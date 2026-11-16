Новини
България »
София »
ТЕЛК решенията вдигат разходите до 4,48 млрд. евро

ТЕЛК решенията вдигат разходите до 4,48 млрд. евро

16 Ноември, 2026 20:21 599 25

  • телк-
  • инвалидни пенсии-
  • лична помощ-
  • фискален съвет-
  • социални разходи

Доклад на Фискалния съвет отчита рязък ръст на инвалидните пенсии, личната помощ и свързаните социални плащания

ТЕЛК решенията вдигат разходите до 4,48 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разходите за инвалидни пенсии, лична помощ, месечна финансова подкрепа и помощи за деца с трайни увреждания се очаква да достигнат 4,48 млрд. евро през 2026 г. Това е 3,44% от брутния вътрешен продукт, показва доклад на Фискалния съвет за периода 2021–2029 г.

Сумата по четирите пера е нараснала от 1,60 млрд. евро през 2021 г. до 3,80 млрд. евро през 2025 г. В реално изражение увеличението за периода е 1,82 пъти. Най-голям дял имат инвалидните пенсии – около 68% от общия сбор през 2025 г. Личната помощ формира 17%, месечната финансова подкрепа – 12%, а помощите за деца с трайни увреждания – 3%.

Решенията на ТЕЛК са се увеличили повече от четири пъти

През 2025 г. са издадени 271 117 решения на ТЕЛК, което е ръст от 11% за година. През 2021 г. броят им е бил около 64 000. Най-рязко увеличение е отчетено през 2022–2023 г., включително в София и Пловдив.

През 2025 г. най-голямото абсолютно увеличение е регистрирано в Кърджали – с 9175 решения, следвани от Русе и Пазарджик. Ръстът идва основно от решенията за увреждания до 50% и между 50% и 70%. Делът на решенията над 90% е намалял до 22,2%.

Увеличението на решенията е свързано с достъпа до няколко вида плащания и услуги. Според Фискалния съвет сред причините за нарастващия разход са автоматичните индексации, по-големият брой получатели и по-високите средни размери на плащанията. Пенсиите се актуализират по швейцарското правило, финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедност, а часовата ставка за лична помощ – с минималната работна заплата.

Личната помощ е нараснала 4,5 пъти

Разходите за лична помощ са се увеличили 4,5 пъти между 2021 и 2025 г., докато тези за инвалидни пенсии са нараснали 2,3 пъти. Делът на инвалидните пенсии в общите пенсионни разходи се е повишил от 15,6% на 21%.

По методологията ESSPROS разходите по функция „Инвалидност“ в България са 2,22% от БВП през 2024 г. при средно 1,91% за ЕС-27. Личната помощ обхваща около 1,3% от населението.

При ограничителния сценарий на Фискалния съвет разходите по четирите пера могат да достигнат 5,73 млрд. евро през 2029 г. При инерционния сценарий прогнозата е за 6,20 млрд. евро, а при високия – за 6,75 млрд. евро.

Фискалният съвет посочва рискове, свързани с плащания без бюджетен таван, автоматични индексации над темпа на икономическия растеж и различия в практиката на комисиите. Сред препоръките са по-строг контрол върху решенията и предоставянето на услугите, единно отчитане на разходите и пилотно въвеждане на функционална оценка. В доклада се подчертава необходимостта средствата да се насочват „към реалните потребности при запазване на достъпа до подкрепа“.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове