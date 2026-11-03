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Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември
  Тема: Избори

Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември

3 Ноември, 2026 11:59 2 221 123

  • протест-
  • софия-
  • президентство-
  • власт-
  • прозрачност

Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа пред президентството. Организаторите настояват за прозрачност, отчетност и независими институции

Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Национален протест под надслов „Не сме съгласни“ е обявен за 5 ноември в София. Демонстрацията трябва да започне в 18:00 часа, а сборният пункт е пред сградата на президентството на бул. „Дондуков“ 2, съобщава „Таралеж“.

Организаторите определят проявата като протест срещу властта. В призива си те настояват за по-голяма прозрачност и обществена отчетност на държавните институции, както и за политическа отговорност при вземането на решения.

„Национален протест за сваляне на комунистическата власт! Гласът на гражданите трябва да бъде чут!“, се посочва в описанието на събитието.

Какви са исканията

Сред поставените въпроси са независимостта на българските институции и възможностите гражданите да упражняват демократичен контрол. Организаторите питат: „Колко още въпроси ще останат без отговор? Колко още решения ще се вземат без достатъчна прозрачност и обществена отчетност?“

В описанието на протеста се поставя и въпросът какви конкретни действия се очакват от президента и правителството. Организаторите заявяват, че гражданите имат право да изискват от институциите отговорност, независимост и действия в защита на обществения интерес.

Протестът след президентските избори

Демонстрацията е обявена дни след президентските избори на 1 ноември. В публикацията се посочва, че на вота Илияна Йотова и Кирил Вълчев са спечелили срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

Събитието е обявено във Фейсбук. Към момента не е посочен очакван брой участници, а официална информация за промени в движението или специални мерки за сигурност около протеста не е съобщена. Организаторите подчертават, че свободата на изразяване и правото на мирен протест са основни демократични права.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скрийте се бе, сояци

    117 19 Отговор
    на всички вече ни писва от вас. Няма как да управлявате държавата освен пак сглобка с дпс и герб.

    Коментиран от #15

    12:00 03.11.2026

  • 2 честен ционист

    25 103 Отговор
    Само много глупав народ би си натресъл военен за диктатор. Дори и хаитяните си избраха навремето лекар за диктатор.

    Коментиран от #28, #29, #45

    12:01 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 отново простотии с украинска помощ

    83 10 Отговор
    Глупости ! Тия двамата да връщат парите на украинците !

    12:02 03.11.2026

  • 6 Точен

    69 8 Отговор
    Грозен, по-грозен, най-грозен, умнокрасив...

    12:02 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 умен и красив

    47 8 Отговор
    Без заплащане не отивам !!

    12:06 03.11.2026

  • 11 Дон просрочен шут фон Киевский

    69 6 Отговор
    Майдан у Софията ли шъ прайте ве, КирякСтефчовци неопределени.

    Следва дълго цензурирано изречение.

    Коментиран от #54, #77

    12:06 03.11.2026

  • 12 В България !

    12 13 Отговор
    Изглежда !

    Че и Погазването На демократичните права !

    Е Също Демократичнво Право !

    На Управляващите !

    12:07 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Нексус

    14 57 Отговор
    Протести?
    Комунист власт без кръв не дава.
    Да бяхте мислили, когато гласувахте за Мунчова България и Червената Хигиенистка.

    Коментиран от #39

    12:07 03.11.2026

  • 15 Европеец

    70 8 Отговор

    До коментар #1 от "Скрийте се бе, сояци":

    Прав си, е така е..... В третия абзац прочетох - Национален протест за сваляне на комунистическата власт.... Въобще тия са много неграмотни, а може би и много психично болни..... Но както и да е,

    Коментиран от #31, #90

    12:07 03.11.2026

  • 16 Мое мнение

    77 5 Отговор
    "Гласът на гражданите трябва да бъде чут!“....Ами той беше чут на изборите и се разбра какво не иска. Освен това тия същите които сега ще протестират не позволиха да се чуе гласа на народа като не позволиха няколко референдума. А нали на референдумите се чува най-ясно гласа на народа.

