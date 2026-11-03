Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември.

Национален протест под надслов „Не сме съгласни“ е обявен за 5 ноември в София. Демонстрацията трябва да започне в 18:00 часа, а сборният пункт е пред сградата на президентството на бул. „Дондуков“ 2, съобщава „Таралеж“.

Организаторите определят проявата като протест срещу властта. В призива си те настояват за по-голяма прозрачност и обществена отчетност на държавните институции, както и за политическа отговорност при вземането на решения.

Какви са исканията

„Национален протест за сваляне на комунистическата власт! Гласът на гражданите трябва да бъде чут!“, се посочва в описанието на събитието.

Сред поставените въпроси са независимостта на българските институции и възможностите гражданите да упражняват демократичен контрол. Организаторите питат: „Колко още въпроси ще останат без отговор? Колко още решения ще се вземат без достатъчна прозрачност и обществена отчетност?“

В описанието на протеста се поставя и въпросът какви конкретни действия се очакват от президента и правителството. Организаторите заявяват, че гражданите имат право да изискват от институциите отговорност, независимост и действия в защита на обществения интерес.

Протестът след президентските избори

Демонстрацията е обявена дни след президентските избори на 1 ноември. В публикацията се посочва, че на вота Илияна Йотова и Кирил Вълчев са спечелили срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

Събитието е обявено във Фейсбук. Към момента не е посочен очакван брой участници, а официална информация за промени в движението или специални мерки за сигурност около протеста не е съобщена. Организаторите подчертават, че свободата на изразяване и правото на мирен протест са основни демократични права.