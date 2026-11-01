Sports on TV on Sunday (November 1)

09.00 Moto GP: Malaysian Grand Prix MAX Sport 1
11.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2
13.00 Weightlifting: World Championship - Ring TV
13.30 Football: Como – Venice - MAX Sport 3
13.30 Volleyball: CSKA – Levski, women - BNT 3
13.30 Basketball: Real – Burgos - Diema Sport
13.30 Snooker: International Championship - Eurosport 1
14.30 Football: St. Pauli – Nuremberg - Diema Sport 3
14.30 Football: Hannover – Dynamo - Nova Sport
15.00 Football: Getafe – Sevilla - MAX Sport 4
15.00 Tennis: Vienna tournament, final - MAX Sport 1
15.15 Equestrian: World Tour of Champions in the "Mohamed VI" Tournament - Eurosport 2
15.30 Wrestling: World Championship - BNT 3
15.30 Athletics: New York Marathon - Eurosport 1
16.00 Football: Lazio – Cagliari - MAX Sport 3
16.00 Football: Strasbourg – Auxerre - Diema Sport
16.30 Football: Union – Cologne - Diema Sport 3
16.30 Tennis: Basel tournament, final - MAX Sport 2
17.00 Youth Olympic Games: Dakar - BNT 3
17.15 Football: Santander – Real Madrid - MAX Sport 4
18.00 Basketball: Baskonia – Manresa - Nova Sport
18.15 Football: Paris FC – Monaco - Diema Sport
18.30 Football: Liverpool – Arsenal - Diema Sport 2
18.30 Football: Eintracht – Hamburger - Diema Sport 3
19.00 Volleyball: Cuneo – Loube - MAX Sport 1
19.00 Football: Lecce – Genoa - MAX Sport 3
19.30 Football: Elche – Valencia - MAX Sport 4
20.00 NFL: Buffalo – Baltimore - MAH Sport 2
20.00 Basketball: Evakha – Barcelona - Nova Sport
21.00 Nascar: Race in Martinsville - MAH Sport 1
21.45 Football: Juventus – Napoli - MAH Sport 3
21.45 Football: Marseille – Toulouse - Diema Sport 2
22.00 Formula 1: Mexican Grand Prix - Diema Sport 3
22.00 Football: Athletic Bilbao – Real Sociedad - MAH Sport 4
22.00 Football: Augsburg – Freiburg - Nova Sport
22.00 Figure Skating: Canadian Grand Prix - Eurosport 1
22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2
22.30 Basketball: NBA, Orlando – Boston - Diema Sport
23.20 NFL: Denver – Kansas - MAX Sport 2