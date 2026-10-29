Yesterday the 13th round in the Second League ended - today the 14th starts: program

Second League - 14th round:

October 29 - Thursday, 18:00

Yantra Gabrovo - Hebar Pazardzhik

October 30 - Friday, 14:15

Rilski Sportist - Vihren Sandanski

October 30 - Friday, 14:30

Marek Dupnitsa - CSKA II

October 30 - Friday, 17:30

Pirin Blagoevgrad - Etar Veliko Tarnovo

Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Beroe

October 31 - Saturday, 14:30

Nessebar - Chernomorets Burgas

November 2 - Monday, 14:30

Sportist Svoge - Ludogorets II

November 2 - Monday, 17:30

Montana - Spartak Pleven

Dobrudzha Dobrich - Fratria