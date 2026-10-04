Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Sunday (October 4)

Sports on TV on Sunday (October 4)

Variety of sports events on TV today

Oct 4, 2026 09:39 65

Sports on TV on Sunday (October 4) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

10.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

10.00 Formula 1: Bahrain Grand Prix - Diema Sport 3

11.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 2

12.00 Water Polo: Bulgarian Super Cup - BNT 3

13.00 Basketball: Corunna – Bilbao Diema Sport 3

13.00 Basketball: Lleida – Burgos - Nova Sport

13.20 Cycling: European Championship - Eurosport 1

13.30 Golf: European Tour - MAX Sport 2

13.30 Basketball: Obraydoro – Real Madrid - Diema Sport 2

14.00 Football: Bulgarian Cup, Miner Pk – Beroe - Diema Sport

15.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 3

16.00 Football: Azerbaijan – Lithuania - Diema Sport 3

18.00 Basketball: Zaragoza – Valencia - Nova Sport

19.00 Football: Malta – Andorra - Diema Sport 2

19.00 Football: Kosovo – Austria - Diema Sport 3

19.00 Basketball: Baskonia – Girona - Diema Sport

19.45 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1

20.00 Hockey: NHL, Detroit – Winnipeg - MAX Sport 1

20.00 American Football: NFL, Philadelphia – Los Angeles - MAX Sport 2

21.00 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1

21.45 Football: Portugal – Norway - Diema Sport 2

21.45 Football: Greece – Germany Diema Sport 3

21.45 Football: Netherlands – Serbia - Diema Sport

21.45 Football: Wales – Denmark - Nova Sport

22.00 Football: Girona – Mallorca - MAX Sport 4

23.20 American Football: NFL, San Francisco – Denver - MAX Sport 2