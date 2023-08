Важните новини във ФАКТИ на 02.08.2023 г.

След случая с обезобразеното момиче: Затягат контрола над нощните клубове и персонала им в Стара Загора

Проверки и строг контрол в нощните заведения в Стара Загора след случая с обезобразеното с макетен нож 18-годишното момиче. Пред всички клубове се монтират камери за видеонаблюдение, прилага се и строг контрол за назначаваните служители, съобщи Bulgaria ON AIR.

Радев: Потомците на илинденци от двете страни на границата още носим своя неизпълнен дълг към дейците на въстанието

Гарантирането на конституционно равноправие на българите в Северна Македония ще сбъдне заветите на илинденци от 1903 г. за равноправие и справедливост. Това каза Румен Радев в словото си по повод 120-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Той изтъкна, че гражданите и на България, и на РСМ се прекланят пред тези завети и пред идеалите на въстанието, съобщават от БНТ.

АЯР: Не са представени 2 документа за издаването на разрешение за нов тип ядрено гориво за 5 блок на АЕЦ "Козлодуй"

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ "Козлодуй" заявление за издаване на разрешение за извършване на поетапен преход на блок 5 на ядрената електроцентрала към експлоатация с нов тип ядрено гориво RWFA, произведено от "Уестингхаус", съобщават от АЯР, цитирани от БНР.

Емануил Йорданов: Притесненията за внесените конституционни промени са малко по-засилени, отколкото е необходимо

Андрешковщината е широко разпространена не само в българска политика, а и за съжаление, може би на целия Балкански полуостров, като много напред в това отношение са нашите съседи, от т.нар. Северна Македония. Това каза в аудиокаста на "Фокус" "Това е България" Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. "Аз мисля, че притесненията по отношение на внесените конституционни промени са малко по-засилени, отколкото е необходимо. В случая, за мен голямата цел на тази конституционна реформа е веднъж завинаги да се разбере, че прокуратурата и съда са две различни неща и че те имат различна роля в осъществяване на правосъдието в България. Не може прокурорите да се възприемат като някакъв втори съд, който едва ли не стои над истинския съд. Имахме такива изкривявания, които се видяха много ясно в Специализирания съд, докато съществуваше в онзи му вид. А вече, стигнем ли до там, нещата да си отидат на мястото и да се разбере, че прокуратурата е страна в наказателния процес и като такава би трябвало да бъде на едно ниво със защитата, а съдът няма за задача да угажда на прокурорите и да изпълнява всичките им прищевки, включително и в нарушение на закона, тогава нещата ще започнат да се наместват, но трябва време", коментира Йорданов.

Слави Трифонов: Кирил Петков е скоростната кутия, лоста за скоростите го движи или Бойко Борисов, или някой от ДПС

Делян Пеевски крещя на Кирил Петков в парламентарната зала, защото искаше неговата група да гласува предложението на ДПС за Закона за горите. След това парламентарната група на "Продължаваме промяната" започна да гласува с ДПС. Това заяви Тошко Йорданов от "Има такъв народ" във видео във Фейсбук, цитиран от novini.bg.

"Възраждане" ще организират дежурства за опазване от демонтиране на Паметника на съветската армия

"Всички български граждани, които искат да запазим историята си и нашето историческо минало, могат да се свържат с нас от "Възраждане", за да организираме съвместни дежурства за опазване на паметника и предотвратяване на неговото демонтиране". Това се казва в официална позиция на партия "Възраждане", след като стана ясно, че Паметникът на съветската армия в София се превръща от публична в частна държавна собственост. Това означава, че Столична община ще може да се разпорежда с монумента и терена около него, което досега беше невъзможно заради статута "публична собственост".

Приятел на касапина с макетния нож също пребивал жена си

Поредно забавено разследване за насилие над жена. Вече година случаят ѝ не е предаден на съда, споделя жертвата пред екипа на Нова телевизия. Диляна буквално е отвлечена и малтретирана, след като излязла от заведение в града. Разказва, че била пребита от мъжа, с когото живеела и от когото има деца.

