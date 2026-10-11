06.00 Golf: PGA Tour, Japan Championship, Day Four Eurosport 2
07.00 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1
07.00 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 2
09.50 Moto 3, Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
11.15 Moto 2, Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
13.00 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1
13.00 Moto GP, Indonesian Grand Prix MAX Sport 4
13.00 Basketball, Real – Manresa Diema Sport 2
13.30 Como – Roma MAX Sport 3
14.00 Southampton – Portsmouth Nova Sport
14.45 Equestrian: World Tour of Champions in Rome, Show Jumping Eurosport 2
15.00 September – Danube Diema Sport
15.00 Elche – Celta MAX Sport 4
15.00 Formula 1, Singapore Grand Prix Diema Sport 3
16.00 Lazio – Monza MAX Sport 3
16.00 Crystal Palace – Nottingham Diema Sport 2
16.00 Hull – Everton Nova Sport
16.00 Cycling: Paris Tour, Men Eurosport 1
17.15 Real Sociedad – Deportivo MAX Sport 4
17.15 Shooting: European Championship in Malacca, Trap, Men Eurosport 2
17.30 Black Sea – Levski Diema Sport
18.00 Basketball, Baskonia – Hoventus Nova Sport
18.30 Liverpool – Manchester City Diema Sport 2
18.30 Freiburg – Schalke Diema Sport 3
19.00 Sassuolo – Milan MAX Sport 3
19.30 Betis – Osasuna MAX Sport 4
20.00 CSKA 1948 – CSKA Diema Sport
20.00 NFL, Green Bay – Chicago MAX Sport 2
20.00 Basketball, Barcelona – Valencia Nova Sport
21.00 Olympiacos – Panathinaikos Diema Sport 3
21.45 Cagliari – Juventus MAX Sport 3
21.45 Troyes – Marseille Diema Sport 2
22.00 Santander – Valencia MAX Sport 4
22.00 NASCAR, Charlotte Race MAX Sport 1
23.20 NFL, Seattle – San Francisco MAX Sport 2
Sports on TV on Sunday (October 11)
Here's what you can watch on TV today
Oct 11, 2026 07:55 54
06.00 Golf: PGA Tour, Japan Championship, Day Four Eurosport 2