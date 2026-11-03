Самолет от Израел кацна извънредно в София заради имейл заплаха

Самолет от Израел кацна извънредно на летище София заради получена заплаха по имейл. За случая съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов, а информацията беше предадена от БНР.
По информация на bTV от МВР машината е била проверена след приземяването. На борда не е открито взривно устройство.
Не са посочени авиокомпанията, номерът на полета и броят на пътниците. Не е уточнено и какво е било съдържанието на електронното съобщение, довело до извънредното кацане.
Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителни подробности за сигнала и предприетите мерки за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:49 03.11.2026
2 АДОЛФ
13:51 03.11.2026
3 Аууу
13:52 03.11.2026
4 Верно ли
14:03 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.