Побоят продължил около четири часа. „Нараняванията бяха жестоки. Едното ми око беше затворено. По главата си имах множество травми. По шията имах следи от душене. Бяха ми счупени два зъба. Имах фрактура на крака и ключица”, разказва пред медията жертвата на насилие.

Амбицията срещу закона

Активната обществена дейност и участието в управленски ведомства все по-често става основание за стремеж към заемане на академични длъжности. Заемането на управленски позиции се възприема като оценка за интелектуален потенциал и насочва активисти от държавния и неправителствения сектор към университетите. Участието им в образователния процес би разширило знанията на студентите, но за съжаление в по-голямата си част е желанието да поставят пред името си академична длъжност, възприемайки това в смисъла на научно звание, което отдавна не съществува в нормативната уредба на страната.

Пример за това е стремежът на Офелия Кънева (докторантка на сегашния министър на образованието) да стане доцент. Посоченият от самата нея образователен потенциал се свежда до доктор по управление на образованието, магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и бакалавър по мениджмънт на социални организации. През 2020 г. придобива образователна и научна степен "доктор" в професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Диплома No 1000407/09.03.2020).

На 10.06.2021 г. Офелия Кънева участва в конкурс, обявен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието) за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“. Въпреки позитивните рецензии и становища, законът не е предвидил такава „пътека“ и конкурсът не постига крайната си цел.

Това не пречи на кандидатката същата година да публикува доклад на конференция в Полша, представяйки се като доцент във Варненски свободен университет и Пловдивски университет представя свой доклад. На личния сайт в списъка на публикациите четем: 25. Ophelia KANEVA (PhD in Educational Management; Associate professor in Varna Free University & Plovdiv University, Bulgaria) - SUPERVISION IN A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT: MISSION POSSIBLE / 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, August 8-9, 2021/ Warsaw, Poland.

На 24.01.2023 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (ДВ 7/24.01.2023 г.). Едва на 28.07.2023 г. на сайта на ВСУ се публикуват данни за единствения кандидат – Офелия Кънева, резюме на трудовете, рецензии и становища по конкурса, но с дата 26.07.2023 г., т.е. реално със задна дата от два дни по-късно. Информацията за трудовете е недостъпна, а кандидатът по конкурса в професионално направление 3.8 Икономика е с научна степен ОНС "доктор" в професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Диплома No 1000407/09.03.2020). Публикациите в сайта на Офелия Кънева също са в областта на педагогиката и управлението на образованието, а рецензент от предходния конкурс участва и в настоящото научно жури.

Явно стремежа за „окичване“ с думата доцент пред името не спира кандидатката за участва в конкурс в друга област на висше образование и свързано с нея професионално направление. Заемането на академична длъжност е свързано с научни постижения в съответното професионално направление и с които да показва квалификация и способности за развитие на научното знание. Това се постига в процеса на заемане на предходни научни длъжности – „асистент“ и „главен асистент“. Заемането на академичната длъжност „доцент“ е преди всичко плод на научно и интелектуално израстване, което се осъществява съобразно от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

„Параходство БМФ“ пусна на вода осмия нов 32 150-тонен бълкер

Осмият от общо 12 поръчани от „Параходство БМФ“ АД 32 150-тонни кораба за насипни товари тип „лейкър“ вече е на вода, съобщават от economic.bg. От компанията съобщиха, че флагът му е вдигнат в китайската корабостроителница Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co. Ltd. на 2 август – денят, в който в България се отбелязва 120-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание.

Костадинов и Ивайло Мирчев си спретнаха скандал във Фейсбук заради Дебора от Стара Загора и убийството в Цалапица

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ си размениха повече от остри реплики в социалната мрежа. Причината за виртуалния скандал стана позиция на Костадинов, според която се цели да бъде потулено убийството на Димитър Малинов в Цалапица за сметка на случая с нарязаното момиче в Стара Загора, допълват от novini.bg.

