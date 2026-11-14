Мая Манолова: Храните и лекарствата са най-големият проблем

Цените на храните са най-големият проблем за потребителите, следвани от цените на лекарствата. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в YouTube подкаста „Иван и Андрей НЕОФИШЪЛ“.

По думите ѝ големите търговски вериги държат около 70% от пазара в населените места, където имат обекти. „При такъв пазарен дял те диктуват цените“, каза Манолова. Тя посочи, че при част от промоционалните стоки е установявана надценка за веригата от 40%.

„Видяхме, че има промоции, при които надценката за веригата е 40%. Каква е тази промоция?“, заяви Мая Манолова.

Председателят на КЗП отхвърли обяснението, че повишението на цените се дължи основно на поскъпване при българските производители на храни. Комисията вече съобщи за установени надценки при основни хранителни продукти, като в отделни случаи посочените стойности достигат над 100%. Самото наличие на висока надценка не е автоматично нарушение, но законът забранява разликите в надценките на сходни стоки от една и съща категория и различни доставчици да надхвърлят определени граници.

Манолова защити санкцията срещу „Кауфланд“, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. На 9 ноември КЗК определи три имуществени санкции в общ размер на 75 653 706 евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители на хранителни продукти.

Според КЗК нарушенията са свързани с изискване за намаляване на доставните цени, приспадане на суми за услуги и създаване на пречки пред производители, поискали увеличение на доставните цени. Решението подлежи на обжалване пред Административния съд София-област в 14-дневен срок.

„Кауфланд България“ отхвърли обвиненията и заяви, че ще защити правата си пред компетентните български и европейски институции. Компанията посочи и че при тези обстоятелства може да преразгледа планирани инвестиции за 200 млн. евро през следващите три години.

След проверките в търговските вериги КЗП ще насочи внимание към цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Манолова заяви, че действащото законодателство не дава достатъчно ясни правила за формирането на тези цени.

Тя разказа, че пенсионери са ѝ сигнализирали за трудности при покупката на основни храни и лекарства. „Не е нормално пенсионерите да ми казват, че ще карат на хляб и кисело мляко, и да ме молят да оправя само цените на лекарствата“, каза председателят на КЗП.

Манолова заяви, че целта ѝ е търговските обекти, за които бъдат установени нарушения, да не остават без санкции. Предстоящите проверки на лекарствата без рецепта и хранителните добавки трябва да покажат дали има необосновани разлики между доставните и крайните цени.