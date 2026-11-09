Висши американски генерали и адмирали се срещнаха с Илияна Йотова и Румен Радев СНИМКИ

България е стратегическа спирка за следващото поколение висши американски военни ръководители.

Генерали и адмирали, участващи в програмата Capstone към Националния университет по отбраната на САЩ, се срещнаха с президента Илияна Йотова, министър-председателя Румен Радев, заместник-министъра на отбраната Любомир Монов и други български представители, за да се запознаят по-добре с приоритетите на България в областта на сигурността, отбранителните ѝ способности и ролята ѝ в региона. Това обявиха от посолството на САЩ в София.

Снимка: Посолство на САЩ

Програмата Capstone подготвя новоназначени американски генерали и адмирали за ръководни функции в съвместни и многонационални операции. България предлага ценна перспектива по въпросите на сигурността в Черно море, източния фланг на НАТО, колективната отбрана и предизвикателствата пред региона.

Снимка: Посолство на САЩ

Чрез преките срещи с български политически и военни ръководители участниците придобиват непосредствена представа за приоритетите на ключов съюзник на САЩ и изграждат професионални отношения, които допълнително укрепват партньорството между САЩ и България в областта на отбраната.

Снимка: Посолство на САЩ