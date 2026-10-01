Пеканов: Правителството работи за свалянето на бюджетния дефицит под 3% през 2027 г.

Бюджетният дефицит ще бъде много над 3%, а правителството работи за свалянето му под този праг през 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ, цитиран от novini.bg. Той защити предлагания данък върху свръхпечалбите на банките въпреки предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че мярката ще доведе до оскъпяване на кредитите.
Пеканов даде примери с Испания и Италия, като посочи, че в Испания, управлявана от социалиста Педро Санчес, подобен подход не е довел до поскъпване на кредитирането, а напротив. Според вицепремиера новият данък няма да попречи на банките. Той подчерта, че такова облагане не се предвижда за промишлеността и стартиращите компании.
Точният размер на бюджетния дефицит в края на годината предстои да стане ясен. По думите на Пеканов постигането на целта за 2027 г. зависи от изходното равнище, икономическия растеж и инфлацията. Той оцени растежа като добър, но отбеляза, че инфлацията е малко по-висока. Според него и двата фактора допринасят за по-нисък дефицит през тази година.
Вицепремиерът потвърди и увеличението на данъка „върху имуществото, където то вече е станало скъпо“, както и на данъка върху автомобилите. За последния уточни, че „това ще отпадне за електромобилите“, като обясни, че от „Прогресивна България“ чуват критиките и коригират предложенията си.
Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет, добави Пеканов.
По темата за договора с „Боташ“ вицепремиерът беше лаконичен: „Преговорите продължават“.
На въпрос кои са олигарсите в България и как „Прогресивна България“ ги идентифицира, той отговори: „Има такива лица, които в последните години летят напред-назад, ще видим какво ще се случи“.
Пеканов изрази удовлетворение от работата по получаването на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че България и още 16 държави членки защитават позицията да няма промяна в кохезионната политика на ЕС и съкращаване на средствата за нея. Тази политика е основният инструмент на Съюза за сближаване на жизнения стандарт между държавите членки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вервам
Коментиран от #6
10:04 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 То лесно бре
10:05 01.10.2026
4 ВЕРВАЙ МИ
10:06 01.10.2026
5 знаем
10:10 01.10.2026
6 Факти
До коментар #1 от "Вервам":Комунделите работят за тяхното бъдеще. Така ще ни ошушкат, че после и Господ няма да може да ни помогне. Пълното мнозинство за Крадев е последният пирон в ковчега на майка България. Народът сам го заби защото е много "умен".
Коментиран от #9
10:12 01.10.2026
7 Нищо
10:13 01.10.2026
8 свалихте ни и гащите
10:16 01.10.2026
9 А изводът?
До коментар #6 от "Факти":Това е защото преди тях управляваха гениални атлантици, Бойко Вернеров Манфредов и Кирчо фон дер Правилайнен или?
10:17 01.10.2026
10 Пич
Правителството нищо не работи!!!
Вие ще работите за сваляне на бюджетния дефицит с глад, лишения, студ, ходене пеш, като при това ще изплащате и бюджетния дефицит на Украйна, ЕС и САЩ!!!
10:19 01.10.2026
11 Реалист
Дайте бюджета на Асен Василев да ви го направи и не се занимавайте с работи, от които нищо не разбирате !
10:19 01.10.2026
12 Петканчо бе
10:20 01.10.2026
13 Как па
10:20 01.10.2026
14 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Посочете ми една страна, която да е в сферата на влияние на Москва, в която народа да живее така, както живее коя да е страна от ЕС. Една ми посочете.
Коментиран от #15, #18
10:22 01.10.2026
15 Управляваше и управлява Ганьо
До коментар #14 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Ако бяха съветските другаре цените щяха да бъдат 10 пъти по ниски.
10:26 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ШЕФА
10:32 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Майора
10:35 01.10.2026
20 ШЕКСПИР
10:37 01.10.2026
21 Дефицита !
Без Да сте осигурили !
Постъпленията !
В Бюджета !
10:47 01.10.2026
22 Цвете
11:05 01.10.2026
23 12...34
11:06 01.10.2026
24 Мнение
11:17 01.10.2026
25 На Дедо.
11:22 01.10.2026