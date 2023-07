Социалистите се събират на Бузлуджа

Социалисти от цялата страна се събират днес на Историческата поляна под връх Бузлуджа за традиционния Национален събор на левицата, където БСП ще отбележи 132 години от Бузлуджанския конгрес и от създаването на организирано социалистическо движение у нас под мотото “Бузлуджа за мир”, съобщават от пресцентъра на партията.



Националният политически митинг, който се очаква да събере членове и симпатизанти на партията, гости от политически формации и младежки организации, ще вземат участие фолклорни и самодейни състави от цялата страна, които ще представят българското песенно богатство, посочват от партията. Ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд.



След приключването на събитието на Историческата поляна социалистите ще посетят връх Шипка, където ще поднесат венци и цветя пред Паметника на свободата в знак на почит към българските опълченци и воините, отдали живота си за Освобождението на България.



Честването на празника на левицата започна вчера в Стара Загора с конференция на Младежкото обединение на БСП на тема “Иновации и стартъпи в местната власт”.



Във връзка с провеждането на събора от 8:00 до 12:00 часа днес ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства (МПС) автомобили над 3,5 тона по участък от пътя Габрово – Шипка. Ограничението ще е за отсечка от първокласния път между км 155+197 (пресичането с общинския път за кв. „Етър") и км 184+100 (участъка Габрово – Шипка), както и за панорамния път между връх Шипка и връх Бузлуджа, от км 0+000 до км 12+213. Алтернативният маршрут за движение на МПС над 3,5 т ще е през Прохода на Републиката – път Велико Търново - Гурково. МПС ще се пренасочват от разклона за град Дебелец към Прохода на Републиката, уточниха от АПИ. Локалният трафик в град Габрово, както и идващите от север и запад автомобили, ще се пренасочват по пътя през Трявна – Белица и Вонеща вода към пътя към Прохода на Републиката и обратно.



Досега на Бузлуджа



През 2007 г. съборът на Бузлуджа е отложен в последния момент заради продължаващите пожари в България и стремежа на социалистическата партия да не излага на риск живота на хората и природата. Решението за отлагане е взето от Изпълнителното бюро на БСП два дни преди събитието. Вместо на 28 юли празникът се провежда на 1 септември 2007 г. и на него са представени кандидатите за кметове на БСП на предстоящите местни избори.



През 2008 г. националният събор на левицата на Бузлуджа започва с ритуал в чест на боевете на Шипка по време на Руско-турската война (1877-1878 г.) и 130-ата годишнина от Освобождението на България. Празникът завършва с Buzludzha Оpen - парти на открито, в което се включват стотици млади социалисти. Към тях се присъединява и тогавашният лидер на БСП и премиер Сергей Станишев. Той за кратко се проявява като диджей и поздравява младежите с денс-микс на песента "Една българска роза". По-късно Йоанна и Deep Zone изпълняват песента DJ, Take Me Away, а Станишев се включва в миксирането на парчето. Младежката програма продължава до ранните сутрешни часове с изпълнения на DJ Rossko, Balthazar, JackRock, DJ Dian и германските диджеи Da Hool, Amok и Alex Kvitta.



На събора бургаските социалисти подаряват на БСП сертификат за регистриране на звезда от шеста звездна величина в съзвездието Воловар, за "да символизира светлината, която през годините води БСП като ѝ показва пътя към себе си и към сърцата на хората".



В навечерието на събора през 2011 г. БСП успява да "запали" рубинената звезда на паметника на Бузлуджа. Автентичната звезда на сградата светва, а лъч осветява Историческата поляна под върха, на която са се събрали млади социалисти. Включването на звездата е част от кампанията "Предай звезда нататък", инициирана от Младежкото обединение на БСП, свързана със 120-годишнината на партията. Целта е да "запалят" и други младежи за социалистическата идея и да я "предадат нататък".



Председателят на Младежкото обединение в БСП Явор Гечев обяснява, че са получили разрешение от областния управител на Стара Загора да разположат апаратура в паметника и при вече поставена техника ден преди събитието е получена втора заповед с отказ за достъп до сградата за избягване на инциденти. След преговори с полицията лидерът на БСП Сергей Станишев, председателят на Младежкото обединение Явор Гечев, секретарят на БСП Антон Кутев и депутати все пак са допуснати до паметника. В сградата влиза единствено техникът, който включва захранването и звездата светва. Тогава концерт на Историческата поляна под върха изнася и известният поп-изпълнител Миро, който ще пее на събора и тази година.



През 2011 г. пред членовете и симпатизантите на левицата е представен кандидатът на БСП за президент Ивайло Калфин.



През пандемичната 2020 г. вместо събор на историческия връх БСП организира национален митинг-протест "Бузлуджа 2020" на жълтите павета в столицата под наслов "Срещу корупцията и грабежа. Заедно за България". Тук сме заедно, за да спасим България от мафията, заявява тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова пред множеството. Г-н Борисов, ще останете в политическата история с една емблема - едно чекмедже, пълно с пари, и един пистолет до главата ви, за да ги пазите, обръща се тя към тогавашния премиер Бойко Борисов. По думите на Нинова това са парите, ограбени от народа, и тази власт се пази по един начин - с бухалка. Преди митинга на жълтите павета на 25 юли множеството минава в шествие по столичните улици.



По-късно, на 1 август ръководството на БСП и представители на общинските и областни организации на Старозагорска и Габровска област поднасят венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър на Бузлуджа, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Бузлуджа е нашата клетва пред България, коментира тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова.



Сред изпълнителите, пели на събора на левицата през годините, са Георги Христов, Веселин Маринов, Петя Буюклиева, дует "Шик", както и Горан Брегович с неговия оркестър.

Източник: БТА