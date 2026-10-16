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Start of the 1/16 finals for the Bulgarian Football Cup

Start of the 1/16 finals for the Bulgarian Football Cup

At this stage, the teams from the First League are also included

Oct 16, 2026 15:08 51

Start of the 1/16 finals for the Bulgarian Football Cup - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Bulgarian Cup
1/16 finals:

October 16, Friday, 15:00
Neftochimik Burgas - CSKA 1948

October 16, Friday, 19:00
Yantra Gabrovo - Lokomotiv Plovdiv *

October 17, Saturday, 12:00
Vihren Sandanski - Lokomotiv Sofia *

October 17, Saturday, 15:00
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Septemvri Sofia
Akademik Svishtov - Slavia
Rilski Sportist - Dunav Ruse
Marek Dupnitsa - Cherno More *
Pirin Blagoevgrad - Hebar Pazardzhik

October 17, Saturday, 18:00
Beroe Stara Zagora - Ludogorets *

October 18, Sunday, 12:00
Chernomorets Burgas - Botev Plovdiv *

October 18, Sunday, 15:00
Spartak Plovdiv - Arda Kardzhali
Fratria - Botev Vratsa
Nessebar - CSKA *

October 18, Sunday, 18:00
Spartak Pleven - Levski *

October 19, Monday, 18:00
Dobrudzha Dobrich - Montana

October 19, Monday, 19:00
Etar Veliko Tarnovo - Spartak Varna *

- matches with an asterisk * will be broadcast live on Diema Sport!