    12:07 03.11.2026

  • 17 Буден

    24 4 Отговор
    Немощ ?

    12:07 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 софия прайд Петрухания

    33 7 Отговор
    всички съмишленици там ще се видим

    12:09 03.11.2026

  • 20 идиоти вън

    24 2 Отговор
    Някога несъгласните комунисти са отивали в гората!!!!

    12:09 03.11.2026

  • 21 Хасковски каунь

    36 7 Отговор
    Не е добре в главата тоя който ги организира

    12:10 03.11.2026

  • 22 ОСТАВЕТЕ ГИ

    34 4 Отговор
    Даже оградете площада да могат да си протестират свободно и необезпокоявано. Само им вземайте такса за престой . Който е влязъл да протестира докато падне власта... Нека всички НПО да им носят храна, бельо, палатки и памперси. Да отстояват техните принципи до Кукуво лято.

    12:10 03.11.2026

  • 23 Факт

    20 4 Отговор
    Щом плащат ще протестирам!

    12:10 03.11.2026

  • 24 и кои

    28 3 Отговор
    са точно организаторите? Не трябва ли да внесат искане до общината и тя да им разреши!?

    12:10 03.11.2026

  • 25 с кое не били съгласни розавите пантери

    30 6 Отговор
    загубиха изборите 20% тц тц тц трагедия но така е неможачите от пп дб изглъгаха само един път втори път няма да имат шанса

    12:11 03.11.2026

  • 26 Родина

    36 3 Отговор
    Забранете всички НПО . Закон за чуждестранните агенти . Америка за България
    вън . DW също . Посланиците на Украйна и
    на Великобритания , вън .

    12:11 03.11.2026

  • 27 От село

    17 3 Отговор
    Протест „Не сме съгласни“ събира граждани в София на 5 ноември.
    А Протест "С какво сме съгласни" събира граждани в София на 6 ноември.

    12:11 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боруна Лом

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    САМО СИ ЧЕСТЕН В УШИТЕ,МАЙ

    12:11 03.11.2026

  • 30 ВСИЧКИ НПО СБОР ПО ТРЕВОГА

    20 5 Отговор
    Ако им спрат паричките много хора ще се наложи и да работят. Бързо ще си изхарчат натрупаните сланинки с държавни пари

    12:12 03.11.2026

  • 31 Факт

    14 4 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Закъсняли са от хелуина

    12:12 03.11.2026

  • 32 Защо встчки мълчат, защо

    6 10 Отговор
    Е бил убит баща а на наркопомилгвачката!

    12:12 03.11.2026

  • 33 „Не сте съгласни“

    22 2 Отговор
    а гат гласувахте за всички тез некадърни и крадливи дет ви сложиха на първо място по бедност в ес
    къде спахте

    12:12 03.11.2026

  • 34 Дедо ви

    23 3 Отговор
    Учителката пита Иванчо какво е неговото мнение по този въпрос. Иванчо казал:
    - А мога ли да псувам?
    - Не! - отговорила учителка.
    - Тогава нямам какво да кажа. - отвърнал Иванчо.
    Та и аз така - Няма какво да кажа по повод на протеста.

    12:13 03.11.2026

  • 35 Tам сме

    11 13 Отговор
    НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ - 30% увеличение на винетни такси ,даването на концесия и черноморието но на концесия на турски фирми ,увеличение драстично на газ ,ток ,вода ( 5 евро кубик), осигуровки, данъци, такси ,хранителни продукти ,горива дизел 2 евро литър най скъп в историята ни. Месец март мунчо обеща СТОП на инфлацията а удари обикновените хора толкова тежко и зловещо за сметка на олигарсите си

    Коментиран от #71

    12:13 03.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 провокатори евроатлантици

    31 7 Отговор
    Ха-ха-ха. "Гражданите" Глишев, Мирчев и Тагаренко, финансирани от Украйна, искат те да казват как да се управлява държавата. Наричат това "граждански контрол". При демократично избрано правителство с над 50% пълна подкрепа от народа и президнт, с двойно по-голяма подкрепа от втория. Тези са много нагли и трябва да им свият перките, защото единствената им цел е дестабилизация на страната.