Ето и позицията на Костадинов:

След като на протестите в понеделник вечер масово се викаше "оставка" на правителството, вчера и днес протести няма. Този път планът на посолството и техните изпълнители от ППДБ не сработи, даже се случи точно обратното - за пореден път се доказа верността на поговорката, че който копае гроб другиму, сам пада в него.

Изключително мерзко, подло, гнусно и гадно беше използването на престъплението в Стара Загора от страна на американските неофашисти от ППДБ за политически цели, които по още по-долен и античовешки начин напълно скриха убийството на 24 годишния младеж в Цалапица. В понеделник ще имаме много да говорим в парламента. След като всички сме съгласни, че трябва да има по-строги наказания за престъпниците, е редно да се замислим по въпроса за връщане на най-строгото наказание за тежките престъпления. Сещате за какво говоря - за смъртното наказание. Още повече, че в родината-майка на българските управляващи, САЩ, то се прилага без прекъсване вече повече от 240 години.

Мартин Владимиров: В момента няма физическа пречка за напълно заменяне на руския петрол или горива у нас

"Малкото потребление на горива у нас може да се осигури с няколко танкера на месец, дори не трябва да работи рафинерията, за да се осигури българското потребление, и то на цени - близки до средните на тези в ЕС. Да, може да има леко поскъпване на цената на горивата, защото "Лукойл" поддържа изкуствено по-ниски цени, за да потиска конкуренцията, но в никакъв случай няма да се говори за шоково поскъпване... Имаше едно неформално споразумение между българското правителство и "Лукойл" да регистрира компания у нас, която да генерира тази свръхпечалба от разликата на двата вида суров петрол, като тази печалба да се облага и данъчните приходи да постъпват във фонда за енергийна сигурност, а оттам да бъдат разпределени към уязвимите потребители на горива. Нищо от това не се случи". Това каза в ефира на БНР Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Той е категоричен, че в момента няма физическа пречка за напълно заменяне на руския петрол или горива у нас. И определи като "сериозно подвеждащи" твърденията, че в Босфора има пренаселване с кораби и таксите за преминаване са високи, което би оскъпило цената.

Проф. Ивайло Дичев: Не е хубаво улицата да налага правосъдие. Няма доверие в магистратите, които да раздават право

Нещо става с правото в съвременния свят. Във Франция изпотрошиха градовете, защото младеж нарушител беше убит от полицаите. Преди това в САЩ с убийството на Джордж Флойд. Това са стари демокрации със здрава и добра здравна система. Има нещо, което прави правосъдието неадекватно на съвременния свят. Тази затвореност, стерилност, независимост на правосъдието трябва по някакъв начин да се преосмисли".

Правителството промени статута на "Паметника на Съветската армия" и развърза ръцете на Столична община

Паметникът на съветската армия в София се превръща от публична в частна държавна собственост, става ясно от решение на Министерския съвет, съобщи БНТ.

Калоян Методиев: Каймакът на сглобката са хора без капацитет

Сглобката бърза панически. Реагира на средата (протести) с безсмислено свикване на парламента и абсурдни предложения за законодателни промени. Отвсякъде им ги разгромиха. От всички камбанарии. Най-вече юристите. Затлачват наказателния процес с глупостите си, а не го отпушват. Вадят някакво насилие пред скоби, за да го употребяват конюктурно. Ще доказват години наред „интимна връзка“, за да започнат след години на тази база дело за самия насилнически акт. Менте правосъдие! Това написа Калоян Методиев, бивш началник на кабинета на държавния глава, сега директор на института "РЕГО“ и продължава:

МВР министърът поиска оставките на полицейските шефове в Пловдив и Стамболийски заради убийството в Цалапица

Вътрешният министър Калин Стоянов поиска оставките на директора на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов и на началника на РУ – Стамболийски главен инспектор Ангел Керпиев., съобщават от пресцентъра на МВР. Причината за исканите оставки е създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след извършено на територията на районното управление тежко криминално престъпление, както и пропуски в работата досега.

Близнаците от Цалапица остават в ареста, единият призна, че е станал свидетел на убийството на Димитър

Съдът в Пловдив присъди на близнаците Валентин и Борислав Динкови, обвинени в лично укривателство и подпомагане на сочения за убиец Рангел Бизюрев, най- тежката възможна мярка - постоянно задържане под стража, съобщи БНР.

Мъж бере душа след падане от велосипед в Монтана, ранен е и синът му

Мъж на 44 години от Монтана е настанен в местна болница в критично състояние, а седемгодишният му син също е ранен, след като при каране на велосипед внезапно се счупила вилката и двамата паднали на земята в движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Нови двама областни управители назначи правителството - на Сливен и Стара Загора

Правителството назначи още двама областни управители - на Стара Загора и Сливен, съобщиха от правителството.

Кабинетът дава част от бившето летище Търговище за площадка за въздушни линейки

Кабинетът одобри безвъзмездно предоставяне на част от бившето летище Търговище за управление от Здравното министерство. Там ще се изгради оперативна база за нуждите на спешната медицинска помощ по въздух (HEMS), съобщават от Министерски съвет.

Кремена Кунева: Политическата система все още работи повече на принципа на популизма

"Интимната връзка трябва да бъде част от Закона за защита от домашно насилие. Голяма част от хората не живеят във фактическо съжителство". Това заяви пред БНР Кремена Кунева, бивш народен представител и съосновател и фондация „За доброто“.

Издирват шофьор, опитал да избута кола в река в Търговище след скандал

Издирват шофьор, опитал да избута кола в река в Търговище след скандал, съобщиха от полицията.



На 1 август, на паркинг пред жилищен блок на бул. „Митрополит Андрей“, 33-годишен мъж, управлявайки автомобил, собственост на жена, е избутал в коритото на река Врана паркирана кола, собственост на 66-годишен мъж.



Инцидентът е станал след възникнал спор между двамата за място за паркиране. След извършването му 33-годишният е избягал.



Избутаният автомобил се е спрял малко преди коритото на реката. Мъжът е познат на органите на реда и е осъждан.

Прокуратурата внесе обвинение срещу Румен Тонев, убил психолога Иван Владимиров-Нав

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд срещу Румен Тонев за убийството на психолога Иван Владимиров-Нав на 8 февруари 2023 г., съобщи bTV.

Стоил Цицелков: На местните избори се коли и беси.Там очакваме подменени протоколи, контролиран и корпоративен вот

"Има недомислици, които трябва веднага да се оправят. Голямата борба в България е на местните избори. Там се коли и беси. Там очакваме много подменени протоколи, контролиран и корпоративен вот. Изборният кодекс ще създаде невъобразим хаос на местния вот". Това коментира пред БНР Стоил Цицелков, бивш председател на Обществения съвет към ЦИК.

Юлий Павлов: В София ще има балотаж на местния вот, а резултатът ще бъде труден за прогнозиране

"Досега местни избори не са повлиявали на отношенията между участващите в правителството, нито правителствените отношения влияят на местните избори. Като се изключат София, Пловдив и Варна (донякъде), местните избори не са толкова политизирани, дори се наблюдават странни коалиции в градовете като ДСБ с ДПС, например"

ВАС върна делото за ТЕЦ "Мини Марица изток 2"

След четиригодишна съдебна сага и решение от Европейския съд, българският Върховен съд (ВАС) отказва да вземе решение по делото за ТЕЦ "Мини Марица изток 2" по същество и на основанието на формални нарушения го връща в Стара Загора за повторно разглеждане от местния административен съд.



Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, но съдебният спор ще продължи пред Административния съд в Стара Загора, чието решение отново може да бъде обжалвано пред върховната инстанция.