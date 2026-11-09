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Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ

9 Ноември, 2026 15:02, обновена 9 Ноември, 2026 15:05 914 23

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  • адмирали-
  • илияна йотова-
  • румен радев

България е стратегическа спирка за следващото поколение висши американски военни ръководители

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ - 1
Снимка: Посолство на САЩ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е стратегическа спирка за следващото поколение висши американски военни ръководители.

Генерали и адмирали, участващи в програмата Capstone към Националния университет по отбраната на САЩ, се срещнаха с президента Илияна Йотова, министър-председателя Румен Радев, заместник-министъра на отбраната Любомир Монов и други български представители, за да се запознаят по-добре с приоритетите на България в областта на сигурността, отбранителните ѝ способности и ролята ѝ в региона. Това обявиха от посолството на САЩ в София.

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ
Снимка: Посолство на САЩ

Програмата Capstone подготвя новоназначени американски генерали и адмирали за ръководни функции в съвместни и многонационални операции. България предлага ценна перспектива по въпросите на сигурността в Черно море, източния фланг на НАТО, колективната отбрана и предизвикателствата пред региона.

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ
Снимка: Посолство на САЩ

Чрез преките срещи с български политически и военни ръководители участниците придобиват непосредствена представа за приоритетите на ключов съюзник на САЩ и изграждат професионални отношения, които допълнително укрепват партньорството между САЩ и България в областта на отбраната.

Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ
Снимка: Посолство на САЩ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    19 3 Отговор
    Чорбаджиите наобикалят чифлика.

    15:10 09.11.2026

  • 3 ставка

    8 4 Отговор
    Брех, генерали на килимчето пред нашето момче.
    Ха!

    15:10 09.11.2026

  • 4 Госあ

    13 2 Отговор
    Таа работа не ми харесва

    Коментиран от #15, #20

    15:12 09.11.2026

  • 5 обективен

    8 3 Отговор
    Не си представям какв картинка щеше да е боко ,ако той приемаше този парад !!

    Коментиран от #13

    15:13 09.11.2026

  • 6 1488

    11 2 Отговор
    за турците имахме "Кажи му аго, да му стане драго"
    за руснаците имахме "Здраствуйте, братушки"
    за американците имаме "Йес, сър!"

    15:13 09.11.2026

  • 7 Това

    0 2 Отговор
    Със синьо най вдясно го искам

    15:14 09.11.2026

  • 8 Аз съм веган

    12 3 Отговор
    Утре чорапа, ще каже че просто са се снимали инищо не е подписал

    15:14 09.11.2026

  • 9 Мата Хари от Крушари

    5 5 Отговор
    Пак сме в изолация

    15:15 09.11.2026

  • 10 честен ционист

    6 5 Отговор
    Генерали ама без опит в бой. Надяват се в полигона на Ганчо да го натрупат.

    15:15 09.11.2026

  • 11 Мунчо

    10 3 Отговор
    Това са най-големите миролюбци

    15:15 09.11.2026

  • 12 Женераль гном

    5 6 Отговор
    Как бленувах аз да ги посрещна

    15:16 09.11.2026

  • 13 ДААААААА

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "обективен":

    АМА ЩЯХМЕ ДА КУПИМ ОЩЕ Фъ 16 КАДЕ 50 ПАРЧЕТА

    15:16 09.11.2026

  • 14 След чалмосаните,

    4 4 Отговор
    Вчера ония без гащи, само по чалми. Днеска нещо за генерали представено. Утре метачката на Тръмп и пазача на Путин. Голям труд на ползу роду правят мунетата.

    15:16 09.11.2026

  • 15 Нас не ни интересува

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Дали ти харесва или не.

    15:18 09.11.2026

  • 16 Чорапчето

    4 5 Отговор
    Тоя още си мисли, че е президент с панаирджийската мечка до него…

    Само симпозиуми, само коктейли, бюджета в университета, народа кучето го яли

    15:22 09.11.2026

  • 17 Факт

    1 1 Отговор
    Дошли са да кажат, колко още Ф16 трябва да поръчаме и да платим в аванс.

    15:27 09.11.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    НА ОФИЦИАЛНАТА СНИМКА ВИЖДАМ САМО ПИГИ ЙОТОВА ...................... КЪДЕ СЕ КРИЕ, РЕЗИДЕНТА МИСТЪР КЕШ ? ? ?.......................

    15:28 09.11.2026

  • 19 5683563856

    0 0 Отговор
    Намазаха ни ските ! Шус !

    15:30 09.11.2026

  • 20 Селянина с колелото

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Няма как да ти хареса. Тази работа мирише на ураински сценарий в България. И на мен не ми харесва, но за да променим нещо "дела трябват, не думи" както каза преди 150 години един Велик Българин.

    15:31 09.11.2026

  • 21 Генчо петолъчката

    0 1 Отговор
    Руския господар пробва с троянския си кон да се докопа до информация но сащ са наясно

    15:32 09.11.2026

  • 22 пешо

    1 0 Отговор
    от краварите по голямо зло няма

    15:34 09.11.2026

  • 23 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Един ден ще отидат заедно с другите продажници на бунището на Историята....

    15:37 09.11.2026

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