    12:13 03.11.2026

  • 38 под надслов „Не сме съгласни“

    19 5 Отговор
    На подскоци към летището и черта да ги няма. Да ходят да видят на Запад за какво протестират по улиците .... Тва е Европа пичове
    5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин

    12:14 03.11.2026

  • 39 Факт

    24 3 Отговор

    До коментар #14 от "Нексус":

    Ма той комуниста е у Банкя, а у Драгалевци учителя на комунистите

    Коментиран от #65, #88, #93

    12:14 03.11.2026

  • 40 🦉🦉🦉🦉

    21 3 Отговор
    😀😀😀😀😀
    "Национален протест за сваляне на комунистическата власт! "
    🤔🤔🤔🤔🤔
    Днес да не би да е Десети ноември 89-та🤔
    Я да погледна календара❗

    12:14 03.11.2026

  • 41 мдаааа

    20 4 Отговор
    Намат искания, но протестират. Искат си ББ и ШИШИ. Те им даваха редовен отчет.

    12:14 03.11.2026

  • 42 Цончо

    11 3 Отговор
    Ааа, извинете коя година сме, че нещо се омешах

    12:15 03.11.2026

  • 43 Соро

    18 3 Отговор
    А после ще гледате по студията соросоидните политолози ще изливат злъч на килограми срещу дебело заплащане . А и медиите са техни протежета ...

    12:15 03.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не обижай латино държавите

    12:16 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 под надслов „Не сме съгласни“

    14 3 Отговор
    "гражданите" били искали видиш ли да упражняват демократичен контрол. Европа е на улицата, Франция гори, Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи ..

    Коментиран от #80

    12:16 03.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    10 2 Отговор
    Луди, умора нямат! Трябва да отчитат парите на чичко Шорош!

    Коментиран от #64

    12:17 03.11.2026

  • 50 Читател

    7 3 Отговор
    Кой се вързва още на тези о.......и.?

    12:18 03.11.2026

  • 51 под надслов „Не сме съгласни“

    11 2 Отговор
    Ама с какво не са съгласни е въпроса? Ами гади ми се от млади лумпени ...
    Ей хора събудете се !
    влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    12:18 03.11.2026

  • 52 Ние

    2 5 Отговор
    Води ни Путине!

    12:19 03.11.2026

  • 53 Мнение

    5 1 Отговор
    Поредните глупости за протест от неграмотници. Оърво да ходят на избори. После могат да членувст в партии и организации да бъдат избирани. Трзи движения ги видяхме че не могат дс управлявт като вземат влсста. Единственото изключение Царв ам аи там много калинки изгоряха. 4 годин безвремие със сглобки и мазни тарикати Боко и Шиши и Асен които точат пари от строителство и гововрят силно против тез дето трябва да ги хващат. Бойко е виновен з атоваче се огъвШе през годините иначе досега щяхме да сме много напред. Важно е като тръгнем на вкъде да не спираме и да не почваме отначало. Протестите са коректив и нека се чуват гласовете. Но не и при най малкото да угаждат на всеки

    12:19 03.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Започва се,

    8 5 Отговор
    Тиквата и Шопара в действие

    12:20 03.11.2026

  • 58 под надслов „Не сме съгласни“

    5 0 Отговор
    Да не забравярт и "данък девидента" тея ненормалници

    12:20 03.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Отчетност нула

    7 4 Отговор
    Прозрачност ич.
    Да петък фатмаците ще умуват какво да лъжат за бюджета.
    Мунчовите гълъби са само бели, което противоречи на природата. Радев все забравя, че Пикасо не е подозирал за бъдещото му съществуване. И не него е имал предвид.

    12:20 03.11.2026

  • 61 нннн

    9 2 Отговор
    Жълтoпaвeтници, много сте прозрачни и демоде. Майданите вече не са на мода.

