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По 8000 евро за наследниците на загиналите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

По 8000 евро за наследниците на загиналите на „Тракия“

16 Ноември, 2026 12:38 674 44

  • катастрофа на ам „тракия“-
  • еднократна помощ-
  • загинали при катастрофа-
  • наследници-
  • социално подпомагане

Правителството отпуска общо 96 000 евро след тежката катастрофа на 10 ноември. Парите ще бъдат изплатени чрез дирекциите „Социално подпомагане“

По 8000 евро за наследниците на загиналите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството отпусна еднократна финансова помощ от 8000 евро на законните наследници на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември 2026 г.

Общият размер на средствата е 96 000 евро. Парите са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Помощта ще се изплаща чрез „Социално подпомагане“

Средствата ще бъдат изплатени от дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. Право на помощта имат законните наследници на хората, загинали при произшествието.

„По този начин държавата ще осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на всички загинали“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Общата сума от 96 000 евро съответства на 12 помощи по 8000 евро. Плащанията са предвидени като допълнителна подкрепа за семействата, засегнати от трагедията.


Ямбол / България
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