Yesterday the 13th round in the Second League ended - today the 14th starts: program

Second League - 14th round:
October 29 - Thursday, 18:00
Yantra Gabrovo - Hebar Pazardzhik
October 30 - Friday, 14:15
Rilski Sportist - Vihren Sandanski
October 30 - Friday, 14:30
Marek Dupnitsa - CSKA II
October 30 - Friday, 17:30
Pirin Blagoevgrad - Etar Veliko Tarnovo
Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Beroe
October 31 - Saturday, 14:30
Nessebar - Chernomorets Burgas
November 2 - Monday, 14:30
Sportist Svoge - Ludogorets II
November 2 - Monday, 17:30
Montana - Spartak Pleven
Dobrudzha Dobrich - Fratria