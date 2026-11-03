Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември.

Национален протест под надслов „Не сме съгласни“ е обявен за 5 ноември в София. Демонстрацията трябва да започне в 18:00 часа, а сборният пункт е пред сградата на президентството на бул. „Дондуков“ 2, съобщава „Таралеж“.
Организаторите определят проявата като протест срещу властта. В призива си те настояват за по-голяма прозрачност и обществена отчетност на държавните институции, както и за политическа отговорност при вземането на решения.„Национален протест за сваляне на комунистическата власт! Гласът на гражданите трябва да бъде чут!“, се посочва в описанието на събитието.
Какви са исканията
Сред поставените въпроси са независимостта на българските институции и възможностите гражданите да упражняват демократичен контрол. Организаторите питат: „Колко още въпроси ще останат без отговор? Колко още решения ще се вземат без достатъчна прозрачност и обществена отчетност?“
В описанието на протеста се поставя и въпросът какви конкретни действия се очакват от президента и правителството. Организаторите заявяват, че гражданите имат право да изискват от институциите отговорност, независимост и действия в защита на обществения интерес.
Протестът след президентските избори
Демонстрацията е обявена дни след президентските избори на 1 ноември. В публикацията се посочва, че на вота Илияна Йотова и Кирил Вълчев са спечелили срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.
Събитието е обявено във Фейсбук. Към момента не е посочен очакван брой участници, а официална информация за промени в движението или специални мерки за сигурност около протеста не е съобщена. Организаторите подчертават, че свободата на изразяване и правото на мирен протест са основни демократични права.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скрийте се бе, сояци
Коментиран от #15
12:00 03.11.2026
2 честен ционист
Коментиран от #28, #29, #45
12:01 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 отново простотии с украинска помощ
12:02 03.11.2026
6 Точен
12:02 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 умен и красив
12:06 03.11.2026
11 Дон просрочен шут фон Киевский
Следва дълго цензурирано изречение.
Коментиран от #54, #77
12:06 03.11.2026
12 В България !
Че и Погазването На демократичните права !
Е Също Демократичнво Право !
На Управляващите !
12:07 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нексус
Комунист власт без кръв не дава.
Да бяхте мислили, когато гласувахте за Мунчова България и Червената Хигиенистка.
Коментиран от #39
12:07 03.11.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "Скрийте се бе, сояци":Прав си, е така е..... В третия абзац прочетох - Национален протест за сваляне на комунистическата власт.... Въобще тия са много неграмотни, а може би и много психично болни..... Но както и да е,
Коментиран от #31, #90
12:07 03.11.2026
16 Мое мнение
12:07 03.11.2026
17 Буден
12:07 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 софия прайд Петрухания
12:09 03.11.2026
20 идиоти вън
12:09 03.11.2026
21 Хасковски каунь
12:10 03.11.2026
22 ОСТАВЕТЕ ГИ
12:10 03.11.2026
23 Факт
12:10 03.11.2026
24 и кои
12:10 03.11.2026
25 с кое не били съгласни розавите пантери
12:11 03.11.2026
26 Родина
вън . DW също . Посланиците на Украйна и
на Великобритания , вън .
12:11 03.11.2026
27 От село
А Протест "С какво сме съгласни" събира граждани в София на 6 ноември.
12:11 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боруна Лом
До коментар #2 от "честен ционист":САМО СИ ЧЕСТЕН В УШИТЕ,МАЙ
12:11 03.11.2026
30 ВСИЧКИ НПО СБОР ПО ТРЕВОГА
12:12 03.11.2026
31 Факт
До коментар #15 от "Европеец":Закъсняли са от хелуина
12:12 03.11.2026
32 Защо встчки мълчат, защо
12:12 03.11.2026
33 „Не сте съгласни“
къде спахте
12:12 03.11.2026
34 Дедо ви
- А мога ли да псувам?
- Не! - отговорила учителка.
- Тогава нямам какво да кажа. - отвърнал Иванчо.
Та и аз така - Няма какво да кажа по повод на протеста.
