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Иво Инджев: Властта пази Кремъл, потапя България

Иво Инджев: Властта пази Кремъл, потапя България

5 Септември, 2026 20:04, обновена 5 Септември, 2026 20:11 1 271 67

  • иво инджев-
  • журналист-
  • политика

Българските управляващи обслужват интересите на държава, която официално ни е обявила за вражеска, уронвайки престижа на страната пред съюзниците от НАТО и ЕС, смята журналистът

Иво Инджев: Властта пази Кремъл, потапя България - 1
Снимка: ФОКУС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Липсата на ясна държавна позиция и априорното изключване на руска съпричастност по актуални инциденти с дронове създават усещане за мълчаливо обслужване на чужди интереси. В предаването „Нюзрум“ по Радио „Фокус“ журналистът Иво Инджев коментира остро действията на институциите у нас след инцидента с дрон в Лайпциг. Според него първоначалната предпазливост на София напомня за поредица от пасивни позиции в миналото.

Анализаторът определи поведението на служебния премиер Румен Радев като парадоксален „вот на недоверие“ към най-близкия партньор на България. Радев посети първо Германия при встъпването си в длъжност, определяйки я за ключов съюзник, но днес институциите на практика заявяват, че не вярват на германските констатации. Инджев направи паралел и с визитата на министър-председателя в Париж, където той присъства на приема в Елисейския дворец, но отказа участие във френската инициатива за подкрепа на Украйна.

Изолация на България на европейската сцена

Отказът на държавния глава да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) по искане на опозицията и пасивността при предишни случаи с дронове на българска територия показват опасна тенденция. „Нашите управници правят всичко възможно, за да пазят реномето на Русия, а съответно потапят реномето на България пред нашите съюзници“, категоричен бе журналистът пред Радио „Фокус“.

Европейските партньори вече открито забелязват това разминаване. По време на посещението си у нас председателят на Европейския съвет Антониу Коща ярко се разграничи от мълчанието на България по отношение на критиките срещу Москва.

Предизборната битка за „Дондуков“ 2: Опитите за баланс и Аристотел

В контекста на наближаващия президентски вот на 25 октомври 2026 г., геополитическият избор се превръща в централна тема. Инджев разкритикува опитите на кандидат-президентските тандеми да балансират между всички политически течения, за да се харесат на всяка цена.

Цитирайки Аристотел с мисълта „Който е приятел с всички, не е приятел с никого“, журналистът прогнозира, че включването на фигури като директора на БТА Кирил Вълчев в надпреварата няма да привлече хората с принципни позиции, а по-скоро ще има обратен ефект.

Относно силата на действащия вицепрезидент Илияна Йотова, Инджев посочи, че тя разчита основно на институционален ресурс, докато опозиционните кандидати стават жертва на повърхностни атаки от жълти медии. Анализаторът завърши с предупреждението, че в кампанията трябва да доминират идеите, а не личностните нападки: „Дребните умове атакуват личности, не се занимават с идеи, за разлика от големите умове.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Още един

    82 12 Отговор
    дърт комунист плюе по Русия, след пробоядисването си с евроатлантически ценности и банкови сметки!

    Коментиран от #49, #67

    20:14 05.09.2026

  • 3 Овчар

    68 14 Отговор
    Този е безгласна буква , никой не го бръсне за слива ..Може да говори каквото си иска..

    Коментиран от #42

    20:14 05.09.2026

  • 4 Българин

    29 12 Отговор
    Докато властта сеГъзи нанякъде и не милее за България,ще ходим все по дъното.

    20:14 05.09.2026

  • 5 Мнение

    61 10 Отговор
    Ей го поредният слуга на д-вола!
    Платено му е да бръщолеви едни спуснати глупости, за да се хареса на началниците си (докато предава и продава народа си)!

    Всички тия (инжевци, пасита, плевнелиевци, цънци, герб, дпс, ппдб и останалите като тях купени марионетки) един ден ще п-каят "сребърниците" които с охота прибраха, за да предадат народа си на чуждестранните си господари!!!

    Коментиран от #52

    20:15 05.09.2026

  • 6 Еееее ,

    16 21 Отговор
    човекът на Кремъл е главатар на регресивните .

    20:16 05.09.2026

  • 7 КАЗВАМ

    73 8 Отговор
    РУСКИ ВЪЗПИТАНИК ДА ГОВОРИ СРЕЩУ РУСИЯ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЦИНИЧНО - ТАМ НЕ ХОДЕХА СЛУЧАЙНИ ХОРА И БЯХА ХОРА НА ДС! ИНДЖЕВ Е ОТ ТЯХ!

    20:16 05.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сълзи и смЕх

    31 7 Отговор
    ГЕРБ издигна кандидат президентска двойка. Деница Сачева кандидат президен и Алибегов за вицепрезидент президен. Народа е във възторг.62

    20:17 05.09.2026

  • 10 минджулинка

    42 8 Отговор
    само ти не плакал скоро за грантовете

    20:18 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    44 7 Отговор
    Явно си забравил,че ти беше кореспондент от Москва ,през времето на соца ,когато само агенти на ДС пътуваха и живяха в Москва .

