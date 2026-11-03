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Самолет от Израел кацна извънредно в София заради имейл заплаха
  Тема: Трафик

Самолет от Израел кацна извънредно в София заради имейл заплаха

3 Ноември, 2026 13:47 525 6

  • летище софия-
  • самолет-
  • заплаха по имейл-
  • мвр

МВР съобщи за получено заплашително електронно съобщение. При проверката на борда не е открито взривно устройство

Самолет от Израел кацна извънредно в София заради имейл заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Самолет от Израел кацна извънредно на летище София заради получена заплаха по имейл. За случая съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов, а информацията беше предадена от БНР.

По информация на bTV от МВР машината е била проверена след приземяването. На борда не е открито взривно устройство.

Не са посочени авиокомпанията, номерът на полета и броят на пътниците. Не е уточнено и какво е било съдържанието на електронното съобщение, довело до извънредното кацане.

Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителни подробности за сигнала и предприетите мерки за сигурност.


София / България
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