Николай Денков: Грешните решения гонят инвеститорите

Промяната на перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна е предупреждение за състоянието на икономиката, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков. В същото време „Стандард енд Пуърс“ потвърди дългосрочния рейтинг на страната на ниво BBB+ и краткосрочния A-2.

Рейтинговата агенция посочи увеличаващите се бюджетен и дефицит по текущата сметка като причина за промяната в перспективата. S&P прогнозира ръст на българската икономика от 2,8% през 2026 г., докато Денков предупреди, че заложената в бюджета политика може да доведе до рецесия.

„Вместо положителна перспектива за развитие, това, което виждат те, е предупреждение. В момента дават стабилна перспектива, т.е. ние преставаме да се развиваме напред, а следващата стъпка може да бъде перспективата надолу“, заяви Денков.

По думите му оценките на рейтинговите агенции са сред първите показатели, които инвеститорите следят, когато решават в коя държава да вложат средства. Той предупреди, че по-слабата перспектива може да се отрази върху решенията за нови производства и разширяване на бизнеса.

Денков определи като основен проблем нереалистичните разчети в бюджета. Според него ограничаването на ръста на доходите под нивото на инфлацията ще свие вътрешното потребление, а едновременното увеличаване на данъчното натоварване и налагането на големи глоби ще изпрати негативен сигнал към инвеститорите.

„Базово икономическо правило е: като намалиш потреблението, като изгониш инвеститорите, следва рецесия“, каза бившият министър-председател.

Той отхвърли тезата, че промяната в перспективата е свързана с еврото. Денков посочи Унгария и Румъния като примери за държави извън еврозоната с по-висока инфлация и заяви, че проблемът според него е в икономическата политика, а не в общата европейска валута.

Денков припомни, че инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост приключват през тази година. Според него основната задача на правителството е била да създаде условия за привличане на нови инвеститори през следващите години.

В разговора беше обсъдена и санкцията на Комисията за защита на конкуренцията срещу „Кауфланд България“ за общо 75 653 706 евро. КЗК посочи три нарушения, свързани с натиск върху доставните цени, приспадане на възнаграждения за услуги и забавяне на преговори с производители. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-област в 14-дневен срок.

„Кауфланд България“ отхвърли обвиненията и заяви, че може да преразгледа планирани инвестиции за 200 млн. евро през следващите три години. Денков постави под въпрос дали санкцията ще издържи при съдебно обжалване и предупреди, че евентуалното ѝ отменяне или значително намаляване би нанесло репутационна щета на страната.

По думите му големите търговски вериги имат значение не само за вътрешния пазар, но и за износа на българска селскостопанска и хранителна продукция.