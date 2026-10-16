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16 октомври 1912 г. В Одрин България променя бойната авиация! Бомби валят от небето по турските позиции

16 октомври 1912 г. В Одрин България променя бойната авиация! Бомби валят от небето по турските позиции

16 Октомври, 2026 03:04 558 25

  • одрин-
  • бомбардировка-
  • самолет

Между посрещачите е и първият аерофотограф за разузнаване в световната бойна история редник Стоян Терзийски

16 октомври 1912 г. В Одрин България променя бойната авиация! Бомби валят от небето по турските позиции - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 октомври 1912 г. след полета на българския военен самолет „Албатрос” над турските позиции и Одрин, поручик Радул Милков се завръща като първия летец в света, извършил боен полет и хвърлил бомби над противника. Неговото аеропланно отделение край Свиленград, на което е командир, включва храбри и готови за саможертва български орли – офицери, редници, доброволци, авиомеханици.

Славата на българската авиационна мощ, която започва от Одринската епопея, е свързана неразривно с името на летеца подполковник Радул Милков. Той е командир с вродено хладнокръвие и безстрашие, със завладяващо умение да командва и вдъхновява подчинените си с личен пример. Радул Милков завършва 26-и випуск на Военното на Н.В. училище през септември 1906 г., а през 1912 г., след конкурс, постига заветната си мечта – заминава на обучение за летателна правоспособност. С отличен успех полага пилотски изпит, получава знака за правоспособност (бревета) на Германския императорски авиоклуб. С обявяването на Балканската война е назначен за командир на 1-во аеропланно отделение на летището край Свиленград. Одринската епопея започва с пристигането на поручик Радул Милков от Берлин, за да поеме частта си на готовото вече летище.

Рано сутринта, на 15 октомври, с влак пристигат първите пратки български самолети. Всички заедно разтоварват сандъците с крилете на славата за българските орли и сглобяват с техническа вещина и по усет първия български „Албатрос”. Командирът лично полита в небесата, за да изпробва мотора... На слизане от самолета той взема непоколебимо решение – с техническите възможности на редник Стоян Терзийски и с неговия фотоапарат е възможно изпълнението на неподозирана бойна задача. „Албатрос” отново полита, но този път на борда са двама – командир и редник, с цел аерофоторазузнаване над турските позиции и укрепления. Височината на полета е пределно ниска и обходът е съвсем кратък – за да се пести време и рискът да е по-малък. Вечерта няколко снимки вече са готови, но все пак ветровитото и облачно време, сумракът на залеза, си казват думата.

На другата сутрин командирът и редникът посрещат първите лъчи на слънцето отново над турските позиции.

На 16 октомври 1912 г. сутринта са готови нови снимки – този път превъзходни като качество.

Пак на 16 октомври 1912 г., към 9 часа сутринта, на летището пристига генерал-майор Симеон Янков, поздравява поручик Милков и му възлага задачата за разузнаване на противника. Поручик Таракчиев, балонист, изявява желание също да лети. Двамата се качват на самолета, вземат и бомби. За поручик Радул Милков разузнаването вече е сторено, по-важната цел е да се бомбардира противника.

Два часа по-късно на летището са посрещнати първият боен летец в света поручик Радул Милков и наблюдателят Продан Таракчиев. Между посрещачите е и първият аерофотограф за разузнаване в световната бойна история редник Стоян Терзийски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГОЛАТА ИСТИНА

    34 2 Отговор
    Епопея, слава, подвизи...за да може 100 години след това, да рием дъното на Европа. Ашколсун !

    Коментиран от #6

    03:40 16.10.2023

  • 4 12343211

    9 1 Отговор
    Чудя се да се радвам ли като българин или да плача.
    Ок за миналото,но на фона на световните събития..., ако трети самолетоносач отиде да защити Израел..., и някой нападне Тайван...друг ще затрие Украйна..., не ми се ще, ако почне световна да видя смъртта на мнозина, а себе си да пикирам с делтапланер пускащ бомби..., падащ от високо с парашут застрелян с незаконно оръжие.

    03:42 16.10.2023

  • 5 мер

    28 4 Отговор
    С такива статии , само разваляте настроението на евроатлантическите парти , за които няма държава , няма народ , има само Брюксел и Вашиингтон и полагат всички усилия българите да заживеят с тази мисъл

    Коментиран от #7

    03:46 16.10.2023

  • 6 Това е в нашите сърца

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛАТА ИСТИНА":

    Там му е мястото

    03:47 16.10.2023

  • 7 България над всичко

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "мер":

    Основно.

    03:50 16.10.2023

  • 8 Ако Тагаренко беше

    23 4 Отговор
    жив преди 100 години щяха него да фърлят по турските позиции.

    Коментиран от #10

    04:04 16.10.2023

  • 9 Тагарев не му е там мястото

    10 1 Отговор
    Тая работа не е оная.

    04:06 16.10.2023

  • 10 Освикайте го бе тоя

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ако Тагаренко беше":

    Мъхьл.

    04:08 16.10.2023

  • 11 така беше

    12 16 Отговор
    Българите бяхме смели,и с истинска армия от истински войници преди да ни нагази червения комунистически ботуши..... , после знаем всички

    Коментиран от #21

    04:52 16.10.2023

  • 12 Кирил

    14 12 Отговор
    Не е вярно. Първите авиобомби са ползвани в италиано турската война.

    Коментиран от #23

    05:07 16.10.2023

  • 13 Начо

    13 1 Отговор
    И после от простотия и лакомия губим всичко

    05:09 16.10.2023

  • 14 Радослав Петков

    8 2 Отговор
    Върху наще бойни каски сутрешна роса блести,щиковете бойни бляскат крачка не забравяй ,Ти!

    05:34 16.10.2023

  • 15 Ако трябва да бъдем точни

    7 1 Отговор
    Ние на сме първите които използват авиацията за хвърляне на бомби над противника. Няколко месеца преди това самолети са използвани за първи път в Африка.
    На 1 ноември 1911 г. италианският младши лейтенант Джулио Гавоти (Julius Gavotti) извършва първата в световната авиационна история бомбардировка от въздуха с моноплан "Етрих Таубе” (Etrich Taube), като хвърля 4 ръчни гранати Cipelli в района на Триполи (3 по турския лагер Аин Зара и 1 по оазиса Таджера, където са съсредоточени около 1500 турски войници. Това става по време на започналата на 29 септември италиано-турска война в Северна Африка.

    06:28 16.10.2023

  • 16 САТЪРА НА ХАНА

    12 4 Отговор
    ДНЕСКА Е УБИТ В БЕРЛИН СТЕПАН БАНДЕРА ... ВЪОБЩЕ ХУБАВ ДЕН :))

    Коментиран от #24

    06:48 16.10.2023

  • 17 ХАН ЮВИГИ

    2 6 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    09:54 16.10.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пожелавам

    3 1 Отговор
    на българските летци да летя на чуждите нискотарифни компании,като Раянер и др.,никога на F-16,ние сме неутрални,да продадем F-16 на Украйна вместо реакторите за Беляне.Да се забрани износа на вторични суровини и отпаднала техника,трябват ни за производство на дронове.Ликвидираха БГБалкан въпреки протестите на летците.УСПЕХ!😊😊😊🍷

    13:53 16.10.2023

  • 21 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "така беше":

    На 9. Септември 1944 г. България има 3 авиационни завода, след това конфискувани от братушките като военна плячка.......Преди „Социалистическата революция“, летище София, сега Терминал 1, при построяването си е аерогарата с най-голямото приемно здание в Европа...

    22:02 16.10.2023

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    имали славни юнаци! Ай по 5 на нож га яйцето е на изхода!

    11:16 21.10.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе шега ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Бандера е бил убит в Мюнхен след войната. Предполагаемо от руски шпиони! Гробът му е в Мюнхен!

    03:16 16.10.2026

  • 25 Горски

    2 0 Отговор
    Повече обичам да си спомням когато хуно-готската войска под командването алп-бий разби при одрин осемдесет хилядната римска войска и уби самия император валент. някакси по славно ми звучи,но дали днешната младеж знае за тези славни подвизи на предците си? А кога ще си върнем за бомбардировките над София,Кюстендил,Дупница, Добрич и други населени места от Англия и USA ? Сегашните ВВС са все едно, че ги няма,а преди време имахме летища,самолети и добре обучени кадри,сега всички знаем какво е. Честито на всички имащи досег с авиацията! Но действителността е тъжна! А за времето от 1952 година до 1990 година сме имали над 800 реактивни самолета! А сега? Мъка, мъка! Но това са ярките последствия на "демокРадцията".
    Да припомня някой неща:
    1. За първи път от 1917г.- през 2017г. гр. София остава без пряка изтребителна защита. Да се замислят управляващите.
    2. През 1947 СССР подарява на България около 134 самолета Як 2, вкл. и лично подареният от Сталин самолет на руския ас Ал. Покришкин.
    3. Як 23 е първият реактивен боен изтребител в бг. ввс. през 1954г мисля. За сравнение - в Испания имат на въоръжение до 1965г. Месершмит -109.
    4. В следващите години получаваме като военна помощ безплатно 44 бр. чисто нови МиГ -21 и т.н.

    03:18 16.10.2026

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