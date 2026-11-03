Няма бомба в самолета на Wizz Air, кацнал в София

Не е открита бомба в самолета на Wizz Air, който беше пренасочен към Будапеща след сигнал за бомбена заплаха по време на полета от Лондон (Лутън) до София. След приключването на проверките самолетът е продължил към България и е кацнал на летище „Васил Левски“ в София малко след 19:00 часа на 2 ноември.

„На борда не беше открита бомба. Пътниците също бяха претърсени и чакаха на терминала, докато самолетът бъде проверен“, е заявил пред БНТ Андарш Радо, ръководител „Корпоративни комуникации“ на Wizz Air.

Полетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“ в Будапеща, след като е бил отклонен от първоначалния маршрут. Самолетът е бил ескортиран от унгарски изтребител „Грипен“. Унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди съобщи, че изтребителят е бил изпратен, за да осигури безопасното приземяване.

След кацането самолетът е бил отведен до определена стоянка. Компетентните органи са проверили самолета и пътниците, а Wizz Air е оказала съдействие на властите. Пътници разказаха пред БНТ, че са били изведени от самолета и са изчакали няколко часа на летището в Будапеща, където са им били осигурени храна и вода.

Официалната позиция на Wizz Air

Wizz Air потвърждава, че днешният полет на авиокомпанията от Лондон (Лутън) до София е бил пренасочен към Будапеща след получен сигнал за бомбена заплаха по време на полета.Самолетът е променил маршрута си и е кацнал безопасно на международно летище „Ференц Лист“ в Будапеща в съответствие с приложимите протоколи и процедури за сигурност. След кацането той е рулирал до определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки за сигурност на самолета и пътниците.Wizz Air оказва пълно съдействие на компетентните власти. Авиокомпанията потвърждава, че всички проверки за сигурност са приключили успешно и не са установени заплахи. Към момента полетът се подготвя да продължи пътуването си към София.Безопасността на пътниците и екипажа на Wizz Air е най-голям приоритет за авиокомпанията.Благодарим ви за съдействието и за възможността да представим официалната позиция на авиокомпанията.

Към момента няма публично потвърдени данни кой е подал сигнала за бомбена заплаха или дали срещу конкретно лице е започнало производство. Потвърдено е, че след проверките не е установена заплаха и самолетът е завършил полета си до София.