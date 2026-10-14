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Sports on TV on Wednesday (October 14)

Sports on TV on Wednesday (October 14)

Here's what you can watch on TV today

Oct 14, 2026 07:18 54

Sports on TV on Wednesday (October 14) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

07.00 Tennis: ATP 1000 Shanghai Tournament - MAX Sport 1

10.45 Football: Melbourne Victory – Seoul - Nova Sport

11.35 Cycling: Eneco Tour - Eurosport 1

13.00 Football: Vissel – Jeonbuk Diema Sport 3

13.00 Football: Kashiwa – Port - Nova Sport

13.25 Cycling: Shanghai World Championships - Eurosport 2

15.00 Football: Roma Youth – Real Madrid - MAX Sport 3

15.20 Cycling: Eneko Tour - Eurosport 1

16.45 Football: Nasaf – Al Wahda - Nova Sport

17.00 Cycling: Tour of Veneto - Eurosport 1

19.00 Football: Elite Cup / Botev Plovdiv – Botev Vratsa - Diema Sport

19.00 Football: Al Taavon – Al Rayyan - Nova Sport

19.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Besiktas - MAX Sport 2

19.00 Basketball: Lokomotiv Plovdiv – Oradea - BNT 3

19.45 Football: LASK – Liverpool - bTV Action

19.45 Football: Feyenoord – Como - Ring tv

20.30 Basketball: Anadolu Efes – Bayern M - MAX Sport 1

21.15 Football: Kuwait – Al Khaldiya - Nova Sport

22.00 Football: Manchester City - PSG - bTV Action

22.00 Football: Roma – Real Madrid - Ring tv

22.00 Football: Lincoln – West Ham - Diema Sport 2

01.00 Football: Atletico Mineiro – Montevideo City - MAH Sport 4