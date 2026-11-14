Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
София »
Николай Денков: Грешните решения гонят инвеститорите
  Тема: Икономика

Николай Денков: Грешните решения гонят инвеститорите

14 Ноември, 2026 19:06 819 35

  • николай денков-
  • стандарт енд пуърс-
  • кредитен рейтинг-
  • инвестиции-
  • кауфланд

Бившият премиер свърза променената перспектива на S&P с икономическата политика и предупреди за риск от рецесия

Николай Денков: Грешните решения гонят инвеститорите - 1
Снимка: Кадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промяната на перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна е предупреждение за състоянието на икономиката, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. В същото време „Стандард енд Пуърс“ потвърди дългосрочния рейтинг на страната на ниво BBB+ и краткосрочния A-2.

Рейтинговата агенция посочи увеличаващите се бюджетен и дефицит по текущата сметка като причина за промяната в перспективата. S&P прогнозира ръст на българската икономика от 2,8% през 2026 г., докато Денков предупреди, че заложената в бюджета политика може да доведе до рецесия.

„Вместо положителна перспектива за развитие, това, което виждат те, е предупреждение. В момента дават стабилна перспектива, т.е. ние преставаме да се развиваме напред, а следващата стъпка може да бъде перспективата надолу“, заяви Денков.

По думите му оценките на рейтинговите агенции са сред първите показатели, които инвеститорите следят, когато решават в коя държава да вложат средства. Той предупреди, че по-слабата перспектива може да се отрази върху решенията за нови производства и разширяване на бизнеса.

Денков определи като основен проблем нереалистичните разчети в бюджета. Според него ограничаването на ръста на доходите под нивото на инфлацията ще свие вътрешното потребление, а едновременното увеличаване на данъчното натоварване и налагането на големи глоби ще изпрати негативен сигнал към инвеститорите.

„Базово икономическо правило е: като намалиш потреблението, като изгониш инвеститорите, следва рецесия“, каза бившият министър-председател.

Той отхвърли тезата, че промяната в перспективата е свързана с еврото. Денков посочи Унгария и Румъния като примери за държави извън еврозоната с по-висока инфлация и заяви, че проблемът според него е в икономическата политика, а не в общата европейска валута.

Денков припомни, че инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост приключват през тази година. Според него основната задача на правителството е била да създаде условия за привличане на нови инвеститори през следващите години.

В разговора беше обсъдена и санкцията на Комисията за защита на конкуренцията срещу „Кауфланд България“ за общо 75 653 706 евро. КЗК посочи три нарушения, свързани с натиск върху доставните цени, приспадане на възнаграждения за услуги и забавяне на преговори с производители. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок.

„Кауфланд България“ отхвърли обвиненията и заяви, че може да преразгледа планирани инвестиции за 200 млн. евро през следващите три години. Денков постави под въпрос дали санкцията ще издържи при съдебно обжалване и предупреди, че евентуалното ѝ отменяне или значително намаляване би нанесло репутационна щета на страната.

По думите му големите търговски вериги имат значение не само за вътрешния пазар, но и за износа на българска селскостопанска и хранителна продукция.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове