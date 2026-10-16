16 октомври 1912 г. В Одрин България променя бойната авиация! Бомби валят от небето по турските позиции

На 16 октомври 1912 г. след полета на българския военен самолет „Албатрос” над турските позиции и Одрин, поручик Радул Милков се завръща като първия летец в света, извършил боен полет и хвърлил бомби над противника. Неговото аеропланно отделение край Свиленград, на което е командир, включва храбри и готови за саможертва български орли – офицери, редници, доброволци, авиомеханици.
Славата на българската авиационна мощ, която започва от Одринската епопея, е свързана неразривно с името на летеца подполковник Радул Милков. Той е командир с вродено хладнокръвие и безстрашие, със завладяващо умение да командва и вдъхновява подчинените си с личен пример. Радул Милков завършва 26-и випуск на Военното на Н.В. училище през септември 1906 г., а през 1912 г., след конкурс, постига заветната си мечта – заминава на обучение за летателна правоспособност. С отличен успех полага пилотски изпит, получава знака за правоспособност (бревета) на Германския императорски авиоклуб. С обявяването на Балканската война е назначен за командир на 1-во аеропланно отделение на летището край Свиленград. Одринската епопея започва с пристигането на поручик Радул Милков от Берлин, за да поеме частта си на готовото вече летище.
Рано сутринта, на 15 октомври, с влак пристигат първите пратки български самолети. Всички заедно разтоварват сандъците с крилете на славата за българските орли и сглобяват с техническа вещина и по усет първия български „Албатрос”. Командирът лично полита в небесата, за да изпробва мотора... На слизане от самолета той взема непоколебимо решение – с техническите възможности на редник Стоян Терзийски и с неговия фотоапарат е възможно изпълнението на неподозирана бойна задача. „Албатрос” отново полита, но този път на борда са двама – командир и редник, с цел аерофоторазузнаване над турските позиции и укрепления. Височината на полета е пределно ниска и обходът е съвсем кратък – за да се пести време и рискът да е по-малък. Вечерта няколко снимки вече са готови, но все пак ветровитото и облачно време, сумракът на залеза, си казват думата.
На другата сутрин командирът и редникът посрещат първите лъчи на слънцето отново над турските позиции.
На 16 октомври 1912 г. сутринта са готови нови снимки – този път превъзходни като качество.
Пак на 16 октомври 1912 г., към 9 часа сутринта, на летището пристига генерал-майор Симеон Янков, поздравява поручик Милков и му възлага задачата за разузнаване на противника. Поручик Таракчиев, балонист, изявява желание също да лети. Двамата се качват на самолета, вземат и бомби. За поручик Радул Милков разузнаването вече е сторено, по-важната цел е да се бомбардира противника.
Два часа по-късно на летището са посрещнати първият боен летец в света поручик Радул Милков и наблюдателят Продан Таракчиев. Между посрещачите е и първият аерофотограф за разузнаване в световната бойна история редник Стоян Терзийски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 ГОЛАТА ИСТИНА
Коментиран от #6
03:40 16.10.2023
4 12343211
Ок за миналото,но на фона на световните събития..., ако трети самолетоносач отиде да защити Израел..., и някой нападне Тайван...друг ще затрие Украйна..., не ми се ще, ако почне световна да видя смъртта на мнозина, а себе си да пикирам с делтапланер пускащ бомби..., падащ от високо с парашут застрелян с незаконно оръжие.
03:42 16.10.2023
5 мер
Коментиран от #7
03:46 16.10.2023
6 Това е в нашите сърца
До коментар #3 от "ГОЛАТА ИСТИНА":Там му е мястото
03:47 16.10.2023
7 България над всичко
До коментар #5 от "мер":Основно.
03:50 16.10.2023
8 Ако Тагаренко беше
Коментиран от #10
04:04 16.10.2023
9 Тагарев не му е там мястото
04:06 16.10.2023
10 Освикайте го бе тоя
До коментар #8 от "Ако Тагаренко беше":Мъхьл.
04:08 16.10.2023
11 така беше
Коментиран от #21
04:52 16.10.2023
12 Кирил
Коментиран от #23
05:07 16.10.2023
13 Начо
05:09 16.10.2023
14 Радослав Петков
05:34 16.10.2023
15 Ако трябва да бъдем точни
На 1 ноември 1911 г. италианският младши лейтенант Джулио Гавоти (Julius Gavotti) извършва първата в световната авиационна история бомбардировка от въздуха с моноплан "Етрих Таубе” (Etrich Taube), като хвърля 4 ръчни гранати Cipelli в района на Триполи (3 по турския лагер Аин Зара и 1 по оазиса Таджера, където са съсредоточени около 1500 турски войници. Това става по време на започналата на 29 септември италиано-турска война в Северна Африка.
06:28 16.10.2023
16 САТЪРА НА ХАНА
Коментиран от #24
06:48 16.10.2023
17 ХАН ЮВИГИ
Казах
09:54 16.10.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пожелавам
13:53 16.10.2023
21 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #11 от "така беше":На 9. Септември 1944 г. България има 3 авиационни завода, след това конфискувани от братушките като военна плячка.......Преди „Социалистическата революция“, летище София, сега Терминал 1, при построяването си е аерогарата с най-голямото приемно здание в Европа...
22:02 16.10.2023
22 Ний ша Ва упрайм
11:16 21.10.2023
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абе шега ли е
До коментар #16 от "САТЪРА НА ХАНА":Бандера е бил убит в Мюнхен след войната. Предполагаемо от руски шпиони! Гробът му е в Мюнхен!
03:16 16.10.2026
25 Горски
Да припомня някой неща:
1. За първи път от 1917г.- през 2017г. гр. София остава без пряка изтребителна защита. Да се замислят управляващите.
2. През 1947 СССР подарява на България около 134 самолета Як 2, вкл. и лично подареният от Сталин самолет на руския ас Ал. Покришкин.
3. Як 23 е първият реактивен боен изтребител в бг. ввс. през 1954г мисля. За сравнение - в Испания имат на въоръжение до 1965г. Месершмит -109.
4. В следващите години получаваме като военна помощ безплатно 44 бр. чисто нови МиГ -21 и т.н.
03:18 16.10.2026