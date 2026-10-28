Sports on TV on Wednesday (October 28)

Diema Sport 3
02:00 NBA: "New York Knicks" - "Detroit Pistons"
12:00 Football: Elite Champions League of Asia, "Kashima Antlers" - "Pohang Steelers"
19:00 Football: German Cup, 1/16-final, "Paderborn" - "Stuttgart"
21:45 Football: English League Cup, 1/8-final, "Bournemouth" - "Aston Villa"
Max Sport 2
02:00 NHL: "Dallas Stars" - "New Jersey Devils"
19:30 Football: Serie A, "Venice" - "Inter"
21:45 Football: Serie A, "Monza" - "Napoli"
Eurosport 1
09:30 Curling (men): European Championship in Ostrava, Italy - Germany
20:00 Curling (men): European Championship in Ostrava, Germany - Netherlands
Nova Sport
12:00 Football: Elite Champions League of Asia, "Gamba Osaka" - "Buriram United"
14:15 Football: Champions League of Asia 2, "Vietel" - "Seoul"
19:00 Football: German Cup, 1/16-final, "Dynamo" (Dresden) - "Schalke 04"
21:45 Football: German Cup, 1/16-final, "Bayern" (Munich) - "Magdeburg"
Ring
13:00 Weightlifting: Ningbo World Championships, Men 65 kg
Max Sport 1
14:30 Tennis (Men): ATP 500, Vienna, Daniel Merida - Daniil Medvedev
16:30 Tennis (Men): ATP 500, Vienna, Lorenzo Musetti - Frances Tiafoe
18:30 Tennis (Men): ATP 500, Vienna, Yuri Rodionov - Nikoloz Basilashvili
21:00 Tennis (Men): ATP 500, Vienna, Lerner Tien - Alex de Minor
Max Sport 3
15:00 Tennis (men): ATP 500, Basel, Nuno Borges - Casper Ruud
17:00 Tennis (men): ATP 500, Basel, Novak Djokovic - Hugo Humber
19:30 Football: Serie A, "Milan" - "Bologna"
21:45 Football: Serie A, "Genoa" - "Juventus"
BNT 3
15:00 Wrestling: Women's World Cup in Astana, finals
19:00 Basketball: FIBA Europe Cup, "Lokomotiv" (Plovdiv) - "Fribourg Olympic"
Diema Sport
18:00 Football: Second League, "Fratria" - "Montana"
21:30 Football: English League Cup, 1/8-final, "Manchester City" - "Brighton"
Max Sport 4
18:30 Volleyball (women): Champions League, II quarter-final, rematch, "Maritsa" (Plovdiv) - "Herceg Novi"
Max One
19:30 Basketball: Euroleague, "Besiktas" - "Olympiacos"
Diema Sport 2
19:00 Football: German Cup, 1/16-final, "Freiburg" - "Wolfsburg"
22:00 Football: English League Cup, 1/8-final, "Liverpool" - "Chelsea"