    12:21 03.11.2026

  • 62 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    10 4 Отговор
    ПП-тата и ДБ-тата изкреизиха след загубата. Сега с пари от ГЕРБ , ДПС, и други Украински спонсори започват да поскачат.
    ЖАЛКИ СТЕ НЕЩАСТНИЦИ.

    12:22 03.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 А възрожденците грантаджии кога?

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Щото и там е бъкано с шороши.

    Коментиран от #74, #82

    12:22 03.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 въпросителна

    5 2 Отговор
    НПО дава ,дава пари , а резултаи няма .Какво стана , спонсосора си поиска парите ли ?

    12:22 03.11.2026

  • 67 Писна ми от жълтопаветни соросоиди

    12 2 Отговор
    Защо не пишете кои са организаторите?
    Значи, при демокрацията хората гласуват и избират даден политик, но НПО-то за което не е гласувало нито един български гражданин не е съгласно и искат да определят дневния ред!

    Е, как ще стане?

    12:23 03.11.2026

  • 68 Дядо Кънчо

    2 0 Отговор
    Ако искате да усетите какво Ви очаква при нас на Протеста, моля натиснете копчетата на компютъра и напишете:
    На входа на хотела ще ви посрещне любезната г-жа УСМИВКА, която ще Ви пожелае приятна седмица. Влизайки във фоайето ви съветваме, непременно да се представите първо на нашите достолепни бодигардове, г-н ХУCТ и г-н ХУЛИГAН, които ще се грижат добронамерено през цялото време за вашето /относително/ спокойствие при нас. За бързото и удобно настаняване Ви молим, да се обърнете към нашите двама администратори на рецепцията, г-н Бойко и г-н Пеевски, които дискретно ще обработят личните Ви данни и ще Ви посочат стаята Ви.
    Ако пристигнете през деня и стаята Ви още не е готова, можете да се отдадете в приятен разговор на омайната компания на г-ца VERT- Остроумна, г-ца MILENITA-Музикална, г-ца NICKIE- Шеговита и г-ца SVETLANA- Благородна, в Лоби-Бара. Питието за „Добре дошли” ще Ви бъде лично сервирано от г-н ТОЧКАТА, Управител на Ресторанта и Винарната в хотела.
    Ако пристигнете привечер, бихте могли да отдъхнете от пътя на чаша шампанско в задушевен small talk с благородните господа Sir DR. DIXIT- Бивш царист, Sir PLACEBO- BRUJO Хелветски и Sir HEIWA- ZRITEL Прекрасний.
    Ако не бързате да си лягате, можете да дегустирате чаша изискано вино под юргана!

    12:23 03.11.2026

  • 69 С.П.

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Иванов":

    Отпускащите грантовете явно са спряли кранчето от април тази година, когато умните и красивите бяха избутани по ъглите в пленарната зала. Обосновано може да се предположи, че нови грантове ще има само ако се свали властта и хората работят, за да си изкарат прехраната.

    12:24 03.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Точно

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Tам сме":

    ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ – ОБЕЩАНИЯ! СЛЕД ИЗБОРИТЕ – 32,52% ПО-СКЪП ГАЗ! А БЪЛГАРИНЪТ ПЛАЩА СМЕТКАТА!

    Преди изборите Румен Радев обещаваше, че няма да има увеличение на цената на природния газ.

    Само ден след изборите – увеличение от близо 33%!

    Това ли е промяната?
    Това ли е грижата за българския народ?
    Това ли е обещаната стабилност?

    На 2 ноември КЕВР утвърди цена на природния газ за ноември от 58,43 евро за мегаватчас – с 32,52% повече спрямо октомври.

    И докато българските семейства се чудят как ще плащат сметките си, България продължава да носи тежестта на един от най-скандалните договори в своята енергийна история договора с турската компания „Боташ“.

    Договор, подписан през януари 2023 г. от „Булгаргаз“ и турската компания, по времето на служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от Румен Радев.

    Договор, по който България плаща за резервиран капацитет, независимо дали го използва!

    Договор, който предизвика огромни въпроси за финансовите последици за българската енергетика и за националния интерес.