12:13 03.11.2026
35 Tам сме
Коментиран от #71
12:13 03.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 провокатори евроатлантици
12:13 03.11.2026
38 под надслов „Не сме съгласни“
5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин
12:14 03.11.2026
39 Факт
До коментар #14 от "Нексус":Ма той комуниста е у Банкя, а у Драгалевци учителя на комунистите
Коментиран от #65, #88, #93
12:14 03.11.2026
40 🦉🦉🦉🦉
"Национален протест за сваляне на комунистическата власт! "
🤔🤔🤔🤔🤔
Днес да не би да е Десети ноември 89-та🤔
Я да погледна календара❗
12:14 03.11.2026
41 мдаааа
12:14 03.11.2026
42 Цончо
12:15 03.11.2026
43 Соро
12:15 03.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Факт
До коментар #2 от "честен ционист":Не обижай латино държавите
12:16 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 под надслов „Не сме съгласни“
Коментиран от #80
12:16 03.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
Коментиран от #64
12:17 03.11.2026
50 Читател
12:18 03.11.2026
51 под надслов „Не сме съгласни“
Ей хора събудете се !
влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите?
12:18 03.11.2026
52 Ние
12:19 03.11.2026
53 Мнение
12:19 03.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Започва се,
12:20 03.11.2026
58 под надслов „Не сме съгласни“
12:20 03.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Отчетност нула
Да петък фатмаците ще умуват какво да лъжат за бюджета.
Мунчовите гълъби са само бели, което противоречи на природата. Радев все забравя, че Пикасо не е подозирал за бъдещото му съществуване. И не него е имал предвид.
12:20 03.11.2026
61 нннн
12:21 03.11.2026
62 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ЖАЛКИ СТЕ НЕЩАСТНИЦИ.
12:22 03.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 А възрожденците грантаджии кога?
До коментар #49 от "Перо":Щото и там е бъкано с шороши.
Коментиран от #74, #82
12:22 03.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 въпросителна
12:22 03.11.2026
67 Писна ми от жълтопаветни соросоиди
Значи, при демокрацията хората гласуват и избират даден политик, но НПО-то за което не е гласувало нито един български гражданин не е съгласно и искат да определят дневния ред!
Е, как ще стане?
12:23 03.11.2026
68 Дядо Кънчо
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Ако не бързате да си лягате, можете да дегустирате чаша изискано вино под юргана!
12:23 03.11.2026
69 С.П.
До коментар #46 от "Иванов":Отпускащите грантовете явно са спряли кранчето от април тази година, когато умните и красивите бяха избутани по ъглите в пленарната зала. Обосновано може да се предположи, че нови грантове ще има само ако се свали властта и хората работят, за да си изкарат прехраната.
12:24 03.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Точно
До коментар #35 от "Tам сме":ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ – ОБЕЩАНИЯ! СЛЕД ИЗБОРИТЕ – 32,52% ПО-СКЪП ГАЗ! А БЪЛГАРИНЪТ ПЛАЩА СМЕТКАТА!
Преди изборите Румен Радев обещаваше, че няма да има увеличение на цената на природния газ.
Само ден след изборите – увеличение от близо 33%!
Това ли е промяната?
Това ли е грижата за българския народ?
Това ли е обещаната стабилност?
На 2 ноември КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври.
И докато българските семейства се чудят как ще плащат сметките си, България продължава да носи тежестта на един от най-скандалните договори в своята енергийна история договора с турската компания „Боташ“.
Договор, подписан през януари 2023 г. от „Булгаргаз“ и турската компания, по времето на служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от Румен Радев.
Договор, по който България плаща за резервиран капацитет, независимо дали го използва!
Договор, който предизвика огромни въпроси за финансовите последици за българската енергетика и за националния интерес.
През юли 2026 г. беше договорено временно замразяване на основните условия за 15 месеца,обаче за сметка на каво никой не казва , като плащанията да се извършват само при реално използване на капацитета.
Но нека бъдем ясни:
ВРЕМЕННОТО ЗАМРАЗЯВАНЕ НЕ Е ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА!
Натрупаните задължения не изчезват с политически декларации.
Финансовите последици не се заличават с обещания.
А българският народ има право да знае
12:24 03.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ополячване
12:25 03.11.2026
74 Да, в нета има инфо
До коментар #64 от "А възрожденците грантаджии кога?":колко много НПОта имат членовете на Възраждане. Крадецът вика "Дръжте крадеца",
а също и:
НПОто ми
е много по-добро
от НПО ти.
Аман от лицемерни ваксинирани антиваксъри!
12:25 03.11.2026
75 тц, тц, тц
12:25 03.11.2026
76 Протест „Не сме съгласни“
12:26 03.11.2026
77 Коректор
До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":Киряк Стефчов е с властта, така че няма как протестиращите да са Кирякстефчовци !
