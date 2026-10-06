Results and scorers in the Nations League:
Luxembourg – Bulgaria 0:2
0:1 Balov 19'
0:2 Iliev 34'
England – Czech Republic 3:0
1:0 Tsoufal 27' /AG/
2:0 Kane 40'
3:0 Kane 57'
Croatia – Spain 1:2
1:0 Perisic 17'
1:1 Merino 61'
1:2 Merino 88'
Switzerland – North Macedonia 3:0
1:0 Rieder 43'
2:0 Manzambi 74'
3:0 Ndoy 81'
Scotland – Slovenia 1:2
1:0 Christie 31'
1:1 Matko 57'
1:2 Sturm 71'
Kazakhstan – Faroe Islands 2:2
0:1 Knudsen 22'
0:2 Turi 63'
1:2 Mali 68'
2:2 Alip 76'
Albania – San Marino 2:1
1:0 Aslani 11'
1:1 Lazari 66'
2:1 Aslani 90+1' /D/
Estonia – Iceland 0:0
Belarus – Finland 1:0
1:0 Shumanski 1'
Moldova - Slovakia 0:4
0:1 Strelets 9'
0:2 Suslov 44'
0:3 Hanzko 60'
0:4 Haraslin 75'