Results and scorers in the Champions League in football

Results and scorers from the matches in the Champions League:
Sabah – Slavia Paraga 2:0
1:0 Paris 49'
2:0 Mikkels 88'
Lens – Sporting Lisbon 0:2
0:1 Luis Suarez 22'
0:2 Issa Doumbia 74'
Atlético Madrid – Manchester United 2:0
1:0 Pablo Barrios 1'
2:0 Ademola Lookman 79'
Arsenal – Lille 3:0
1:0 Timber 64'
2:0 Eze 67'
3:0 Saka 71'
Viking – Bayern Munich 3:3
1:0 Stensnes 2'
2:0 Peter Christiansen 37'
2:1 Kane 54' /D/
2:2 Kane 60'
2:3 Diaz 71'
3:3 Haugen 90'
Villarreal - Napoli 3:1
0:1 Rahman 8'
1:1 Mikoutadze 23'
2:1 Santiago Mourinho 26'
3:1 Oluwaseyi 87'
Galatasaray – Barcelona 1:4
1:0 Alexey Batrakov 28'
1:1 Cancelo 43'
1:2 Fermin 50'
1:3 Gordon 53'
1:4 Karim Adeyemi 65'
Inter – Bruges 3:4
0:1 Niccolo Tresoldi 29' /D/
1:1 Martinez 44'
1:2 Nicolo Tresoldi 63'
1:3 Nicolo Tresoldi 74'
2:3 Martinez 81'
2:4 Vermant 87'
3:4 Boni 90+3'
RB Leipzig – PSV 1:0
1:0 Gruda 75'