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Пеканов: Правителството работи за свалянето на бюджетния дефицит под 3% през 2027 г.

Пеканов: Правителството работи за свалянето на бюджетния дефицит под 3% през 2027 г.

1 Октомври, 2026 10:02 607 25

  • атанас пеканов-
  • правителство-
  • бюджетен дефицит-
  • сваляне

Постигането на целта за 2027 г. зависи от изходното равнище, икономическия растеж и инфлацията. Той оцени растежа като добър, но отбеляза, че инфлацията е малко по-висока. Според него и двата фактора допринасят за по-нисък дефицит през тази година, коментира още вицепремиерът

Пеканов: Правителството работи за свалянето на бюджетния дефицит под 3% през 2027 г. - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит ще бъде много над 3%, а правителството работи за свалянето му под този праг през 2027 г., заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ, цитиран от novini.bg. Той защити предлагания данък върху свръхпечалбите на банките въпреки предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че мярката ще доведе до оскъпяване на кредитите.
Пеканов даде примери с Испания и Италия, като посочи, че в Испания, управлявана от социалиста Педро Санчес, подобен подход не е довел до поскъпване на кредитирането, а напротив. Според вицепремиера новият данък няма да попречи на банките. Той подчерта, че такова облагане не се предвижда за промишлеността и стартиращите компании.

Точният размер на бюджетния дефицит в края на годината предстои да стане ясен. По думите на Пеканов постигането на целта за 2027 г. зависи от изходното равнище, икономическия растеж и инфлацията. Той оцени растежа като добър, но отбеляза, че инфлацията е малко по-висока. Според него и двата фактора допринасят за по-нисък дефицит през тази година.
Вицепремиерът потвърди и увеличението на данъка „върху имуществото, където то вече е станало скъпо“, както и на данъка върху автомобилите. За последния уточни, че „това ще отпадне за електромобилите“, като обясни, че от „Прогресивна България“ чуват критиките и коригират предложенията си.

Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет, добави Пеканов.

По темата за договора с „Боташ“ вицепремиерът беше лаконичен: „Преговорите продължават“.
На въпрос кои са олигарсите в България и как „Прогресивна България“ ги идентифицира, той отговори: „Има такива лица, които в последните години летят напред-назад, ще видим какво ще се случи“.

Пеканов изрази удовлетворение от работата по получаването на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че България и още 16 държави членки защитават позицията да няма промяна в кохезионната политика на ЕС и съкращаване на средствата за нея. Тази политика е основният инструмент на Съюза за сближаване на жизнения стандарт между държавите членки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вервам

    8 0 Отговор
    Комунделите винаги работят за бъдещето, което все остава зад ъгъла.

    Коментиран от #6

    10:04 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 То лесно бре

    7 0 Отговор
    Спрете кражбите и готово ,какво има да мислите

    10:05 01.10.2026

  • 4 ВЕРВАЙ МИ

    9 0 Отговор
    Да бе, съкратихте разходите като орязахте заплатите на 10 счетоводителя от РЗИ-тата и вдигнахте приходите с налога на домашната ракия :) Някой взе че ти повярва :)

    10:06 01.10.2026

  • 5 знаем

    6 0 Отговор
    Не знаем дали "Правителството работи са сваляне на бюджетния дефицит" , но че работи за сваляне на кожите на обикновените българи - в това сме сигурни.

    10:10 01.10.2026

  • 6 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вервам":

    Комунделите работят за тяхното бъдеще. Така ще ни ошушкат, че после и Господ няма да може да ни помогне. Пълното мнозинство за Крадев е последният пирон в ковчега на майка България. Народът сам го заби защото е много "умен".

    Коментиран от #9

    10:12 01.10.2026

  • 7 Нищо

    8 0 Отговор
    продуктивно не работи ! Само лъжи , всевъзможни безумия за докопваме до пари , гигантски борчове от милиарди за сметка на българския народ , шумкарски внуко !

    10:13 01.10.2026

  • 8 свалихте ни и гащите

    5 0 Отговор
    Нов държавен дълг /вече сме с 90 милиарда евро минус/ , опоскване на де-що има социални помощи и привилегии , яко вдигане на заплати в НС , министерства , ведомства , агенции и пр. , вдигане на данъци , акцизи и пр. , галопиращ цени /няма кой да ги овладее/ , инфлация /яка/ , обезценяване на парите , вихрещ се бандитизъм и повсеместна корупция и т.н.т. и т.н.т. , а карфиолът Пеканов щял да "сваля" нещо си ?!