    20:20 05.09.2026

  • 14 Сандо

    43 8 Отговор
    Срамно,а и престъпно е да се продължава даването на медийна трибуна на хора,представители на тая политическа сган,докарала България до състояние на агония.

    20:20 05.09.2026

  • 15 ?????

    37 6 Отговор
    Тоя пък го бях забравил.
    Що изпълзя бре?
    НПО-тата ли те забравиха и не подхвърлят сребърници?

    20:21 05.09.2026

  • 16 Мда

    35 6 Отговор
    Най-накрая! Самият иво инджев от дс. Не се стърпя да атакува по поръчка на герб/пп/дб/дпс сглобката. Едва ли ще вземе кинти за блудквия аристотелско - лайпциски тюрлю гювеч.

    20:21 05.09.2026

  • 17 И този боклук на амбразурата

    31 5 Отговор
    Да брани пропадналия евроатлантизъм днес е същото, което е правил като е донасял в ДС.

    Смърт на евроатлантизма и пълзящия фашизъм в ЕС! Свобода за народите!

    20:21 05.09.2026

  • 18 Здрасти

    20 4 Отговор
    Минждааааааааа!

    20:22 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Розовото пони зеля

    33 6 Отговор
    Много ме кефят дръти пребоядисани болшевики, дето плюват ръката дето ги е хранила навремето, тея са най озлобени и нахъсани.

    20:22 05.09.2026

  • 21 Тапигьозлук

    32 5 Отговор
    Инджев (агент Ивайло), запри се - съветски възпитаник и ченге си ! На всичкото отгоре си и журналист?!

    20:23 05.09.2026

  • 22 Гост

    37 4 Отговор
    Адепт /латински/, Ренегат/английски/, Дьонме/турски/, Отметник/български/!
    Радой Ралин: "От както свят светува мазното все отгоре плува"!
    Всичко това се отнася за нагляра Инджев!

    20:23 05.09.2026

  • 23 батСали

    20 5 Отговор
    истерясал нещастник

    20:24 05.09.2026

  • 24 този е рядка форма на фецес

    18 4 Отговор
    не защото е дс - просто е фецес

    20:25 05.09.2026

  • 25 1234

    23 4 Отговор
    Бивш агент на ДС и руски възпитаник ни чете уроци по демокрация, вместо да си е прерязал вените от срам ;-)!

    20:25 05.09.2026

  • 26 Фройд

    30 2 Отговор
    За някои от коментиращите, може и да не знаят кой е Иво Инджев и Тома Белев.
    По времето на соца, не знам как , но им се даваше ефирно време. Бяха , как да кажа- отдушник с новини извън политкотектното говорене . Тогава спрямо СССР, а сега срещу Русия.
    За Тома Белев, не зная, но Инджев, добре знае как да се приспособи към групата на лещите.
    За него няма значение срещу кой ще вие. Важното е пари да падат.
    Просто хамелеон, като много други "демократи" , дето бяха първи комсомолци.
    Та така деца. Даже демокрацията ни е фалшива...

    20:26 05.09.2026

  • 27 фройдист

    8 6 Отговор
    може да е комунист,но не е от гадните комунисти,които създадоха мафия без конкуренция и "демокрация" за личен комфорт!

    20:27 05.09.2026

  • 28 Деду

    22 3 Отговор
    Иво добре си поживя в СССР,а от години само плюеш и криеш гузната си съвест, е не е лесно да си такъв предател !

    20:27 05.09.2026

  • 29 Тодор

    5 4 Отговор
    Иво пази себе си, потапя жена си.

    20:28 05.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ТИР

    15 4 Отговор
    Прочетох само как сме били обявени за вражеска държава и до тук,,,
    за всичко което направихме- забрана за телевизии , подпомагане с оръжие , въведохме санкции ,гонехме дипломати и какво ли още ,,, как ли не са ни запукали,,,

    20:32 05.09.2026

  • 33 Да, да

    8 3 Отговор
    Стига бе, хора! Трябва да се яде! Когато си и с ниска полова култура и ти се водят пет деца?!

    20:33 05.09.2026

  • 34 НЕВМЕНЯЕМ ПОЛУИДИОТ

    24 4 Отговор
    ТОЗИ Е ДОАКАЗНО ТЕЖЪК МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ.

    20:35 05.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Изкукуригал и злобен дядка

    17 3 Отговор
    Живеещ извън реалността

    20:36 05.09.2026

  • 37 Колко А?

    16 3 Отговор
    ИФчо , колко години гледА кулите на Кремъл от силите на университета " Ломоносов" ? А... МИ.нджо?

