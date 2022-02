Асен Василев и Александър Николов разговаряха с енергийни и търговски експерти в САЩ

"Във Вашингтон, високопоставени американски служители от The White House, U.S. Department of State, U.S. Department of Commerce и U.S. Department of Energy бяха домакини на българска делегация на високо ниво от търговски и енергийни експерти. Засиленото сътрудничество за диверсификация на енергийните доставки и зелени инициативи ще означава по-голяма енергийна сигурност и просперитет за България", се казва в информация на американското посолство.

Както вече писахме на посещение в САЩ са финансовият министър и Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов.

Във вторник премиерът Кирил Петков съобщи, че вицепремиерът Василев ще обсъди възможностите за доставка на втечнен газ от САЩ като алтернатива на руския газ и евентуални проблеми при ескалиране на кризата с Украйна.

Българо-американската делегация се поклони и на паметника на Васил Левски в американската столица "Нашите връзки между хората са исторически и ние се движим #ЗаедноНапред", пише американското посолство в пост със снимка на енергийния министър и Херо Мустафа.