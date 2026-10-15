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Sports on TV on Thursday (October 15)

Sports on TV on Thursday (October 15)

Here's what we can watch today

Oct 15, 2026 06:24 53

Sports on TV on Thursday (October 15) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

08.30 Golf, European Tour MAX Sport 2

09.30 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1

11.55 Track Cycling: World Championships in Shanghai, Day 2 Eurosport 2

12.05 Cycling: Eneco Tour, Stage 2, Women Eurosport 1

13.00 Gangwon – Phnom Penh Diema Sport 3

13.00 Tai Po – Lion City Nova Sport

13.00 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1

14.20 Cycling: Eneco Tour, Second Stage, Men Eurosport 1

15.15 Patum – Adelaide Diema Sport 3

15.15 Tampines – Machida Nova Sport

19.45 CSKA – Monaco BTV Action

19.45 KuPS – Trabzonspor MAX Sport 2

19.45 Salzburg – Milan MAX Sport 4

19.45 Lyon – Crystal Palace Ring

20.45 Basketball, Fenerbahce – Partizan MAH Sport 1

22.00 NEC – Levski MAH Sport 3

22.00 Benfica – Celtic MAH Sport 4

22.00 Celta – Juventus BTV Action

22.00 Marseille – Olympiakos Ring

22.00 Basketball, Real – ASVEL MAH Sport 2

03.30 Estudiantes – Flamengo MAH Sport 4