Sports on TV on Wednesday (October 14)

07.00 Tennis: ATP 1000 Shanghai Tournament - MAX Sport 1
10.45 Football: Melbourne Victory – Seoul - Nova Sport
11.35 Cycling: Eneco Tour - Eurosport 1
13.00 Football: Vissel – Jeonbuk Diema Sport 3
13.00 Football: Kashiwa – Port - Nova Sport
13.25 Cycling: Shanghai World Championships - Eurosport 2
15.00 Football: Roma Youth – Real Madrid - MAX Sport 3
15.20 Cycling: Eneko Tour - Eurosport 1
16.45 Football: Nasaf – Al Wahda - Nova Sport
17.00 Cycling: Tour of Veneto - Eurosport 1
19.00 Football: Elite Cup / Botev Plovdiv – Botev Vratsa - Diema Sport
19.00 Football: Al Taavon – Al Rayyan - Nova Sport
19.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Besiktas - MAX Sport 2
19.00 Basketball: Lokomotiv Plovdiv – Oradea - BNT 3
19.45 Football: LASK – Liverpool - bTV Action
19.45 Football: Feyenoord – Como - Ring tv
20.30 Basketball: Anadolu Efes – Bayern M - MAX Sport 1
21.15 Football: Kuwait – Al Khaldiya - Nova Sport
22.00 Football: Manchester City - PSG - bTV Action
22.00 Football: Roma – Real Madrid - Ring tv
22.00 Football: Lincoln – West Ham - Diema Sport 2
01.00 Football: Atletico Mineiro – Montevideo City - MAH Sport 4