Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Wednesday (October 7)

Sports on TV on Wednesday (October 7)

Here's what we can watch today

Oct 7, 2026 06:31 45

Sports on TV on Wednesday (October 7) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

Max Sport 1

07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Aleksandar Kovačević - Matteo Berrettini
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Zhang Jizhen - Tomas Mahach
13:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Wu Yibin - Michael Zheng
15:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Arthur Ferry - Marin Cilic
21:45 Basketball: Euroleague, "Paris" - ASVEL

Max Sport 3

07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Arthur Gea - Jaime Faria
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Yannick Hanfman - Camille Majczak
11:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Mattia Bellucci - Zhou Yi

Max Sport 2

07:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Sho Shimabukuro - Miomir Kecmanovic
09:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Adrian Mannarino - Nikoloz Basilashvili
11:00 Tennis (men): "Masters", Shanghai, Marco Trungelliti - Rei Sakamoto
21:30 Basketball: Eurocup, "Manresa" - "Ratiopharm" (Ulm)
02:00 NHL: "Washington Capitals" - "Pittsburgh Penguins"

Eurosport 1

15:20 Cycling: European Championships in Ljubljana, time trial, women
17:05 Cycling: European Championships in Ljubljana, time trial, men

Max One

19:00 Basketball: European Championships, "Balkan" (Botevgrad) - "Bahçeşehir" (Istanbul)