Киряк Стефчов е търгаш , който от личен егоизъм и амбиция се поставя в услуга на османската власт, доносничи срещу съгражданите си и предава българските революционери. Нещо като Копейкин, който се е поставил в услуга на кремълската власт, която се упражнява чрез кРадев.
Поддръжниците им са същите майкоnpoдавци като тях!
12:27 03.11.2026
78 604
12:27 03.11.2026
79 Не сте съгласни?
Коментиран от #96
12:27 03.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Доротея
12:29 03.11.2026
82 604
До коментар #64 от "А възрожденците грантаджии кога?":И къде е тва бъканото?
12:29 03.11.2026
83 Спокойно
12:30 03.11.2026
84 Протест „Не сме съгласни“
12:30 03.11.2026
85 Край
12:31 03.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 питам се
12:31 03.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Нексус
12:34 03.11.2026
90 Българин
До коментар #15 от "Европеец":Болни са от липсата на олово в главите, но това се лекува лесно
12:35 03.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Милибоже
Натикаха ни с лъжа и измама в еврозоната и съсипаха живота на масовия българин.
Сключиха най-позорния 10-годишен договор с фашисткия украински режим.
Направиха най-неграмотните поправки в конституцията.
Най-крякащите войнолюбци, готови да загробят народа ни пряко в чужда война.
Безмозъчни ликвидатори на енергийната ни обезпеченост и независимост.
Инфантилни егоисти и неможачи.
Не че протести не са необходими, но да пропиляват обществената енергия за простотии е само вода в мелницата на обединената мутроолигархия, която произвежда вече масово обедняване и обезправяване на голяма част от народа ни...
Коментиран от #122
12:37 03.11.2026
95 Роджър Мур 007 ⛷️
12:37 03.11.2026
96 Българин
До коментар #79 от "Не сте съгласни?":23ти и 24ти МИР трябва да се заградят с 5 метрова бетонна стена у да не се допуска живущите там да заразяват останалите хора в страната с безумството си
12:37 03.11.2026
97 Не сме съгласни
12:38 03.11.2026
98 Някой
12:38 03.11.2026
99 Наистина ли
12:38 03.11.2026
100 Не сме съгласни
12:39 03.11.2026
101 Госあ
Коментиран от #118
12:40 03.11.2026
102 Пушия изпуши
12:40 03.11.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 бай оня
12:40 03.11.2026
105 косатка
12:40 03.11.2026
106 Не сме съгласни
Коментиран от #108
12:41 03.11.2026
107 Мдаа
12:41 03.11.2026
108 сара
До коментар #106 от "Не сме съгласни":Ти искаш да си е наш грабителят ли ?
12:41 03.11.2026
109 синоптик
Коментиран от #123
12:42 03.11.2026
110 Гошо
12:42 03.11.2026
111 Не сме съгласни
Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи.. Революция !
Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...
12:44 03.11.2026
112 Глишев-Генов
12:44 03.11.2026
113 Анонимен
12:44 03.11.2026
114 Какво
12:44 03.11.2026
115 Георги
12:44 03.11.2026
116 А член 4 и член 5 ще искат ли???
12:45 03.11.2026
117 Некой си
1. Защо организаторите не се организираха по-организирано на изборите, та да бяха спечелили президентските избори?
2. Защо организират протеста чак за 05.11, а не още днес - 03.11? Може би защото днес ръми и ще им подгизне организацията.
12:45 03.11.2026
118 Анонимен
До коментар #101 от "Госあ":ЛЕГИТИМНО ХАХАХА ДРУГАРЯТ ДИКТАТОРСКИ И ЛЕГИТИМНО С МАДУРОВКИТЕ ХАХА ХАХАХА
12:45 03.11.2026
119 Кондуктора с голямата Франзела
12:45 03.11.2026
120 Протест „Не сме съгласни“ с нацистите
12:46 03.11.2026
121 SDEЧЕВ
12:46 03.11.2026
122 Анонимен
До коментар #94 от "Милибоже":МИЛИ БОЖЕ КОЛКО МАЛОУМНИЦИ ИМАЛО ТУК ЗАСЛУЖАВАТЕ СИ ЧЕРВЕНИТЕ ДРУГАРИ ДА ВИ СКУБЯТ НО АЗ СИ ИСКАМ ДЕМОКРОЦИЯТА А НЕ ДИКТАТОРСТВОТО
12:46 03.11.2026
123 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #109 от "синоптик":много ще са радостни защото всеки от тях има по един сапун даден от денков сапун ЖЪЛТОПАВЕТНИК
12:46 03.11.2026