    През юли 2026 г. беше договорено временно замразяване на основните условия за 15 месеца,обаче за сметка на каво никой не казва , като плащанията да се извършват само при реално използване на капацитета.

    Но нека бъдем ясни:

    ВРЕМЕННОТО ЗАМРАЗЯВАНЕ НЕ Е ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА!

    Натрупаните задължения не изчезват с политически декларации.
    Финансовите последици не се заличават с обещания.
    А българският народ има право да знае

    12:24 03.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ополячване

    11 4 Отговор
    Софийските безделници на хранилка от вън, пак си търсят повод да правят безредици.

    12:25 03.11.2026

  • 74 Да, в нета има инфо

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "А възрожденците грантаджии кога?":

    колко много НПОта имат членовете на Възраждане. Крадецът вика "Дръжте крадеца",
    а също и:
    НПОто ми
    е много по-добро
    от НПО ти.

    Аман от лицемерни ваксинирани антиваксъри!

    12:25 03.11.2026

  • 75 тц, тц, тц

    10 0 Отговор
    Тези пак ще свалят комунистите. Бравос. Вече 37 години ги свалят и все не могат да ги свалят. Те тези комунисти са като призраци, съществуващи единствено в главите на участниците в бъдещия протест. Аз от четвърт век не съм видял жив комунист в управлението на нещастната ни родина, но затова пък ден през ден виждам протести, които свалят комунистите. Аман! Тези или не знаят какво означава думата комунист, или вке още живеят в средата на миналия век.

    12:25 03.11.2026

  • 76 Протест „Не сме съгласни“

    9 0 Отговор
    Трябва категорично да има, но срещу политиките и новите такси, мита и акцизи налагани от ЕК и Е.Съвет ! А те са цели 92 на брой ! Протест срещу милитаризацията и атлантизма трябва да има а не за подобни тъпотии като тези на ПП-ДБ и разните му там соросоидни нищожества

    12:26 03.11.2026

  • 77 Коректор

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дон просрочен шут фон Киевский":

    Киряк Стефчов е с властта, така че няма как протестиращите да са Кирякстефчовци !
    Киряк Стефчов е търгаш , който от личен егоизъм и амбиция се поставя в услуга на османската власт, доносничи срещу съгражданите си и предава българските революционери. Нещо като Копейкин, който се е поставил в услуга на кремълската власт, която се упражнява чрез кРадев.
    Поддръжниците им са същите майкоnpoдавци като тях!

    12:27 03.11.2026

  • 78 604

    2 0 Отговор
    Да ви пиТкам на демосрацията! Тия съ смеят на комунистите, а те битер тях!

    12:27 03.11.2026

  • 79 Не сте съгласни?

    6 1 Отговор
    А гласувахте ли? Значи вярвате, че 23 и 24 МИР трябва да определят президента на България? Демократично, определено

    Коментиран от #96

    12:27 03.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Доротея

    2 1 Отговор
    Ей, анализиращи социолози! Отговорете ми на после, защо се провалихте в прогнозите и се оправдавате, че това, което сте предвиждали да се случи на първи тур, се случило на втори тур!? Следователно сте познали, а!? А защо да не се случи на следващите избори след 35 години! Сега ми натяквате, нещо, което натяквате от 35 години - Младите /до 31 годишни/ и образованите гласували за промяна, дъртите и простите - за застой! А как ще обясните, че дъртите, които бяха млади и образовани, когато протестираха против Луканов и палиха Партийния дом по Виденово време, днес гласуват за Йотова! Тези млади и образовани сега, след 25 години да не станат неграмотни и дърти и да гласуват за Крум Зарков!?

    12:29 03.11.2026

  • 82 604

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "А възрожденците грантаджии кога?":

    И къде е тва бъканото?

    12:29 03.11.2026

  • 83 Спокойно

    3 0 Отговор
    Модерното ново гюрюков и кюмюров ще си направят партия. Ще гласувате за тях.