    10:16 01.10.2026

  • 9 А изводът?

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Това е защото преди тях управляваха гениални атлантици, Бойко Вернеров Манфредов и Кирчо фон дер Правилайнен или?

    10:17 01.10.2026

  • 10 Пич

    6 0 Отговор
    Няма такива филми!!!
    Правителството нищо не работи!!!
    Вие ще работите за сваляне на бюджетния дефицит с глад, лишения, студ, ходене пеш, като при това ще изплащате и бюджетния дефицит на Украйна, ЕС и САЩ!!!

    10:19 01.10.2026

  • 11 Реалист

    5 1 Отговор
    Видя се, че за нищо не ставате ! С ексхумирани съветски другарЕ нищо друго освен поредната "Виденова", "Луканова", Радева зима не ни очаква.
    Дайте бюджета на Асен Василев да ви го направи и не се занимавайте с работи, от които нищо не разбирате !

    10:19 01.10.2026

  • 12 Петканчо бе

    6 0 Отговор
    Скапа се от работа , айде и у Виена да си починеш малко на наши разноски.

    10:20 01.10.2026

  • 13 Как па

    3 0 Отговор
    Не се намери един читав политик на територията

    10:20 01.10.2026

  • 14 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 1 Отговор
    В момента ни управляват съветските другари, които ближеxa и продължават да ближат подметките на кремълския сатрап, който и да е той.
    Посочете ми една страна, която да е в сферата на влияние на Москва, в която народа да живее така, както живее коя да е страна от ЕС. Една ми посочете.

    Коментиран от #15, #18

    10:22 01.10.2026

  • 15 Управляваше и управлява Ганьо

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Ако бяха съветските другаре цените щяха да бъдат 10 пъти по ниски.

    10:26 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Много изпекан лъжец,некадърник и крадец тоя Пеканов Бе ! Със конкур ли ги избират,или който даде повече пари за Министерският пост ? Инфлацията е от 40 до 100 % тоя иди.... ще я направи 3 % ! Как бе Пекан,с нов заем от 2,5 милиарда ли Бе ?

    10:32 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майора

    5 0 Отговор
    СлоПеканов , овладяването на дефицита с по високо данъци и ставки и облагане свръхпечалбата не става! По добре намалете вашите заплати както в Унгария и направете реално съкращение пт 10%вбюджетният сектор!

    10:35 01.10.2026

  • 20 ШЕКСПИР

    5 2 Отговор
    Спрете кражбите, намалете гербаджийската администрация,цените на горивата и тока и може да стигнете до 3 % дефицит !!!

    10:37 01.10.2026

  • 21 Дефицита !

    3 0 Отговор
    Го Налагате Вие !

    Без Да сте осигурили !

    Постъпленията !

    В Бюджета !

    10:47 01.10.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДНО ПЛЯМПАЛО.ЩЕ ,ЩЕ, ДО КОГА ЩЕ ГОВОРИТЕ ПО ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ И РЕАЛНО НЯМА ДЕЙСТВИЯ, А САМО В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ. ПЕКАНОВ, НИЕ ИСКАМЕ ДНЕС ДА СЕ РАЗБЕРЕ, КАКВО НИ ЧАКА В УТРЕШНИЯ ДЕН, А НЕ СЛЕД ГОДИНИ. ТАКА НЯМА ДА ПОСТИГНЕТЕ НИЩО. ПРОВАЛЪТ ВИ Е ВИДИМ.ИЗПИЙ ЕДНА РАКИЯ ЗА МАЛКАТА ТИ ДЪЩЕРЯ.МОЖЕ ДА ТИ ПОДЕЙСТВА ОТРЕЗВЯВАЩО.👀

    11:05 01.10.2026

  • 23 12...34

    3 0 Отговор
    Лъжеш че работи то въобще не работи само заплати взимат па си ги и вдигнаха.

    11:06 01.10.2026

  • 24 Мнение

    3 0 Отговор
    От как-то това недоразумение се появява и обяснява за намаляване на цените на храни, цените станаха двойни, а той продължава да философства. Няма ли го да го махнете? Нищо няма да направи. Не става за работа.

    11:17 01.10.2026

  • 25 На Дедо.

    2 0 Отговор
    Гатанка!? Кое е това? което работи, единствено,в кабинета на правителството, на Фатмака Радев!!! Климатикът.

    11:22 01.10.2026

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