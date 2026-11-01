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Sports on TV on Sunday (November 1)

Sports on TV on Sunday (November 1)

Here's what you can watch today

Nov 1, 2026 09:18 84

Sports on TV on Sunday (November 1) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

09.00 Moto GP: Malaysian Grand Prix MAX Sport 1

11.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2

13.00 Weightlifting: World Championship - Ring TV

13.30 Football: Como – Venice - MAX Sport 3

13.30 Volleyball: CSKA – Levski, women - BNT 3

13.30 Basketball: Real – Burgos - Diema Sport

13.30 Snooker: International Championship - Eurosport 1

14.30 Football: St. Pauli – Nuremberg - Diema Sport 3

14.30 Football: Hannover – Dynamo - Nova Sport

15.00 Football: Getafe – Sevilla - MAX Sport 4

15.00 Tennis: Vienna tournament, final - MAX Sport 1

15.15 Equestrian: World Tour of Champions in the "Mohamed VI" Tournament - Eurosport 2

15.30 Wrestling: World Championship - BNT 3

15.30 Athletics: New York Marathon - Eurosport 1

16.00 Football: Lazio – Cagliari - MAX Sport 3

16.00 Football: Strasbourg – Auxerre - Diema Sport

16.30 Football: Union – Cologne - Diema Sport 3

16.30 Tennis: Basel tournament, final - MAX Sport 2

17.00 Youth Olympic Games: Dakar - BNT 3

17.15 Football: Santander – Real Madrid - MAX Sport 4

18.00 Basketball: Baskonia – Manresa - Nova Sport

18.15 Football: Paris FC – Monaco - Diema Sport

18.30 Football: Liverpool – Arsenal - Diema Sport 2

18.30 Football: Eintracht – Hamburger - Diema Sport 3

19.00 Volleyball: Cuneo – Loube - MAX Sport 1

19.00 Football: Lecce – Genoa - MAX Sport 3

19.30 Football: Elche – Valencia - MAX Sport 4

20.00 NFL: Buffalo – Baltimore - MAH Sport 2

20.00 Basketball: Evakha – Barcelona - Nova Sport

21.00 Nascar: Race in Martinsville - MAH Sport 1

21.45 Football: Juventus – Napoli - MAH Sport 3

21.45 Football: Marseille – Toulouse - Diema Sport 2

22.00 Formula 1: Mexican Grand Prix - Diema Sport 3

22.00 Football: Athletic Bilbao – Real Sociedad - MAH Sport 4

22.00 Football: Augsburg – Freiburg - Nova Sport

22.00 Figure Skating: Canadian Grand Prix - Eurosport 1

22.00 Golf: PGA Tour, Mexican Open - Eurosport 2

22.30 Basketball: NBA, Orlando – Boston - Diema Sport

23.20 NFL: Denver – Kansas - MAX Sport 2