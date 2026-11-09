Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ

България е стратегическа спирка за следващото поколение висши американски военни ръководители.
Генерали и адмирали, участващи в програмата Capstone към Националния университет по отбраната на САЩ, се срещнаха с президента Илияна Йотова, министър-председателя Румен Радев, заместник-министъра на отбраната Любомир Монов и други български представители, за да се запознаят по-добре с приоритетите на България в областта на сигурността, отбранителните ѝ способности и ролята ѝ в региона. Това обявиха от посолството на САЩ в София.
Програмата Capstone подготвя новоназначени американски генерали и адмирали за ръководни функции в съвместни и многонационални операции. България предлага ценна перспектива по въпросите на сигурността в Черно море, източния фланг на НАТО, колективната отбрана и предизвикателствата пред региона.
Чрез преките срещи с български политически и военни ръководители участниците придобиват непосредствена представа за приоритетите на ключов съюзник на САЩ и изграждат професионални отношения, които допълнително укрепват партньорството между САЩ и България в областта на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
15:10 09.11.2026
3 ставка
Ха!
15:10 09.11.2026
4 Госあ
Коментиран от #15, #20
15:12 09.11.2026
5 обективен
Коментиран от #13
15:13 09.11.2026
6 1488
за руснаците имахме "Здраствуйте, братушки"
за американците имаме "Йес, сър!"
15:13 09.11.2026
7 Това
15:14 09.11.2026
8 Аз съм веган
15:14 09.11.2026
9 Мата Хари от Крушари
15:15 09.11.2026
10 честен ционист
15:15 09.11.2026
11 Мунчо
15:15 09.11.2026
12 Женераль гном
15:16 09.11.2026
13 ДААААААА
До коментар #5 от "обективен":АМА ЩЯХМЕ ДА КУПИМ ОЩЕ Фъ 16 КАДЕ 50 ПАРЧЕТА
15:16 09.11.2026
14 След чалмосаните,
15:16 09.11.2026
15 Нас не ни интересува
До коментар #4 от "Госあ":Дали ти харесва или не.
15:18 09.11.2026
16 Чорапчето
Само симпозиуми, само коктейли, бюджета в университета, народа кучето го яли
15:22 09.11.2026
17 Факт
15:27 09.11.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
15:28 09.11.2026
19 5683563856
15:30 09.11.2026
20 Селянина с колелото
До коментар #4 от "Госあ":Няма как да ти хареса. Тази работа мирише на ураински сценарий в България. И на мен не ми харесва, но за да променим нещо "дела трябват, не думи" както каза преди 150 години един Велик Българин.
15:31 09.11.2026
21 Генчо петолъчката
15:32 09.11.2026
22 пешо
15:34 09.11.2026
23 Софийски селянин,Пенсионер
15:37 09.11.2026