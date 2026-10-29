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Yesterday the 13th round in the Second League ended - today the 14th starts: program

Yesterday the 13th round in the Second League ended - today the 14th starts: program

Yantra Gabrovo and Hebar Pazardzhik will play at 18:00

Oct 29, 2026 15:21 68

Yesterday the 13th round in the Second League ended - today the 14th starts: program - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Second League - 14th round:

October 29 - Thursday, 18:00
Yantra Gabrovo - Hebar Pazardzhik

October 30 - Friday, 14:15
Rilski Sportist - Vihren Sandanski

October 30 - Friday, 14:30
Marek Dupnitsa - CSKA II

October 30 - Friday, 17:30
Pirin Blagoevgrad - Etar Veliko Tarnovo
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Beroe

October 31 - Saturday, 14:30
Nessebar - Chernomorets Burgas

November 2 - Monday, 14:30
Sportist Svoge - Ludogorets II

November 2 - Monday, 17:30
Montana - Spartak Pleven
Dobrudzha Dobrich - Fratria