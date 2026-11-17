Капитанът на GAS HUSKY: Корабът е ударен четири пъти СНИМКИ

Корабът GAS HUSKY е бил ударен четири пъти, като са поразени машинното отделение и мостикът, е заявил капитанът на плавателния съд след евакуацията на екипажа. Твърдението му все още не е потвърдено от българските власти.

Сакскобургготски: Резултатите от членството в ЕС са налице

България е положила огромни усилия, за да стане член на Европейския съюз, а резултатите от това членство вече са налице. Това заяви бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски пред български медии в Брюксел.

Гълъб Донев: Дефицитът ще падне под 3%, инвестициите се запазват

Бюджетният дефицит трябва постепенно да бъде намален под 3% от брутния вътрешен продукт, без това да доведе до ограничаване на инвестиционната програма. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на форум, посветен на инвестиционните перспективи пред България.

Протест събра граждани и организации в Триъгълника на властта

Граждани и представители на организации от различни обществени сфери се събраха на протест в Триъгълника на властта в София. Демонстрацията се провежда под надслов „Положението не е розово – демокрацията е диалог!“ и е насочена срещу решенията на управляващото мнозинство и липсата на диалог с обществото.

Денков: Без мир търговските кораби не са в безопасност

Търговското корабоплаване в Черно море остава изложено на риск, а мирът е единственото трайно решение, което може да върне пълната сигурност по морските маршрути. Това е позицията, изразена от Николай Денков, на фона на два последователни инцидента в българската изключителна икономическа зона.

Опит за хакерска атака срещу SuperHosting

SuperHosting е установила неоторизиран достъп до вътрешна система, съобщи компанията в уведомление до свои клиенти. Уязвимостта е била открита и отстранена, а хостинг услугите не са били засегнати. По данни на компанията няма индикации за изтичане на клиентски данни.

Операторът на GAS HUSKY потвърди: Корабът е бил ударен, но благодари на България за спасителната акция

Гръцката компания „Стелт Маритайм“, оператор на кораба GAS HUSKY, потвърди, че плавателният съд е бил ударен рано на 17 ноември в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Газовозът е потънал край българския бряг, а всички 19 души от екипажа са спасени.

Бюджет 2027: спор за 1 млрд. евро и парите за здраве

Спор за допълнителни ангажименти от 1 млрд. евро за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и остри разногласия за финансирането на здравеопазването белязаха обсъждането на бюджета за 2027 г. в парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Държавният бюджет вече е внесен в Народното събрание, а заседанието на комисията продължи седем часа с участието на депутати, министри, работодателски организации и синдикати.

Йордан Иванов: Искането на Русия за оттеглянето на НАТО от Източна Европа е притеснително

Искането на Русия НАТО да върне военните си позиции към конфигурацията от 1997 г. е „силно притеснително“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и председател на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения Йордан Иванов в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите му предложението засяга и България, която е сред държавите, присъединили се към Алианса след 1997 г.

Почина криминалистът Станимир Богданов

Почина старши инспекторът от Районното управление в Несебър Станимир Богданов. Той е загубил битката с тежко онкологично заболяване, съобщиха негови близки колеги, цитирани от „Флагман“. Последните дни от живота си криминалистът е прекарал в специализирана клиника в Истанбул.

Иван Шишков към Мартин Димитров: Недостойно поведение

Регионалният министър Иван Шишков определи като „изключително недостойно поведение“ твърденията на депутата от „Демократична България“ Мартин Димитров за скрит „празен чек“ от 1 млрд. евро в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

8 часа дебат и скандали и Бюджет 2027 мина на първо четене в ресорната комисия

Проектобюджетът на държавата за 2027 г. беше приет на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси след осемчасово заседание. План-сметката предизвика остър спор между управляващи и опозиция, като критики отправиха и представители на общините и бизнеса.

Българин е пострадал при сблъсъка на влакове в Прага

Български гражданин, който дългосрочно пребивава в Чехия, е пострадал при сблъсъка на два пътнически влака в Прага. Той е бил откаран в болница за прегледи, а след това е изписан, съобщиха от Министерството на външните работи.

Джиков: 2 млрд. евро ще са буфер срещу социална криза

Около 2 млрд. евро за компенсации заради повишаването на цените на горивата и енергията трябва да послужат като буфер, за да не прерасне икономическата криза в социална. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Йордан Колев: В САЩ още пазят данни на дискети

Част от информацията в системата за ръководство на въздушното движение в САЩ все още се съхранява на дискети. Това заяви пилотът и писател Йордан Колев в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки техническия срив, който наруши полетите над страната.

„СИГМА“ показва къде отиват парите от данъците

Нова онлайн платформа показва къде отиват парите от данъците и как държавата разпределя публичните средства. „СИГМА – Бюджет на светло“ беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Премахват ограда, блокираща строителството на бул. „Копенхаген“

Столична община премахва ограда, блокираща строителството на бъдещия булевард „Копенхаген“ в София. Заграден е терен от 1542 кв. м, който според общината е публична общинска собственост.

ИПБ: 446 души са загинали по пътищата от началото на годината

446 души са загинали по пътищата в България от началото на годината, съобщи Институтът за пътна безопасност. Броят е с 54 повече спрямо същия период на 2025 г., а според организацията вероятността човек да загуби живота си при пътнотранспортно произшествие е приблизително 1,5 пъти по-висока.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен след ремонт

Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен отново в електроенергийната система на страната. Това е станало в 10:23 часа след приключването на плановия годишен ремонт, техническа проверка и положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.

Спасени са всички 19 моряци от GAS HUSKY

Всички 19 членове на екипажа на моторния кораб GAS HUSKY са спасени. Моряците са били евакуирани от спасителен плот и транспортирани с хеликоптер до авиобаза „Чайка“ във Варна, съобщи бТВ.