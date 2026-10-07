Sports on TV on Wednesday (October 7)

Max Sport 1
07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Aleksandar Kovačević - Matteo Berrettini
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Zhang Jizhen - Tomas Mahach
13:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Wu Yibin - Michael Zheng
15:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Arthur Ferry - Marin Cilic
21:45 Basketball: Euroleague, "Paris" - ASVEL
Max Sport 3
07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Arthur Gea - Jaime Faria
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Yannick Hanfman - Camille Majczak
11:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Mattia Bellucci - Zhou Yi
Max Sport 2
07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Sho Shimabukuro - Miomir Kecmanovic
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Adrian Mannarino - Nikoloz Basilashvili
11:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Marco Trungelliti - Rei Sakamoto
21:30 Basketball: Eurocup, "Manresa" - "Ratiopharm" (Ulm)
02:00 NHL: "Washington Capitals" - "Pittsburgh Penguins"
Eurosport 1
15:20 Cycling: European Championships in Ljubljana, time trial, women
17:05 Cycling: European Championships in Ljubljana, time trial, men
Max One
19:00 Basketball: European Championships, "Balkan" (Botevgrad) - "Bahçeşehir" (Istanbul)