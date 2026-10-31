Sports on TV on Saturday (October 31)

10.30 Curling: European Championship, Scotland - Italy - Eurosport 2
13.00 Golf: European Tour MAX - Sport 2
13.00 Weightlifting: World Championship - Ring TV
13.30 Snooker: International Championship, first round - Eurosport 1
14.00 Football: Lokomotiv Plovdiv – Ludogorets - Diema Sport
14.00 Football: Kaiserslautern – Hertha - Diema Sport 3
14.30 Football: Chelsea – Manchester United - Diema Sport 2
14.30 Football: Stoke – Preston - Nova Sport
15.00 Football: Levante – Atletico MAX Sport 4
15.00 Wrestling: World Championship - BNT 3
15.00 Curling: European Championship - Eurosport 2
16.00 Football: Bologna – Monza - MAX Sport 3
16.00 Tennis: Vienna Tournament - MAX Sport 1
16.00 Tennis: Basel Tournament - MAX Sport 2
16.30 Football: Dunav Ruse – Levski - Diema Sport
16.30 Football: Bayer Leverkusen – Hertha - Diema Sport 3
17.00 Football: Manchester City – Brighton - Diema Sport 2
17.00 Football: Bournemouth – Leeds - Nova Sport
17.15 Football: Rayo Vallecano – Celta Vigo MAX Sport 4
18.30 Tennis: Vienna Tournament MAX Sport 1
19.00 Football: Udinese – Roma - MAX Sport 3
19.00 Football: Kifissia – Olympiacos - Nova Sport
19.30 Football: CSKA – Slavia - Diema Sport
19.30 Football: Betis – Malaga - MAX Sport 4
19.30 Football: Tottenham – Crystal Palace - Diema Sport 2
19.30 Football: Bayern Munich – Borussia Dortmund - Diema Sport 3
19.30 Curling: European Championship - Europort 1
21.00 Basketball: NBA, Utah – Portland - Nova Sport
21.30 Volleyball: Bogdanka – Katowice - MAX Sport 2
21.45 Football: Milan – Inter - MAX Sport 3
22.00 Barcelona – Alaves - MAX Sport 4
22.00 Football: Aston Villa – Fulham - Diema Sport 3
22.00 Hockey: NHL, Los Angeles – Buffalo - MAX Sport 1
22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2
23.00 Formula 1: Mexican GP Qualifying - Diema Sport 2
23.15 Figure Skating: Canadian Grand Prix, Short Program - Eurosport 1