    12:30 03.11.2026

  • 84 Протест „Не сме съгласни“

    7 0 Отговор
    Срещу атлантизма, милитаризма и ционизма трябва да има ! Не позволявайте младежи да ви мамят и да ви хабят обществената енергия с наративи които не са ваши и не кореспондират с реалностите и дневният ви ред. Правете протести но за каузи които си струват

    12:30 03.11.2026

  • 85 Край

    2 0 Отговор
    За да има мир - мажоритарни избори в 2 тура. Тогава жълтопаветника не може да протестира против избрания от Мездра/Раднево/ Асеновград .... депутат защото той представлява хората от своя избирателен район и с лежане по жълтите павета никой няма право да се пробва да го гони.

    12:31 03.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 питам се

    3 0 Отговор
    защо софиянеца не коментира какви са тия

    12:31 03.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Нексус

    2 4 Отговор
    Червените тролове яко се вихрят и слагат по 20-30 минуса през впн-а на мнения, които са против Мунчова България.

    12:34 03.11.2026

  • 90 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Болни са от липсата на олово в главите, но това се лекува лесно

    12:35 03.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Милибоже

    7 1 Отговор
    Това нормални хора ли са?
    Натикаха ни с лъжа и измама в еврозоната и съсипаха живота на масовия българин.
    Сключиха най-позорния 10-годишен договор с фашисткия украински режим.
    Направиха най-неграмотните поправки в конституцията.
    Най-крякащите войнолюбци, готови да загробят народа ни пряко в чужда война.
    Безмозъчни ликвидатори на енергийната ни обезпеченост и независимост.
    Инфантилни егоисти и неможачи.
    Не че протести не са необходими, но да пропиляват обществената енергия за простотии е само вода в мелницата на обединената мутроолигархия, която произвежда вече масово обедняване и обезправяване на голяма част от народа ни...

    Коментиран от #122

    12:37 03.11.2026

  • 95 Роджър Мур 007 ⛷️

    4 1 Отговор
    соросоидните гюровчета са озверели от злоба 🥳 дали протеста щеше да се организира ако гюров беше победил...

    12:37 03.11.2026

  • 96 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #79 от "Не сте съгласни?":

    23ти и 24ти МИР трябва да се заградят с 5 метрова бетонна стена у да не се допуска живущите там да заразяват останалите хора в страната с безумството си

    12:37 03.11.2026

  • 97 Не сме съгласни

    5 0 Отговор
    5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро. После и ДДС върху тотала. Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? ...

    12:38 03.11.2026

  • 98 Някой

    2 0 Отговор
    “Честен ционист”???

    12:38 03.11.2026

  • 99 Наистина ли

    3 0 Отговор
    Кен и Кендимен имат два квартала в София и подкрепата на едричкия феномен в Кърджали? Тогава какво не е ясно?

    12:38 03.11.2026

  • 100 Не сме съгласни

    3 0 Отговор
    Революция ! Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция налага такса и върху модните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? Не сме съгласни. Мразим атлантиците

    12:39 03.11.2026

  • 101 Госあ

    4 1 Отговор
    Докато шорошите раздават свободно пари на продажната жълтопаветна измет, събрана от най затънтените провинциални кътчета, така ще бъде! След легитимни демократични избори, ще искат да свалят легитимни правителства и президенти! Затова, братята американци имат един много демократичен закон за НПО-тата!

    Коментиран от #118

    12:40 03.11.2026

  • 102 Пушия изпуши

    2 1 Отговор
    Мъхааааа муахаааааа на палатка САС славучката

    12:40 03.11.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 бай оня

    5 2 Отговор
    жълтопаветна сган. Демокрация е само когато правилните печелят нали?

    12:40 03.11.2026

  • 105 косатка

    3 1 Отговор
    Тука бъкано с червени бабички

    12:40 03.11.2026

  • 106 Не сме съгласни

    5 1 Отговор
    А с какво сте съгласни ? А? ЕК да ви граби ли?

    Коментиран от #108

    12:41 03.11.2026

  • 107 Мдаа

    4 1 Отговор
    40 години нискочелите жълтопаветници борят комунизма , а иначе са с 5 имота в центъра на София....но искат още 5!