    20:36 05.09.2026

  • 38 Изкопаемо

    20 3 Отговор
    Неприятен, лицемерен продажник и предател

    20:36 05.09.2026

  • 39 Анонимен

    12 4 Отговор
    Тоя съвсем изкудкудяка! Прости му, Господи!

    20:37 05.09.2026

  • 40 Преди много години

    12 2 Отговор
    този беше доста читав журналист. Сега явно го е закършил финансово като остаря и единственият начин да захлеби е да пише подобни пасквили за някое НПО

    20:39 05.09.2026

  • 41 И тоя е луднал

    6 4 Отговор
    Ще му се да сме слугинаж, но то не става така, камо ли срещу една братска славянска страна, каквато е Русия

    Коментиран от #51

    20:39 05.09.2026

  • 42 ИСТИНАТА

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Този път Инджев се изложи. Говори неща, които всички ги знаят.

    20:40 05.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Деду

    11 1 Отговор
    Иво ,кои учеха ,като теб безплатно в необятният Съветски съюз, облажаваха се от всичко. Обясни на хората Кой си ,как успя във всичко това . Мисля ,че отдавна трябваше да посетиш железарията за въже, вместо да си съдник за съсипана държава от такива като теб +

    20:42 05.09.2026

  • 45 ужас

    10 0 Отговор
    Иво Инджев има псевдоним от структурите на бившата Държавна сигурност (ДС).През 2008 г. Комисията по досиетата официално обяви, че той е бил секретен сътрудник на Първо главно управление на ДС (външното разузнаване) под псевдонима „Ивайло“

    Коментиран от #50

    20:44 05.09.2026

  • 46 Баце

    7 1 Отговор
    Родителите на тази подлога се въртят в гробовете си. Този иначе щеше да бъде най-много заместник главен счетоводител в некое ТПК-а.

    20:46 05.09.2026

  • 47 Защо рипахте

    2 2 Отговор
    срещу Борисов и Превски ?

    20:48 05.09.2026

  • 48 токмак

    5 2 Отговор
    Охооо изтупаха мумията от нафталина.Замириса на мъ..ша и прок..иш.Като свърши войната ще му висне кожицата,змията си сменя кожата или и я провисват.

    20:48 05.09.2026

  • 49 Мериленд

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Още един":

    Човек има право да се променя, а ти едва ли знаеш какъв си

    Коментиран от #55

    20:48 05.09.2026

  • 50 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "ужас":

    кокво отношение има,към действията на власта?

    Коментиран от #58

    20:49 05.09.2026

  • 51 Кой ти е брат

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "И тоя е луднал":

    Митя,или Вова ?

    20:50 05.09.2026

  • 52 Мериленд

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    А ти искаш пак руски ботуш ли да ни гази и да ни управлява глупаци и властолюбци

    20:51 05.09.2026

  • 53 Щом русофилите

    1 4 Отговор
    изтрещяха,значи е прав!

    20:51 05.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Важното е

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Мериленд":

    Че ти знаеш какво си за това ли искаш да си смениш пола чувстваш се жена затворена в мъжко тяло тц тц а колкото до потопения соросид Иво там какво да кажем тотал щета за няколко шекела

    20:53 05.09.2026

  • 56 ПЕГЪЗИ МУЗОВСКИ

    5 0 Отговор
    Нашата туристическа агенция ГОЛЯМ ТУР, за ВИП персони като иНжЕФ предлага с преференции най-големите турове.

    20:54 05.09.2026

  • 57 В конце канцов....

    3 0 Отговор
    Пустите рублофили,
    Станаха еврофили,
    И в канчето на тариката,
    Три пробити центака.

    20:54 05.09.2026

  • 58 ДС е властта

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Това":

    но ти го знаеш, продажник

    20:55 05.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ежко

    3 0 Отговор
    На "журналиста", кой и колко му плаща за журналистиката?Защото чувам,че и той и жена му си имали по едно НПО.....

    20:56 05.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Съветският близач след 89-а го раздава самоотвержен борец за синя близалка.
    Циркът на пребоядисаните криптокомунисти 😂😂😂

    20:59 05.09.2026

  • 63 ТАЯ ГНИЛА ИЗМЕТ

    3 0 Отговор
    юоще ли диша???????

    21:07 05.09.2026

  • 64 До Факти.Бг

    1 0 Отговор
    По добре изтрийте всички коментари - не губете време да четете, еднакви са - всички възхваляват вашето ДС.

    21:10 05.09.2026

  • 65 ТАЗИ ДРъТА УРО....

    1 0 Отговор
    ......СПИЯ НЕМА ЛИ ДА СЕ ЗАСРАМИ

    21:11 05.09.2026

  • 66 ИСАК

    1 0 Отговор
    Само да припомня че като познавач на руския език Инджев нарече паметника на унищожителите на нацизма, спасителите на остатъците от европейските евреи "пикня" /МОЧА/.

    21:15 05.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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