Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Saturday (October 31)

Sports on TV on Saturday (October 31)

Here's what you can watch on TV today

Oct 31, 2026 09:45 49

Sports on TV on Saturday (October 31) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

10.30 Curling: European Championship, Scotland - Italy - Eurosport 2

13.00 Golf: European Tour MAX - Sport 2

13.00 Weightlifting: World Championship - Ring TV

13.30 Snooker: International Championship, first round - Eurosport 1

14.00 Football: Lokomotiv Plovdiv – Ludogorets - Diema Sport

14.00 Football: Kaiserslautern – Hertha - Diema Sport 3

14.30 Football: Chelsea – Manchester United - Diema Sport 2

14.30 Football: Stoke – Preston - Nova Sport

15.00 Football: Levante – Atletico MAX Sport 4

15.00 Wrestling: World Championship - BNT 3

15.00 Curling: European Championship - Eurosport 2

16.00 Football: Bologna – Monza - MAX Sport 3

16.00 Tennis: Vienna Tournament - MAX Sport 1

16.00 Tennis: Basel Tournament - MAX Sport 2

16.30 Football: Dunav Ruse – Levski - Diema Sport

16.30 Football: Bayer Leverkusen – Hertha - Diema Sport 3

17.00 Football: Manchester City – Brighton - Diema Sport 2

17.00 Football: Bournemouth – Leeds - Nova Sport

17.15 Football: Rayo Vallecano – Celta Vigo MAX Sport 4

18.30 Tennis: Vienna Tournament MAX Sport 1

19.00 Football: Udinese – Roma - MAX Sport 3

19.00 Football: Kifissia – Olympiacos - Nova Sport

19.30 Football: CSKA – Slavia - Diema Sport

19.30 Football: Betis – Malaga - MAX Sport 4

19.30 Football: Tottenham – Crystal Palace - Diema Sport 2

19.30 Football: Bayern Munich – Borussia Dortmund - Diema Sport 3

19.30 Curling: European Championship - Europort 1

21.00 Basketball: NBA, Utah – Portland - Nova Sport

21.30 Volleyball: Bogdanka – Katowice - MAX Sport 2

21.45 Football: Milan – Inter - MAX Sport 3

22.00 Barcelona – Alaves - MAX Sport 4

22.00 Football: Aston Villa – Fulham - Diema Sport 3

22.00 Hockey: NHL, Los Angeles – Buffalo - MAX Sport 1

22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2

23.00 Formula 1: Mexican GP Qualifying - Diema Sport 2

23.15 Figure Skating: Canadian Grand Prix, Short Program - Eurosport 1