    12:41 03.11.2026

  • 108 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Не сме съгласни":

    Ти искаш да си е наш грабителят ли ?

    12:41 03.11.2026

  • 109 синоптик

    4 1 Отговор
    Цял ден го дават дъждовно в София. Тъкмо ще изкъпе жълто-паветниците, някои от тях имат нужда.

    Коментиран от #123

    12:42 03.11.2026

  • 110 Гошо

    1 1 Отговор
    хе хе кеф демократковците се пукат от яд Нека поседят на площада лошо няма Тъкмо есенният вятър ще им проветри главите ,ако пък има и дъжд още по добре

    12:42 03.11.2026

  • 111 Не сме съгласни

    2 0 Отговор
    Европа е на улицата, Франция гори
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи.. Революция !
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    12:44 03.11.2026

  • 112 Глишев-Генов

    1 0 Отговор
    Целта на протеста е при предсрочни избори да се премине от кота 60/40 към кота 80/20.

    12:44 03.11.2026

  • 113 Анонимен

    1 0 Отговор
    ХАХАХАХА ДВАМАТА ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ СЕГА ЛИ СЕ СЕТИХТЕ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ХАХАХАХАХАХА ДО ЖИВОТ СА ДВАМАТА ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ НА ДЪРЖАВНАТА ХАХАХА А ВИЕ СИ ВИКАЙТЕ

    12:44 03.11.2026

  • 114 Какво

    2 0 Отговор
    Не са съгласни демократите ? За тях изборите важат само ако те печелят хахахахаах пълен смях

    12:44 03.11.2026

  • 115 Георги

    1 0 Отговор
    като не сте съгласни защо не гласувахте?

    12:44 03.11.2026

  • 116 А член 4 и член 5 ще искат ли???

    1 0 Отговор
    Или само член 1 за ръководната роля ПП и ДБ в управлението на държавата!??

    12:45 03.11.2026

  • 117 Некой си

    0 0 Отговор
    Некои въпроси:
    1. Защо организаторите не се организираха по-организирано на изборите, та да бяха спечелили президентските избори?
    2. Защо организират протеста чак за 05.11, а не още днес - 03.11? Може би защото днес ръми и ще им подгизне организацията.

    12:45 03.11.2026

  • 118 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Госあ":

    ЛЕГИТИМНО ХАХАХА ДРУГАРЯТ ДИКТАТОРСКИ И ЛЕГИТИМНО С МАДУРОВКИТЕ ХАХА ХАХАХА

    12:45 03.11.2026

  • 119 Кондуктора с голямата Франзела

    1 0 Отговор
    но когато кокорчо и мирчев сядат на шиши на колената сте съгласни и срещу вас боко пие мазно кафе тогава всички розави пантери въздишате от възторг но сега не сте ми добре все тази .

    12:45 03.11.2026

  • 120 Протест „Не сме съгласни“ с нацистите

    1 0 Отговор
    Искаме референдум за излизане от НАТО

    12:46 03.11.2026

  • 121 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Тази сган са рушители на демокрацията. Не зачитат резултати от законно проведени избори и не дават правото на хората гласували за някого да получат законния 4 или пет годишен мандат, през който да си работят спокойно и да не се занимават с политика. Демокрацията са законни избори през определен срок и през този срок се зачита волята на мнозинството.

    12:46 03.11.2026

  • 122 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Милибоже":

    МИЛИ БОЖЕ КОЛКО МАЛОУМНИЦИ ИМАЛО ТУК ЗАСЛУЖАВАТЕ СИ ЧЕРВЕНИТЕ ДРУГАРИ ДА ВИ СКУБЯТ НО АЗ СИ ИСКАМ ДЕМОКРОЦИЯТА А НЕ ДИКТАТОРСТВОТО

    12:46 03.11.2026

  • 123 Кондуктора с голямата Франзела

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "синоптик":

    много ще са радостни защото всеки от тях има по един сапун даден от денков сапун ЖЪЛТОПАВЕТНИК

    12:46 03.11.2026

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