да ни гази и да ни управлява глупаци и властолюбци
20:51 05.09.2026
53 Щом русофилите
20:51 05.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Важното е
До коментар #49 от "Мериленд":Че ти знаеш какво си за това ли искаш да си смениш пола чувстваш се жена затворена в мъжко тяло тц тц а колкото до потопения соросид Иво там какво да кажем тотал щета за няколко шекела
20:53 05.09.2026
56 ПЕГЪЗИ МУЗОВСКИ
20:54 05.09.2026
57 В конце канцов....
Станаха еврофили,
И в канчето на тариката,
Три пробити центака.
20:54 05.09.2026
58 ДС е властта
До коментар #50 от "Това":но ти го знаеш, продажник
20:55 05.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ежко
20:56 05.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Тити на Кака
Циркът на пребоядисаните криптокомунисти 😂😂😂
20:59 05.09.2026
63 ТАЯ ГНИЛА ИЗМЕТ
21:07 05.09.2026
64 До Факти.Бг
21:10 05.09.2026
65 ТАЗИ ДРъТА УРО....
21:11 05.09.2026
66 ИСАК
21:15 05.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.