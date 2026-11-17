Част от информацията в системата за ръководство на въздушното движение в САЩ все още се съхранява на дискети. Това заяви пилотът и писател Йордан Колев в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки техническия срив, който наруши полетите над страната.

„Част от информацията в системата на ръководството на въздушно движение в САЩ се държи на дискети. Няма нищо общо с конспиративни теории. Не са направени навреме инвестиции“, каза Колев.

Смущенията във въздушния трафик продължиха и на 16 ноември – два дни след срив, който доведе до спиране на полетите в цялата страна в петък. За последните 24 часа близо 9000 полета са били забавени, а около 2400 – отменени. Хиляди пътници са останали блокирани по летищата, докато авиокомпаниите са пренареждали разписанията си. Причините за техническия проблем все още се изясняват.

Колев: Авиацията изостава заради липса на инвестиции

Пилотът свърза проблемите в САЩ с по-широко изоставане на транспортната инфраструктура. „В САЩ железниците се движат малко по-бързо от нашите. Във Франция върви с 200 км/ч от 35 години. В Америка приоритет е автомобилният транспорт, а железниците и въздушният транспорт страдат“, каза той.

Колев разказа и за евакуацията на български граждани от Тел Авив на 8 октомври 2023 г. По думите му рискът при подобни полети е значително по-голям от този при обикновените пътувания.

„Когато извършвахме евакуация от Тел Авив на български граждани на 8 октомври 2023 година, видях ракета, която израелската ПВО порази“, разказа Колев.

Той допълни, че обикновен граждански самолет по принцип не би бил покрит от застраховател за подобен полет.

Фалшиви заплахи променят маршрути на самолети

В разговора беше обсъдена и вълната от фалшиви бомбени заплахи над Европа. В началото на октомври множество полети са променили маршрутите си, а други са били ескортирани от военни изтребители.

На 6 ноември два самолета към София са кацнали на летище „Васил Левски“ след имейл заплахи. След проверка на Гранична полиция взривни устройства не са открити. Самолет по маршрута Брюксел–София е бил ескортиран от изтребители на няколко държави, а в Чехия властите са съобщили за девет засегнати самолета. Датската полиция също е реагирала на сигнали на летище „Копенхаген“, без да бъдат открити взривни устройства.

Колев смята, че широкото медийно отразяване увеличава ефекта от подобни заплахи. „Телефонният тероризъм е, откакто има телефони. Сега е изключително ефективно. Имейлите са разпратени от Руанда. За 50 евро тероризираш гражданската авиация да загуби милиони“, каза той.

Източници: btvnovinite.bg