Блестящо представяне на български учени

От 17 октомври 2022 год. в града на международната дипломация Женева се проведе среща на Световната Етична Мрежа - GLOBETHICS.NET. На срещата присъстваха представители от всички кътчета на планетата Земя. Участници от България са представителите на УниБИТ -проф. Стоян Денчев и проф. Тереза Тренчева.

Организаторите са предоставили възможности за представяне на предварително селектирани доклади от световноизвестни учени, както и за задълбочени дискусии по актуалните въпроси на Световната етична мрежа. Нейният изпълнителен директор проф. Обиора Лке, от Нигерия, дефинира доминиращата тема на Форума която е свързана със Съвместното изграждане на нови мостове: Етиката и ценностите в сърцето на качественото образование (Building New Bridges Together – Ethics and Values at the Heart of Quality Education) и тя е разделена в няколко тематични Работни групи (WORKSHOPS).

На 18 октомври се проведоха дебати в Работната група по проблемите на Изграждането на етични стойности, чрез образователно сътрудничество (Being of Relation – Ethics and Values for Living through Educational Collaboration for Common Good). Модератор беше световноизвестният швейцарски учен проф. Кристов Щукелбергер.

Повече от сто участници и още толкова гости на Форума изслушаха с внимание и нескрит интерес четири високо стойностни тематични доклада. Сред тях беше и новоизбраният изпълнителен директор д-р Фади Даои, от Ливан, който ще встъпи в длъжност от 1 януари 2023 год.

Първият от тези доклади беше презентиран от проф. Стоян Денчев. По оригинален начин, с текст, картина и звук проф. Денчев представи на участниците доклад на тема: „Ценности за образование и образование за ценности на Европейското университетско образование“ (Values for Learning and Learning for Values of European University Education).

Интересът беше толкова голям, че участие в последвалата дискусия взеха около 20 представители на академичната общност от Филипините, Германия, Китай, Индонезия, САЩ, Гърция, Гана, Нигерия, България, Азърбайджан, Руанда, Индия, Аржентина, Ливан, Камерун, Швейцария, Мавриций и Франция.

Проф. Денчев отговаряше с професионална вещина на поставените въпроси и коментираше с респект и дипломатичност мненията на различните участници в дискусията.

Тук бихме желали да припомним, че като учен и университетски преподавател Денчев беше не само създател на съвременния УниБИТ, но и 16 години беше негов ректор. Забележим щрих от неговата научна биография е и фактът, че той е работил като старши изследовател и гост-доцент в Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ.

Важна и отговорна беше и мисията на проф. Тренчева. Заедно с представители на ръководството на Световната Етична Мрежа, тя обсъждаше последните подробности относно възможността за организиране на Международна кръгла маса по проблемите на Етиката във висшето образование в страните от Югоизточна Европа и Близкия изток (Higher Education – Ethics Model of Excellence Tool (HE – EMET)).

Проф. Тренчева е известна личност в научните среди които се занимават с проблемите на HE – EMET и тя има висока популярност в тези научни среди, след блестящото ѝ интервю през миналата година в прайм тайма на Националната телевизия на Обединените Арабски Емирства. Тя беше единственият представител на научните среди от Югоизточна Европа, който беше поканен на разговор по време на Световното изложение в Дубай.

Предвижда се планираната Кръгла маса да се проведе в София или през месец декември 2022 год. или през февруари 2023 год. Неин основен организатор и домакин ще бъде Университетът по библиотекознание и информационни технологии.