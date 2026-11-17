Изплащането на коледните добавки от 50 евро започва на 20 ноември. Средствата ще бъдат получени от около 500 000 души, като приблизително 360 000 от тях са пенсионери с доходи под линията на бедност, съобщи социалният министър Наталия Ефремова в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

За пенсионерите прагът е доход до 390,63 евро, колкото е линията на бедност за 2026 г. Добавката е определена с постановление на Министерския съвет, което е в сила от 1 януари 2026 г.

Сред останалите правоимащи са хората, които получават помощи за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители, младежите, напускащи приемната грижа, както и хората, подпомагани с държавни социални помощи.

Кога ще бъдат изплатени сумите

Парите ще бъдат преведени на 20 ноември по банковите сметки на правоимащите. Хората, които получават пенсиите си чрез пощенски станции, ще могат да вземат добавката от 23 ноември, понеделник.

Възможно е известно забавяне при част от получателите, които не са подавали заявления за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидените 50 евро, уточни Ефремова.

„Те също ще получат предвидените 50 евро“, уточни социалният министър.

Мярката обхваща не само пенсионери, а и други групи, които вече са включени в системата за социална или семейна подкрепа. Така плащането ще бъде насочено към хора с ниски доходи, семейства, които отглеждат деца с увреждания, и лица, ползващи различни форми на социална помощ.