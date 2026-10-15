Sports on TV on Thursday (October 15)

08.30 Golf, European Tour MAX Sport 2
09.30 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1
11.55 Track Cycling: World Championships in Shanghai, Day 2 Eurosport 2
12.05 Cycling: Eneco Tour, Stage 2, Women Eurosport 1
13.00 Gangwon – Phnom Penh Diema Sport 3
13.00 Tai Po – Lion City Nova Sport
13.00 Tennis, Shanghai Tournament MAX Sport 1
14.20 Cycling: Eneco Tour, Second Stage, Men Eurosport 1
15.15 Patum – Adelaide Diema Sport 3
15.15 Tampines – Machida Nova Sport
19.45 CSKA – Monaco BTV Action
19.45 KuPS – Trabzonspor MAX Sport 2
19.45 Salzburg – Milan MAX Sport 4
19.45 Lyon – Crystal Palace Ring
20.45 Basketball, Fenerbahce – Partizan MAH Sport 1
22.00 NEC – Levski MAH Sport 3
22.00 Benfica – Celtic MAH Sport 4
22.00 Celta – Juventus BTV Action
22.00 Marseille – Olympiakos Ring
22.00 Basketball, Real – ASVEL MAH Sport 2
03.30 Estudiantes – Flamengo MAH Sport 4