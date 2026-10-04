Sports on TV on Sunday (October 4)

10.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
10.00 Formula 1: Bahrain Grand Prix - Diema Sport 3
11.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 2
12.00 Water Polo: Bulgarian Super Cup - BNT 3
13.00 Basketball: Corunna – Bilbao Diema Sport 3
13.00 Basketball: Lleida – Burgos - Nova Sport
13.20 Cycling: European Championship - Eurosport 1
13.30 Golf: European Tour - MAX Sport 2
13.30 Basketball: Obraydoro – Real Madrid - Diema Sport 2
14.00 Football: Bulgarian Cup, Miner Pk – Beroe - Diema Sport
15.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 3
16.00 Football: Azerbaijan – Lithuania - Diema Sport 3
18.00 Basketball: Zaragoza – Valencia - Nova Sport
19.00 Football: Malta – Andorra - Diema Sport 2
19.00 Football: Kosovo – Austria - Diema Sport 3
19.00 Basketball: Baskonia – Girona - Diema Sport
19.45 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1
20.00 Hockey: NHL, Detroit – Winnipeg - MAX Sport 1
20.00 American Football: NFL, Philadelphia – Los Angeles - MAX Sport 2
21.00 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1
21.45 Football: Portugal – Norway - Diema Sport 2
21.45 Football: Greece – Germany Diema Sport 3
21.45 Football: Netherlands – Serbia - Diema Sport
21.45 Football: Wales – Denmark - Nova Sport
22.00 Football: Girona – Mallorca - MAX Sport 4
23.20 American Football: NFL, San Francisco – Denver - MAX Sport 2